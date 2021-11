¿Quién es el ‘vice’ que vinculan con Emilio Tapia?

Es muy posible que Iván Antonio Mantilla Gaviria nunca se hubiera imaginado que algún día iba a ser tendencia en las redes sociales en las que se mueve como pez en el agua por su amplio conocimiento tecnológico. Pero ahí está y en un asunto nada cómodo: señalado de haber aceptado sobornos de Emilio Tapia.



Tapia, quien es acusado de ser uno de los cerebros del entramado corrupto por el contrato entre el Ministerio de las TIC y Centros Poblados, habría sobornado al exviceministro de Conectividad y Digitalización.



Así al menos lo dice un documento de la Fiscalía en el que está la declaración de otro de los investigados dentro del caso, el empresario Juan José Laverde.



Mantilla le dijo a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO que eso no es cierto. “Nunca he recibido un solo peso de una actividad ilegal. No conozco a ninguno de los señores de Centros Poblados, nunca he visto a Emilio Tapia ni al señor Laverde".



Categórico se muestra Mantilla quien fue director de Desarrollo Digital de Departamento Nacional de Planeación (DNP) y quien tiene una hoja de vida donde queda patente su conocimiento del ciberespacio y las nuevas herramientas de comunicación.



Ingeniero de Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, y Máster en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones, y PhD en Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia (España).



Además, es Master en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia.



Fue asesor de políticas en la Agencia Nacional del Espectro y subdirector de Telecomunicaciones y subdirector de Prospectiva Digital del DNP.



Ingeniero de Desarrollo en el Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Avanzadas en la Comunidad Valenciana, en España.



Por ahora, Mantilla dijo que evaluará las alternativas judiciales para proteger sus derechos ante las afirmaciones de Laverde que califica de falsas, de mala fe y sin fundamento.



En diálogo con EL TIEMPO, el exfuncionario fue enfático en que sus labores como viceministro "consistieron en decisiones técnicas, públicas y transparentes para que Colombia avance en el cierre de la brecha digital".



"Le puedo decir que ninguna de mis actividades, funciones o decisiones tuvo relación alguna con los procesos contractuales de la entidad".



"Los procesos de contratación y de ordenación del gasto no corresponden funcionalmente al despacho del viceministro, por tanto, no tuve incidencia alguna en la dirección, orientación y decisión de estos procesos de contratación", insistió en su entrevista con este diario.



Mantilla, que ha sido profesor de radiocomunicaciones, economía digital y de políticas TIC en la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Externado de Colombia y ha publicado más de 30 artículos científicos en su especialidad, y quien ha recibido diversas distinciones, entre las que se destaca el reconocimiento Cum Laude en el pregrado de ingeniería de telecomunicaciones; Cum Laude con certificación internacional en el programa de Doctorado en Telecomunicaciones, ahora es tendencia en las redes sociales por un hecho judicial. Una situación que probablemente nunca imaginó.



Nombrado, en agosto de 2018, por la entonces Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Sylvia Constaín, como Viceministro de Conectividad y Digitalización, es uno de los funcionarios de más alto rango bajo la lupa ahora.



Salió del cargo y ahora la también exfuncionaria, la exministra Karen Abundinen, pide que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables.



