En su discurso, que duró alrededor de 50 minutos y que pronunció frente al pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el presidente Gustavo Petro dio a conocer la hoja de ruta de su Gobierno para el departamento y las iniciativas que empezarán a andar luego del reciente fallo de la Corte de La Haya.



La construcción y puesta en marcha de una Universidad Raizal del Caribe, con sede en San Andrés, fue la primera propuesta que el presidente Petro planteó este jueves en medio de su discurso.



“Para que la juventud no se vaya de estas islas, entonces tenemos que hacer conocimiento aquí, tenemos que construir una universidad de verdad, tenemos que garantizar que en las islas se pueda vivir a partir de los saberes”, sostuvo el mandatario.



Petro precisó que en esta institución se podrá estudiar carreras relacionadas con las actividades del mar y en materia de energías limpias, cultura y comunicación.



Fibra óptica y descarbonización

Además de la universidad, el mandatario se refirió a un proyecto para llevar fibra óptica de propiedad pública de la nación a las islas. “Se le ha pedido a Internexa que traiga aquí una troncal poderosa de fibra óptica submarina para interconectar con internet, desde San Andrés, todas las islas del Caribe”, lo cual debe redundar en ingresos y beneficios para la comunidad.



En esa misma línea señaló que espera convertir a San Andrés, Providencia y Santa Catalina en las primeras islas descarbonizadas del Caribe.

Turismo sostenible y retorno voluntario

De igual forma, destacó que se deben priorizar actividades como la pesca y el turismo, no obstante, el Presidente advirtió que esta última debe ser "sostenible y no ocasionar problemas como la sobrepoblación de las islas", asunto que, según Petro, debe afrontarse con un plan voluntario de retorno.



“El Ministerio del Interior tiene la indicación para construir un plan serio y financiado, a partir del año entrante, de retorno voluntario de población no raizal al continente colombiano”, explicó en el discurso.

Fortalecimiento del Teleislas



Una de las propuestas que más llamó la atención durante su intervención, fue la de la destinación de recursos para el Canal Teleislas. Según Petro, con esto busca "fortalecer la cultura y las expresiones propias, el impulso a la creación de una Confederación de Pueblos Anglófonos Raizales de las Antillas y el diálogo con países como Nicaragua".

Protección de la cultura de las islas anglófonas del Caribe



Al concluir su intervención, el mandatario manifestó que su compromiso es trabajar para que la cultura de las islas anglófonas del Caribe colombiano no se extinga, sino que haga parte de la gran nación colombiana, “aquella que tiene que encontrar el camino de reconocer al pueblo como la base de su nación, aquella que tiene que reconocer que en la base de la paz para destruir la guerra está el gran pacto nacional, que permita que todas y todos podamos vivir en dignidad en el territorio colombiano”.

