Luego del anuncio del presidente Gustavo Petro, sobre un supuesto pedido de los Estados Unidos para construir un muro en el Tapón del Darién para frenar la inmigración irregular, este país lo negó. El asesor de Seguridad Nacional del gobierno de Joe Biden, John Kirby, descartó la propuesta.



En rueda de prensa, periodistas colombianos le preguntaron a Kirby sobre el comentario del presidente Petro. Aunque este reconoció que hay una acción para contrarrestar la migración irregular por el Darién y otros puntos, dijo que no sabía de un pedido para construir una barrera física en la selva.



“No conozco una petición de estas hechas por este gobierno. Lo que podría decirte es que continuamos trabajando con socios en la región para hacer lo que podamos hacer para reducir el flujo de migrantes del sur al norte, manejados por traficantes”, fijo el funcionario estadounidense a Caracol Radio.



En ese sentido, expresó que se viene trabajando con Colombia y otros países para tratar el fenómeno migratorio. Incluso hizo mención de la estrategia de centros físicos en los países de origen para que los migrantes puedan tener alternativas legales de migración a Estados Unidos.



En ese mismo camino, Kirby añadió que se están buscando recursos para mejorar la patrulla fronteriza estadounidense, más no se habría puesto sobre la mesa la propuesta adelantada por el presidente Gustavo Petro.



De esta manera concluyó Kirby: “Esa no es nuestra labor. Además de mejorar la seguridad en nuestra frontera, el presidente Biden ha solicitado más fondos y recursos para nuestra Patrulla Fronteriza. Nosotros buscamos mejorar nuestra frontera, pero no conozco de un requerimiento”.



Antes de participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro hizo duros señalamientos frente a la estrategia para abordar el problema migratorio por el Darién.



En ese sentido, este lunes dijo en declaraciones a medios de comunicación que "ponerle un alto a ese éxodo es lo que nos pone en discusión, cómo hacerlo". Y continuó: "Hay una posición que es reprimir, cerrar fronteras. En el caso del Tapón del Darién es taponar el tapón, lo cual es difícil (...) Esa posición no es la eficaz".



El mandatario también expresó sus dudas sobre los puestos migratorios en territorio colombiano, pues podría aumentar la migración hacia el país y propuso que la estrategia debe pasar por alivianar progresivamente el bloqueo contra Venezuela.



El presidente Petro sostuvo que además del desbloqueo, se deberían liberar fondos de manera progresiva. "Hemos pedido que a través de la Corporación Andina de Fomento se puedan tramitar los dineros propiedad de Venezuela en el FMI, los llamados derechos especiales de giro, por una cuantía de 5.000 millones de dorales para empezar a lograr un mejor estado de bienestar en Venezuela", aseguró.