Aunque es coherente que en medio de una pandemia un país restrinja a sus ciudadanos viajar al exterior, en especial a lugares con focos de contagio, lo cierto es que Estados Unidos, desde hace cincuenta años, ha prevenido a quienes visitan Colombia por razones que no tienen nada que ver con el virus.



El pasado lunes 24 de enero, EE.UU. emitió la última alerta e incluyó a Colombia en el listado de países a los que no recomienda ir por el alto nivel de propagación del covid-19. Este aviso responde a la decisión del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades, que elevó el país a la categoría cuatro de riesgo, la más alta de la medición.



Si bien es una noticia negativa, por factores económicos especialmente, sigue la línea de una tendencia mundial que produjo el paso de la variante ómicron. El pico del alza de los casos covid fue un problema con el que la mayoría de países tuvo que lidiar, acentuándose en Colombia en los últimos 30 días.



Pero no sólo este factor hizo parte de la alerta para los viajeros estadounidenses. La ola de violencia que se vive actualmente en Arauca y otros departamentos, como Cauca y Norte de Santander, también constituye un peligro para el gobierno norteamericano. Por esta razón, restringe a sus ciudadanos ir específicamente a esos territorios.



En la alerta se advierte sobre la delincuencia urbana, los disturbios civiles e incluso reaparece el fantasma de los secuestros, uno de los mayores temores de los extranjeros que visitaban el país en los noventas. “Los homicidios, asaltos y robos a mano armada son comunes. Las actividades delictivas organizadas como la extorsión, el robo y el secuestro están muy extendidas”, dicta el informe.



De hecho, desde la guerra contra el narcotráfico y el conflicto armado, la violencia ocupa buena parte de las prevenciones que hace el gobierno estadounidense a los ciudadanos que desean venir al país. Actualmente detalla el accionar de las disidencias de las Farc y el Eln, principales grupos armados y posibles autores de atentados o enfrentamientos que amenazan la seguridad de sus connacionales.



“Las organizaciones terroristas pueden atacar con poca o ninguna advertencia, apuntando a lugares turísticos, terminales, mercados, centros comerciales e instalaciones del gobierno local”, avisa el Departamento de Estado.



También previene sobre el uso de los cajeros como lugares donde se comenten buena parte de los robos; así como sobre el peligro del transporte terrestre por la “precaria infraestructura vial”, falta de señalización y porque “los colombianos ignoran las leyes de tránsito y rara vez se aplican”.



Por estos peligros a los que se exponen los turistas, la administración pide enfáticamente “no tomar taxis en la calle, mantener un bajo perfil y evitar viajar en buses entre ciudades”. Para los funcionarios del gobierno o diplomáticos las restricciones son mucho más severas y les prohíben por completo lo que para los demás ciudadanos son solo sugerencias.

El país, en alerta constante para los turistas internacionales

Las restricciones de viaje en Colombia no son algo nuevo. El país ha sido un destino al que los gobiernos - en especial los de las potencias - ponen en consideración visitar por cuestiones de seguridad.



La alerta se repitió, por ejemplo, en el primer trimestre de 2021, cuando el país atravesaba una oleada de protestas con enfrentamientos entre manifestantes y la Fuerza Pública. Por la violencia que se desató en las calles, Estados Unidos alertó a sus ciudadanos para que cambiaran su destino de viaje, pues sus planes podrían verse alterados por los bloqueos o las tomas del espacio público.



“Los eventos a nivel nacional pueden provocar el cierre de las carreteras locales y las principales autopistas, de manera inminente y sin plazos estimados de apertura. Varias ciudades han sido epicentros de vandalismo, saqueos y destrucción. Las manifestaciones han resultado en muertos y heridos en todo el país”, se lee en el documento.



Retrocediendo en el tiempo, alertas similares, emitidas consecutivamente, advierten sobre la violencia en el país, presente de formas diferentes: desde la inseguridad ciudadana, como los robos a turistas en Cartagena - tal como se informó en la publicación de diciembre de 2021 -, hasta atentados terroristas y otros actos criminales.



En 1999, EE.UU. vetó completamente a Colombia como destino turístico. Durante ese año se presentaron hechos como el secuestro del avión de Avianca y la retención ilegal de extranjeros con fin extorsivo, por cuenta de las Farc y el Eln, aumentó considerablemente. La fama que se extendió internacionalmente exponía al país como el lugar con más probabilidad de secuestro en el mundo y las cifras así lo demostraban.



Otros gobiernos no fueron ajenos a este fenómeno. La Unión Europea también clasificó a Colombia, no pocas veces, en la lista de los países más peligrosos para los turistas. A finales de los noventas la cancillería francesa expidió una recomendación en la que advertía que en el país “se registra la tasa de criminalidad más elevada del mundo y que los peligros proceden de la delincuencia común, de la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico”.



A medida que la situación de orden público se restablecía, las alertas cambiaban de tono, pasando de prohibir o vetar a recomendar y prevenir. Aunque se siguen restringiendo algunos territorios dependiendo de las garantías de seguridad, en la última década el turismo internacional ha tenido una escalada progresiva, frenada únicamente entre el 2020 y 2021 por la crisis pandémica.

Turismo, cada vez menos afectado por las advertencias de viaje

Para Julio Londoño, ex canciller y experto en relaciones exteriores, el turismo es el rubro que puede verse alterado, aunque cada vez se afecta menos con las restricciones de viaje de los gobiernos. “La inversión extranjera rara vez se ha guiado por estos informes. Sí pueden impactar el turismo, aunque cada vez menos los norteamericanos siguen al pie de la letra las sugerencias del Departamento de Estado a la hora de planear sus viajes”, afirma.



Mauricio Jaramillo, internacionalista y docente de la Universidad del Rosario, coincide con Londoño y explica que estas alertas tenían mucho más peso antes de la proliferación de internet, cuando los turistas no tenían muchos medios para informarse sobre sus destinos de viaje. “Los jóvenes, que son mucho más viajeros que las anteriores generaciones, ahora se guían por los consejos de otros turistas y el contenido de las redes sociales, dejando a un lado las recomendaciones de viaje de sus gobiernos”.



Muestra de ello son los 517.128 estadounidenses que entraron al país el año pasado, según Migración Colombia, de los cuales 435.288 eran turistas. Medellín, con 132.460 norteamericanos que visitaron la ciudad, fue el principal destino; seguido por Bogotá, con 130.009 viajeros.



Incluso, Norte de Santander, uno de los departamentos a los que, específicamente, el Departamento de Estado recomienda no ir, tuvo flujo de turistas. Cúcuta, su capital, recibió 2.487 personas provenientes de EE.UU.



Claramente, estas cifras están alteradas por la pandemia, coyuntura que disminuyó los viajes internacionales en todo el mundo. En 2019, un año antes de la propagación del covid, 1'115.355 estadounidenses vinieron a Colombia, representando el 22 por ciento del total de turistas extranjeros. Este número duplicó al del año 2018, lo que refleja el crecimiento continuo del país como destino de viaje, pese a las advertencias del gobierno.



No obstante, las grandes agencias, como las cadenas de cruceros, sí arman los planes teniendo en cuenta las alertas que emiten las autoridades. Por esta razón, la afluencia de viajeros que dependen de estas empresas puede verse disminuida.



El excanciller pronostica que apenas se normalice la situación de orden público en las regiones y empiece el descenso del cuarto pico de los casos covid, el gobierno norteamericano modificará las restricciones hacia Colombia.

