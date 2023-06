Desde las 12:00 del mediodía, el presidente Gustavo Petro hizo su aparición en la carrera séptima para unirse a las manifestaciones que apoyan las reformas propuestas en su gobierno.



Durante su discurso, Petro se refirió al escándalo de chuzadas que involucra a su exjefe de Gabinete, Laura Sarabia y a la inspección que adelantó el CTI en un edificio que queda a pocas cuadras de la Casa de Nariño, en donde se habría adelantado parte del proceso ilegal en contra de Marelbys Meza.



"Nos han acusado han dicho casi que sin ética que nosotros chuzamos teléfonos, acaban de allanar otras oficinas de la presidencia. Semana ordena y el CTI obedece. Abrimos las puertas, no tenemos nada que ocultar. Allá entraron, vieron hasta las arañas y las telarañas de unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros sino los gobiernos de Santos y de Duque. Vieron computadores y solo hay computadores (que sirven) para definir las avanzadas del presidente cuando va a las regiones. No encontraron una sola máquina de interceptación porque este es Gobierno no intercepta a nadie, no mientan", afirmó.



Acto seguido habló sobre unas supuestas interceptaciones en contra de su partido durante su campaña a la presidencia y le envió un mensaje al fiscal general Francisco Barbosa.



"La máquina de interceptación que estaba en la presidencia de la República, con la cual se interceptaron durante meses toda la campaña del Pacto Histórico, la sacaron antes de que yo llegara. Se la entregaron al Gaula de la Policía y aún el señor fiscal no va a recogerla para encontrar las pruebas de una interceptación ilegal y masiva contra un partido político al cual desde la presidencia se le quería detener para que no ganaran las elecciones", agregó.



Concluyó esta parte del discurso con un duro mensaje. "Los chuzaderos son ellos no nosotros. No vengan aquí a insultarnos. Ocultaron que era un delito y un crimen y no se ha investigado ni un metro cuadrado el que hubieran interceptado y chuzado al Pacto Histórico durante un año". concluyó.

REDACCIÓN POLÍTICA

