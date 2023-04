La reforma de la salud viajó en las últimas horas en una montaña rusa en distintos escenarios: el Congreso, la sede de los partidos políticos y las escalas del presidente Gustavo Petro en su gira por Estados Unidos. Entre subidas y bajadas, extras de los medios de comunicación que daban cuenta, primero, de los acuerdos y, luego, de los desacuerdos y las incertidumbres, hay hechos que parecen definidos aunque no se puede dictar sentencia por los inesperados capítulos que ha tenido esta iniciativa.

En primer lugar, la cuestión clave del proyecto pasa por definir el modelo del sistema y en particular el manejo de sus recursos: el Estado, privados o mixto. Los consensos, en cambio, por mejorar la atención primaria, ampliar a todo el país el acceso para los ciudadanos y mejorar las remuneraciones para el personal de la salud.



En segundo lugar quedó en evidencia el respaldo que tiene la ministra Carolina Corcho por parte del jefe del Estado. Petro hoy, en términos generales, sostuvo la misma tesis de la filosofía que guía a la funcionaria.



El primera mandatario dijo que hay unos ejes fundamentales "sin los cuales la reforma no tendría sentido y es que el dinero público se maneje públicamente y deje de ser el escenario de robos, de crisis hospitalarias, traslados como hubo en el pasado al paramilitarismo e ineficiencia en la salud de los colombianos".



En la posición contraria están los tres partidos no petristas y que forman parte de la coalición de gobierno —Liberal, Conservador y 'la U'—, para quienes la propuesta de "estatizar" el sistema sería hacer un viaje al pasado.



“Es descabellado pensar que el sistema se puede estatizar en dos o tres años, cuando el Gobierno apenas se asoma a entender la complejidad de lo construido en 30 años y se niega a entender su característica más compleja, que es la gestión del riesgo en salud”, dijo en su momento el expresidente liberal César Gaviria Trujillo.



"Con la estatización del sistema vienen además otros riesgos. La territorialización. Es decir, si usted vive cerca, si usted vive en un barrio determinado, pues tiene que haber un centro de atención primaria y como está afiliado, se le obliga al afiliado a ir a ese centro de atención primaria. Y además se habla de empadronar la gente", argumentó hace un tiempo Dilian Francisca Toro, de 'la U'.



"Quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y todos conocemos la historia del Seguro Social, eminentemente público, que naufragó", argumentó en una entrevista con EL TIEMPO el jefe de los 'azules', Efraín Cepeda.



El presidente Petro, por su parte, en la misma línea argumentativa de la ministra Corcho, cree que el mejor camino es que los recursos de la salud tengan un manejo público.



"No se pueden aceptar la totalidad de las propuestas porque nos devuelven a un mundo donde el dinero público es manejado por privados que hacen negocio con él y con la salud de los colombianos", dijo hoy en Estados Unidos el Presidente.



El primer mandatario también invita a repasar la historia y desde su óptica afirmó: "Los hospitales y las clínicas, la mayoría privadas, a quienes se entregaría el dinero público directamente, no son los políticos". Y agregó: "Ellos, los más corruptos gracias a la Ley 100, recibieron el dinero directamente y financiaron los paramilitares".



David Bardey, profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, escribió en el portal Razón Publica un análisis titulado 'Reforma de la salud: una estatización peligrosa'.



El autor sostiene en el texto que "la ministra Carolina Corcho insiste en que este proyecto de ley 'construye sobre lo construido'; en particular, aclara que las EPS podrían seguir en el sistema de salud si se transforman para una nueva función: administrar los centros de atención primaria.



"La realidad es que el proyecto les quita a las EPS su principal razón de ser: racionalizar los gastos, actuando como compradores inteligentes —es decir, negociando las tarifas con los distintos prestadores de servicios—.



"Esta función pasaría a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud​ (Adres). La reforma la hace responsable de regular las tarifas de todos los servicios del sistema de salud", dice Bardey .



En conclusión, de esta jornada frenética y a la espera de su desenlace queda claro que persisten varias diferencias entre los actores y que la ministra tiene el respaldo del presidente Petro, quien, a su vez, sostiene que esa fue la decisión que tomaron los colombianos:



"Son las reformas fundamentales que aplican el programa de gobierno que el pueblo eligió. La coalición mayoritaria ha aceptado que la base del planteamiento común político en el Congreso es el programa que el pueblo eligió y en esa medida, de eso depende la coalición".



