'EE. UU. tomará tiempo necesario para analizar solicitud extradición'

¿Cuál es el proceso de extradición de Estados Unidos a Colombia?



La extradición activa se da cuando una persona que comete un delito en Colombia está en otro país y es requerida por un juez o fiscal colombiano para cumplir una condena emitida en su contra o comparecer a la investigación o juicio que se le adelanta. El trámite de extradición está regulado en el código de procedimiento penal que dice que en este intervienen tres entidades: la rama judicial, que es la única con competencia para solicitar a una persona en extradición. Los otros dos que participan son el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, y a través de la Cancillería.

Cuando un juez toma la decisión de pedir a una persona en extradición lo que hace el juez es elaborar la solicitud y el expediente con todos los documentos que la soportan y pedirle al Ministerio de Justicia que por conducto de ellos se remita a la Cancillería para que se presente al otro Estado. El Ministerio de Justicia hace una revisión de la documentación y envía un oficio a la Cancillería para que se presente la solicitud de extradición ante el Estado.



El trámite de extradición se puede iniciar por cualquiera de dos vías totalmente válidas: con la presentación de una solicitud de detención preventiva con fines de extradición o con una solicitud formal de extradición. Si se tramita ante un país con idioma diferente al español, los documentos relacionados con dicha solicitud deben ser traducidos para que la correspondiente misión diplomática de Colombia presente la documentación ante la Cancillería del respectivo país. Presentada la solicitud de extradición, la Cancillería hace el seguimiento y es el canal de comunicación entre las autoridades colombianas y las del respectivo país. En el caso de la solicitud de extradición del 20 de agosto, que es la más reciente de tres que están vigentes, también se cumplió plenamente el requisito de la traducción al inglés de los documentos requeridos, al pedir la detención preventiva con fines de extradición.



¿De qué depende que soliciten una solicitud de detención preventiva con fines de extradición o una extradición formal?



Cuando la autoridad judicial solicita presentar la solicitud con carácter urgente, es jurídicamente válido acudir a la figura de la solicitud de detención preventiva con fines de extradición, debido a que hay una necesidad inmediata de que la persona sea capturada. Adicionalmente, aunque Mancuso está actualmente en prisión, en cualquier momento podría ser liberado y en ese sentido cobra mayor peso la necesidad de solicitar la detención preventiva con fines de extradición.



Al ser de carácter urgente, los requisitos son más flexibles que al presentar la solicitud formal de extradición de entrada. En el caso de los Estados Unidos para presentar la solicitud de detención preventiva se requiere:



- Identificar plenamente a esa persona

- Manifestar la intención que es con fines de extradición y la

- Orden de captura



Las autoridades de los Estados Unidos están analizando actualmente la solicitud conforme a su ordenamiento jurídico.



En este caso cuando el trámite de extradición se inicia con una solicitud de detención preventiva, se procede a la fase complementaria de formalización.



¿Cuánto tiempo tiene el Departamento de EE. UU. para responder a esa solicitud?



Estados Unidos tiene la facultad de estudiar la viabilidad de la solicitud y definir cuándo la lleva ante un juez para que decida sobre la detención preventiva y la posible extradición.



Las tres solicitudes que se han presentado y están bajo estudio de los Estados Unidos, han cumplido con todos los requisitos a través de los canales correspondientes, y las autoridades estadounidenses pueden tomar el tiempo que necesiten para analizarlas. Las mencionadas solicitudes fueron presentadas por orden de magistrados de Justicia y Paz, en el contexto de la justicia transicional. Debido a que no hay pleno conocimiento de las autoridades estadounidenses sobre el contexto transicional, se ha prestado toda la colaboración a dichas autoridades con el fin de que cuenten con la información necesaria respecto al sistema de justicia y paz.

¿Hicieron las dos primeras solicitudes de extradición cuando ya había vencido el tiempo de condena de Mancuso y ambas fueron devueltas por la Embajada porque no correspondían a una figura legal en Estados Unidos?



Las dos primeras solicitudes que se tramitaron provenían de la sala del tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla. Fueron radicadas ante el Departamento de Estado el 15 de abril y el 13 de mayo. De esas dos solicitudes ha habido una comunicación entre el Ministerio de Justicia, el Tribunal de Barranquilla y el Departamento de Justicia (en EE. UU.) para entregarles elementos a los fiscales del departamento de Justicia para que ellos entiendan cómo funciona Justicia y Paz. No se nos ha devuelto nada y están en estudio. Ha habido una comunicación para darles todos los elementos que necesitan para entender el sistema y no se han resuelto; lo que ha habido es un requerimiento de información adicional para que Estados Unidos las siga estudiando y tramitando.



Hablemos de la última solicitud, la que hicieron el 20 de agosto, en un primer comunicado dijeron que lo que se radicó el 18 de agosto ante el Departamento de Estado de Estados Unidos fue una "solicitud de detención preventiva con fines de extradición", para que, una vez la traducción esté lista, ahí sí pida formalmente su extradición...



Se solicitó en extradición a Mancuso pidiendo la detención preventiva con fines de extradición cumpliendo todos los requisitos. El siguiente paso es que Estados Unidos analice la viabilidad y decrete la captura de Mancuso. La extradición ya está solicitada con esta figura válida de la detención preventiva, y entre tanto se prepara la información adicional que puede aportarse durante el proceso de formalización que se surte en cualquier momento antes de la captura o dentro del término legal previsto si es capturado, y desde el primer día se está traduciendo todo el expediente que son 2115 folios y coordinando toda la legalización para ir avanzando en ese proceso. Estados Unidos sigue avanzando en el estudio de la solicitud de detención presentada y ya se dio inicio al trámite de la solicitud de extradición.



¿Mancuso puede ser deportado el 4 de septiembre?



Las normas migratorias son domésticas y el tema migratorio no tiene nada que ver con los trámites de extradición. Mancuso está buscando ser deportado a Italia y está haciendo uso de los recursos que tiene bajo la ley migratoria estadounidense. Pero independientemente del proceso de deportación de él, el Estado colombiano ha cumplido con presentar las solicitudes de extradición y si Estados Unidos decide emitir una orden de captura el proceso de deportación podría quedar suspendido.

¿Hay alguna manera de acelerar el proceso?



La Cancillería tiene la función de ser un canal diplomático en la extradición. Sin embargo, también se ha enviado un mensaje por distintos canales al Gobierno de los Estados Unidos sobre la importancia que tiene este proceso para el país, para la justicia y las víctimas, pero en estas gestiones respetamos la independencia de los jueces de los países.



¿Qué pasa si extraditan a Mancuso a Italia?



Eso es una posibilidad pero no es un hecho. Contra Mancuso hay tres circulares rojas vigentes que terminaron en estas solicitudes de extradición y eso permite que a donde vaya pueda ser capturado. Si es deportado a cualquier país que no sea Colombia confiamos en que los Estados harán uso y cumplirán con las obligaciones que tienen en el marco del Tratado de Interpol de hacer las capturas y poner a disposición de Colombia a los solicitados, para que se activen los mecanismos de cooperación necesarios para la extradición y la cooperación judicial.



Como Cancillería funge como canal diplomático, los jueces podrán activar los mecanismos y decidir si solicitan la extradición. Hoy existen mecanismos de cooperación y lucha contra la impunidad para que se agoten todas las opciones que haya para que una persona responda por los delitos que ha cometido.

