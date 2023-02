El presidente Gustavo Petro le pedirá al Congreso de la República, que inicia este martes sus sesiones, facultades extraordinarias que le den herramientas para poner en marcha políticas públicas que él considera de trascendencia y así, dicen en la Casa de Nariño, ganar tiempo mientras se tramita una ley en el Congreso. Es decir, lo hará a través de decretos firmados con su puño y letra. No se trata, sin embargo, de una petición inédita sino que replica solicitudes hechas por varios de sus predecesores.

Pero ¿qué significa esta herramienta y para que le sirve? En esencia lo que permite básicamente es facultar al Presidente para que tome decisiones vía decreto, que tienen fuerza de ley, y así ejecutar de una manera más rápida cualquiera de sus iniciativas.



Eso significa que, al estar establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, al ser aprobarlo, el Congreso se despoja transitoriamente de su competencia y se la pasa a otra rama del poder para que ejerza como legislador.



Claro que esto requiere de unas condiciones concretas como es el hecho de que la aprobación en el Legislativo debe ser por mayoría calificada, esto es la mitad más uno de los integrantes de cada una de las cámaras. Eso significa, por ejemplo, que en el Senado se requerirá de 54 votos a favor de la iniciativa.



Aunque en el proyecto no se mencionan entidades especificas que podrían ser reformadas vía decreto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, confirmó que algunas dependencias de su cartera pasarían al ministerio de la Igualdad, que está en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez.



Y el ministro de Justicia Néstor Osuna le dijo a EL TIEMPO que en el proyecto con el que el Gobierno busca humanizar las cárceles tiene que complementarse con una modificación (no eliminación) del Inpec y la Uspec, dos entidades altamente cuestionadas.



"Esta reforma sería incompleta si no reformamos el Inpec y la Uspec (...) Frente al Inpec es posible que el diseño institucional se pueda mejorar, sobre la Uspec necesitamos una articulación mucho mayor con el Inpec y por supuesto una estrategia anticorrupción", subrayó el ministro en su charla con EL TIEMPO.



Otro hecho para destacar es que, desde el punto de vista de la conveniencia política, el presidente en este caso se estará evitando las controversias con los partidos políticos pues él de manera autónoma en sus decretos podrá tomar las decisiones.



Como se trata de decretos con fuerza de ley también tendrán una vigencia en el tiempo y está claro que el jefe de Estado no podrá extralimitarse con las funciones que se le aprueben y deberá restringirse a ellas.



Estos decretos que emita el presidente serán susceptibles de demandas por inconstitucionalidad.



Hasta ahora ha trascendido que son nueve las facultades extraordinarias que el presidente buscará en el Plan de Desarrollo.



Son las siguientes:



1. Crear la entidad u organismo denominado Agencia Nacional de Seguridad Digital.



2. Adelantar la recuperación del Hospital San Juan de Dios.



3. Regular las condiciones especiales de reclusión de los miembros de pueblos y comunidades indígenas.



4. Regular los usos alternativos de la planta de coca y el cannabis, para fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas.



5. Crear una entidad pública cuyo objetivo principal es el fomento de la construcción, mejoramiento y conservación de caminos vecinales o de carácter regional.



6. Homogeneizar las disposiciones que regulan la gobernanza y los regímenes de las entidades públicas de servicios financieros.



7. Crear, suprimir, reestructurar, fusionar, escindir, liquidar o integrar empresas de generación, distribución y comercialización del sector eléctrico, con participación mayoritariamente de la nación.



8. Reestructurar la Superintendencia de Industria y Comercio para establecer los instrumentos que se requieran e implementar las políticas de reindustrialización y fortalecimiento de la economía popular y comunitaria, incluyendo la definición de incentivos no tributarios, mecanismos para promover alianzas de atracción de inversión extranjera directa sostenible y transferencia tecnológica, cesión y gestión de activos y esquemas de financiamiento para el fortalecimiento productivo.



9. Expedir decretos con fuerza de ley, con el fin de modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción e incorporarlos al Sistema de Transferencias que trata el presente artículo. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política.



¿Qué significa esto para un gobernante? El analista Pedro Viveros recuerda que también, enntre otros casos, al presidente Juan Manuel Santos le dieron facultades extraordinarias para La Paz dentro del Plan de Desarrollo de su gobierno. "Es normal que las pidan los gobiernos al legislativo", dice él.



"En lo que hay que tener cuidado y responsabilidad es en estudiar con detenimiento cuáles y en que sectores se les otorga esas facultades al ejecutivo; porque no se puede abusar de este tipo de figuras para evitar exponer el Estado de Derecho al libre arbitrio del presidente. De igual forma es indispensable conocer por cuánto tiempo se otorgan para no sobre pasarse en el gran poder que tiene la figura presidencial”, asegura el experto en comunicación política.



"Esas facultades especiales son necesarias para avanzar en la reestructuración del Estado y en la consecuente modernización de la administración pública, y son coherentes con el plan de gobierno que sustentaron el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales", dice el analista Jairo Libreros.



"Desde el punto de vista institucional están respaldadas en la Carta Política y en la legislación administrativa, es decir, no afectan el estado de derecho ni el equilibrio o la separación de poderes. Si son convenientes o no, es un asunto de debate legislativo, que durante los últimos 30 años el Congreso las ha habilitado como una señal de confianza en el plan nacional de desarrollo del gobierno nacional", concluye Libreros.



