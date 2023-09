Tras el discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas, este martes, en el cual criticó el bloqueo a Cuba y su inclusión en la lista de países que apoyan el terrorismo, desde el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguraron que la isla seguirá en dicho grupo.



"Llegué a La Habana, país injustamente bloqueado al que un presidente de mi país logró que se le incluyera en la lista de países terroristas solo porque (Cuba) había ayudado a hacer la paz en Colombia", aseguró el mandatario.



De hecho, recientemente el mandatario había solicitado sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo, el cual ha sido un tema recurrente en los discursos del mandatario colombiano y lo retomó tras asistir a la Cumbre del Grupo de los 77+China.



Kristina Rosales Kostrukova, portavoz de la lengua española del Departamento de Estado. Foto: Departamento de EStado

"La excusa fue porque como se había acordado con el gobierno de Santos, los negociadores de paz del Eln no podían ser entregados como rehenes, tal como pedía Duque. Se traicionaban los acuerdos previos firmados en forma de protocolos por los países de Colombia, Cuba y Noruega", había dicho el mandatario previo a su discurso ante la ONU, en el que también habló de la importancia de hacer la paz y propuso realizar dos conferencias que permitan concluir con los conflictos en Ucrania y Palestina.

Pero que Cuba salga de la lista de países que apoyan en el terrorismo no es una posibilidad cercana para Estados Unidos.



Así lo expresó en varios medios de comunicación Kristina Rosales Kostrukova, portavoz de la lengua española del Departamento de Estado.



“Cuba se mantiene de la lista, no se va, no tenemos ningún anuncio ni ninguna información para decir que vamos a sacar al país de la lista o tomar alguna acción que contemple otro país, un tercer país, que en este caso es lo que dice el presidente Petro. Cuba se mantiene en la lista”, aseguró en entrevista con Caracol Radio.



Y agregó que “Estados Unidos tiene un proceso de evaluación serio donde se examina la situación del país, no se va a sacar a Cuba, y si hay un cambio será Estados Unidos el que haga el anuncio, pero nosotros no comunicamos ni indicamos ni informamos a un tercer país sobre lo que posiblemente pueda pasar con una designación terrorista".



