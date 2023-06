Este martes 20 de junio se hundió uno de los tres proyectos de reforma impulsados por el gobierno del presidente Gustavo Petro en la agenda legislativa del país: la reforma laboral no alcanzó el quórum para el primer debate y será archivado.



La decisión se tomó en medio del cierre del primer periodo de legislatura y se argumentó que el proyecto no podrá ser discutido en sesiones extraordinarias, ya que su primer debate en comisión no se dio durante el periodo estipulado.

El presidente Gustavo Petro fue una de los primeros en pronunciarse ante la caída del proyecto y dijo que es una situación “muy grave”.



“Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador”, sentenció el mandatario.

El hundimienho de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador.



Creen que las ganancias salen de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 20, 2023

Por su parte, la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal insistió en que el trámite de este proyecto debe continuar y que se debe luchar por “un trabajo digno y decente en Colombia”.



Carrascal, ponente del proyecto, dijo que “a través de las recusaciones la oposición quiere impedir el debate”.

🚨| La #ReformaLaboralYa va a continuar su trámite, ténganlo por seguro. Tendremos Reforma Laboral, tendremos trabajo digno y decente en 🇨🇴



Está claro que a través de recusaciones temerarias la oposición quiere impedir el debate, pero nosotros y nosotras seguiremos adelante… pic.twitter.com/DMI3yxT6SM — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) June 20, 2023

Miguel Uribe, senador del Centro Democrático publicó un video en su cuenta de Twitter y dijo que “la gente se movió y la reforma se hundió”.



El congresista dijo que el proyecto era “inconveniente” para las empresas, para el comercio, para el turismo, para la industria y para las personas de menores ingresos.

🚨La gente se movió y la reforma se hundió.



El hundimiento de la reforma laboral es un gran ÉXITO para Colombia. pic.twitter.com/PfTH1eIbPA — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) June 20, 2023

La senadora María Fernanda Cabal dijo que el proyecto del presidente Petro amenazaba a más de 500 mil empleos en el país y que no podrá ser presentado en sesiones extraordinarias del Congreso.



🚨 #Urgente No lograron quórum para terminar debate de reforma laboral que amenazaba más de 500 mil empleos en el país.



No se votó el articulado por lo que no podrán presentarla en las extras que pretenden convocarhttps://t.co/CdLglz0FDv — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) June 20, 2023

En medio de otras reacciones, Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, celebro que el proyecto se haya hundido y dijo que ese articulado “empeoraría los problemas de desempleo e informalidad”.

¡Qué bien que el Congreso haya hundido esa reforma laboral! Todos los expertos coincidían en que, de aprobarse, empeoraría los problemas de desempleo e informalidad — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) June 20, 2023

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

