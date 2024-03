'Estamos descentralizando el Ejecutivo': Sandra Ortiz sobre 'Gobierno con el Pueblo'

Ayer, lunes, comenzó una nueva jornada de una semana de 'Gobierno con el Pueblo', esta vez en el sur del Caribe. Es la tercera edición de este ejercicio, que tuvo como sedes anteriores La Guajira y el Pacífico. Es una forma novedosa de llevar a cabo la acción del gobierno, peor ha traído algunas críticas ante la posible falta de impacto significativo, más allá del rédito político. Ante dicha polémica, Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones habló de estos ejercicios. La funcionaria los defendió y destacó sus logros.

¿Qué viene para el Gobierno con el Pueblo del sur del Caribe?

Serán cinco días. Vamos a concentrarnos especialmente en Sucre, Córdoba y Bolívar. Antioquia tendrá una pequeña parte cuando estemos en Apartadó. La concentración más grande será en el sur del Caribe, son 10 municipios en total.

¿Por qué es importante este tipo de jornadas de una semana?

Son muy importantes porque es un ejercicio de descentralizar el gobierno, es llevar el gobierno al territorio. Todos los ministros van a estar laborando por los territorios desde estos mismos. El presidente quiere transformar los territorios y en ese esfuerzo su equipo debe conocer, sentir y vivir lo que cada día enfrenta la gente, sobre todo en estas comunidades históricamente excluidas, porque no tienen ningún tipo de inversión y donde les toca vivir sin acueducto. Igualmente hay un énfasis en la transición energética y cambiar las tarifas de energía, que en estas zonas son muy costosas. También debemos abordar temas de seguridad alimentaria y física. Son las acciones por la vida que queremos mostrar en los territorios.

Una de las críticas a esto es que es mucho gasto trasladar a todo el gobierno para un ejercicio como este. ¿Qué les responde?

El impacto es total: político, social, económico -estamos moviendo las economías de las zonas en las que llegamos- y el país comienza a conocer territorios que muchas personas en Colombia no saben ni que existen. Incluso vemos cosas que son increíble que aún en pleno siglo XXI ocurren como la ausencia de vías terciarias, que el agua solo les llegue una vez al mes y otras cosas increíbles. Es una forma de mostrar esos territorios que han sido excluidos. Este gobierno se ha acercado a todos los diálogos posibles, todo con el fin transparente de acabar la guerra de este país. Estamos transmitiendo las historias de las mujeres que han sufrido la violencia. Es una forma en que la gente de las ciudades como Bogotá, Medellín y similares vea lo que ocurre en el país. Nos preocupamos mucho por lo que pasa afuera pero aquí en Colombia estamos peor. Queremos mostrar eso. Además, estas jornadas nos han permitido una mejor destinación de recursos. Son obras, no solo discursos.

Ya que dice eso último, ¿tienen algún balance de lo alcanzado en los Gobierno con el Pueblo?

El gran logro lo podemos mostrar en La Guajira. Hablen con el pueblo allí y vean lo que significaron estas jornadas allá. Incluso por primera vez se le puso atención a la sentencia sobre el estado de cosas inconstitucional en el departamento. Sacamos planes provisionales y ya está otros planes más profundos como el Mesep. Vamos hacia un plan estructural y eso lo logramos gracias al gobierno con el pueblo. Nos fuimos directamente a los territorios, a las rancherías y vimos las necesidades. Hay cosas por mejorar, pero La Guajira es un gran resultad a mostrar. Será lo mismo con litoral Pacífico, que estuvimos hace un mes y ya estamos firmando un pacto por la transformación y la vida. Estamos logrando inversiones importantes y los ministros están ya haciendo. Luego de terminar la semana en el sur del Caribe me devuelvo al litoral pacífico para seguir los avances. En La Guajira también estamos yendo cada 15 días para hacer seguimiento. Queremos que se cumpla la palabra del presidente de transformar esos territorios. Si lo logramos, va a cambiar el país.

¿En el Pacífico no se demostró que una semana en el territorio termina desconectando al presidente de otras situaciones como los incendios en el país en ese momento?

No es así. Trabajamos todos los temas nacionales allí. Incluso dimos soluciones a los incendios desde el Pacífico. Lo que piden los territorios es descentralizar y eso estamos haciendo. Podemos ir a cualquier parte de Colombia y atender los problemas para todo un país. Estamos mostrando que hay un presidente y un gobierno.

¿Se afectó los logros en La Guajira con la caída de la emergencia económica y social?

Nos afectó, porque esa declaratoria nos estaba dando más celeridad. Era muy importante para nosotros, pero entendemos el fallo de las Cortes. Igual no hemos parado porque hay muchos retos, incluso hay funcionarios del gobierno anterior que siguen en sus cargos y están a paso lento, Están atornillados y hacen todo en una estrategia de paso tortuga. Igual estamos haciendo seguimiento para que salga bien.

¿Cómo está la relación con los gobernadores y alcaldes que llevan dos meses en sus cargos y tuvieron un comienzo de relación bastante polémico?

Estamos trabajando con ellos y dándoles todo el apoyo. Ellos ven en este gobierno una oportunidad de apoyo en los proyectos de inversión en sus territorios. Hemos estado con ellos y ha mejorado mucho la relación. Además la actitud de los actuales mandatarios es muy diferente a los que salieron. Los que salieron cerraron sus mandatos con campaña. Como no hicieron nada por sus regiones, inventan estrategias polémicas con aspiraciones políticas. Esos ataques eran normales. En cambio los que llegan tienen una actitud positiva y de trabajo en equipo. Obvio tienen muchos problemas y quisiéramos arreglarlo todo ya, pero es imposible. Queremos cumplirles a todos.

El gobierno quería reunirse con la bancada antioqueña pero no se pudo, ¿afecta aún más la relación con ellos?

No conocía ese tema porque es del resorte del Ministerio del Interior.

¿Cómo va esa relación con el Caribe, que incluso llevó a la bancada Caribe a hacer un ultimátum de hacer huelga legislativa si no los escuchaban?

He estado hablando con los gobernadores y alcaldes. Están preocupados por el costo de la energía. Pero es que ese es un tema que no es nuevo, lo hemos heredado de otros gobiernos. Solo es que se acuerden de Electricaribe. Los españoles ganaron la licitación y se robaron la empresa. Quebraron la empresa y se fueron. Hay un negocio tenaz y lo que el presidente Petro quiere es apostarle allí a la transición. Ellos están muy molestos, pero es que esa molestia está desde que yo era congresista. Es un tema que toca revisar para que no sea una simple entrega de dineros y dineros y siga esos altos costos.

Hay versiones que dicen que usted está liderando parte de las negociaciones para salvar la reforma de la salud...

No es cierto, eso es algo del Ministro del Interior. Eso es un tema de Congreso y con el Ministro de Salud. Ojalá se logre por el bien del país.