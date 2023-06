En las últimas horas, se dio a conocer que presuntamente el ahora exembajador de Venezuela, Armando Benedetti, habría sido sujeto de cancelación de Visa.



De acuerdo con NotiCentro 1 CM&, el departamento de Estado de EE.UU. le notificó al Gobierno colombiano que ya no podría ingresar al país norteamericano.

Fuentes de alto nivel le habrían confirmado al medio que no podría ingresar al país, pues ya no tendría el documento como tal para hacerlo. Dicha decisión se habría tomado tan solo unas horas después que Benedetti llegara de Los Ángeles por una visita a su familia.

Facebook Twitter Linkedin

El embajador Armando Benedetti Foto: Twitter: AABenedetti

No obstante, según lo informado por el noticiero, el exfuncionario parece que no sabía de lo ocurrido, pues afirmaron que "no se vio por notificado de lo que se le manifestó".

Más noticias

Chuzadas: cambio de fiscal habría sido aprovechado por policías en líos en caso Sarabia

Macabro: buscaban a jóvenes de call center y hallaron 45 bolsas con restos humanos

Homicidio de mujer en Modelia: menor de edad sería el único que estaba en la vivienda

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS