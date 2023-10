‘Estamos preparados al 100 por ciento para las elecciones’: Luis Fernando Velasco

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dio un parte de tranquilidad frente a la realización de las elecciones del 29 de octubre. Esto lo hizo durante la visita a la bodega en la que se está preparando toda la logística para el certamen electoral regional.



“Parte de tranquilidad que nos entrega el señor registrador. He visitado todo el montaje logístico. Me da tranquilidad y veo que está planeado cada elemento que debe salir a todo rincón de Colombia. Están planeados los insumos electorales”, dijo el ministro.



Luego, habló en un global del proceso, tanto las acciones que le corresponden a la Registraduría como al Ejecutivo, para decir que está todo dispuesto para que se lleven las elecciones sin mayores contratiempos. “Si se suman esto al plan democracia, estamos preparados al 100 por ciento para las elecciones”, fue el parte de confianza dado por Velasco.

Registraduría inició la entrega de kits electorales para los comicios del 29 de octubre. Foto: Registraduría

En esa misma línea, el ministro del Interior se manifestó frente a los cuestionamientos y las alertas emitidas desde el Ministerio Público: Procuraduría y Defensoría del Pueblo. Velasco le restó impacto a los llamados de los órganos de control y señaló que sus alertas no significan que no se esté avanzando para la realización de los comicios.



“Hay elementos que generan preguntas. Si hablamos de alertas electorales, miren el número de señalamientos frente a los funcionarios públicos que participan en los comicios, que no haya sancionado la Procuraduría, no quiere decir que no esté trabajando”, apuntó el ministro.



En esa misma línea, expresó que desde el Gobierno tienen confianza en las actuaciones de la entidad liderada por Margarita Cabello, “la Procuraduría actúa y nos dará resultados”. Aunque este pronunciamiento lo hizo para pedir que se tenga la misma confianza en lo hecho por el Gobierno. “Lo que yo he podido ver y el recorrido que he hecho es que nuestra Fuerza Pública está donde debe estar. No quiere decir que no haya amenazas”, acotó.

Registardor Nacional en Chocó. Foto: Registraduría Nacional

Frente a posibles cambios en puestos de votación, el ministro dijo que será labor del ministro de Defensa, Iván Velásquez, y del registrador, Alexander López, determinar si hay necesidad de ello. Por último, hizo referencia al escándalo causado por el informe de la Secretaría de Transparencia, liderada por Andrés Idárraga.



El ministro habló de la continuidad de Idárraga en el gobierno: “Son decisiones que toma el señor presidente, fue una imprudencia que se corrigió a tiempo y el gobierno salió a decir que es el que está habilitado o inhabilitado. El proceso electoral está andando y la gente va a escoger entre ellos”.