EE. UU. ofrece 'respaldo' a Colombia para 'desmantelar' al Eln

El fiscal delegado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Zachary Terwilliger, afirmó este jueves que su país está "comprometido" con Colombia en el "desmantelamiento" del Eln.



"Esto lo digo a nombre de Estados Unidos: Colombia y usted, presidente (Iván) Duque, cuentan con el pleno respaldo del Departamento de Justicia de Estados Unidos en esta causa común de desestabilizar, diezmar y, en últimas, desmantelar al Eln", le dijo Terwilliger al mandatario colombiano, este jueves en la mañana.

Las palabras del funcionario estadounidense se dieron luego de una reunión de Terwilliger y un grupo de fiscales de Estados Unidos con el jefe de Estado.



La posición de ese país sobre el Eln se conoce en momentos en los cuales el Gobierno Nacional mantiene congelados los diálogos con esa organización armada ilegal, luego del atentado a la escuela de policía que se produjo en enero pasado.



Tras el encuentro de este jueves, según aseguró Duque, se abordaron "temas muy importantes para la lucha contra el crimen transnacional" como "avanzar en las investigaciones que existen en Estados Unidos contra muchos cabecillas del grupo armado organizado terrorista del Eln" y también contra otras organizaciones ilegales como las disidencias de las Farc, entre otros.

Zachary Terwilliger sobre EE. UU. y Eln Zachary Terwilliger, fiscal delegado del Departamento de Justicia de EE. UU.

"En este proceso es muy importante seguir dejando claras las evidencias de los vínculos de la dictadura de Nicolás Maduro con muchas de estas organizaciones criminales y celebro que las autoridades de Estados Unidos han avanzado, no solamente en develar eso vínculos, sino que recientemente han incluido al delincuente de Tareck El Aissami en la lista de los más buscados a nivel internacional", dijo Duque.



Zachary Terwilliger, por su parte, destacó el "ejemplar liderazgo" y la "cooperación" del presidente Duque con el Departamento de Justicia estadounidense y que su país no podría "tener mejor aliado en el hemisferio, respecto de la justicia criminal, que Colombia".



"Vinimos, no solamente a reafirmar nuestra determinación, sino a ir más allá en nuestra lucha compartida contra el Eln, que mantiene control territorial e influencia en el tráfico de drogas a través de una criminalidad y violencia despiadadas que impactan a los ciudadanos de Colombia y Estados Unidos, por eso estamos comprometidos con su desmantelamiento", afirmó Terwilliger.

