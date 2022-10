El presidente Gustavo Petro decretará hoy la medida de "desastre natural" con la que pretende liberar recursos del presupuesto de la Nación para la atención de los estragos causados por la fuerte ola invernal que azota al país.

“En el Concejo Nacional de Riesgo se declarará el desastre natural en Colombia. Esto nos va a permitir mover recursos que el gobierno anterior tenía presupuestados para ejecutar en lo que queda del año. Vamos a mover recursos de partidas que no se están ejecutando hacia el objetivo de atender a la población en crisis por las inundaciones y el hambre”, dijo Petro, hace unos días, durante una visita a Bosconia (Cesar).



“Donde se tengan recursos que no se van a gastar, en cualquier ministerio, vamos a sumar esos recursos y tendremos una mayor capacidad financiera gracias a esta declaratoria. Gastaremos en lo inmediato: habrá que reubicar personas”, aseguró el primer mandatario que hoy dará más detalles de la medida que tomará en un Consejo Nacional de Gestión del Riesgo.



La decisión del presidente se da en medio del fenómeno de La Niña que ha dejado dos centenares de víctimas en el país y cientos de miles de damnificados.



Los reportes oficiales muestran un balance desolador: 90.000 familias han resultado afectadas por las lluvias en 665 municipios. En lo que va del año 184 personas han fallecido como consecuencia de la temporada de lluvias.



“Ya la situación ha crecido tanto que los municipios no pueden, ni los departamentos en sí mismos, solucionar con eficacia los problemas que se derivan del desastre climático. Le toca a la nación, y también podríamos colapsar, si esto se intensifica de la manera como se está intensificando”, dijo Petro.



La medida se tomará amparada en la Ley 1523 de 2012 y de forma preliminar se conoce que planea redireccionar los recursos que estén sin utilizarse en los ministerios para mejorar la capacidad financiera del Estado para la atención de emergencias, con un foco primario en la reubicación de quienes están en riesgo.



Petro ya le pidió a la industria militar que deje de producir armas para centrarse en la construcción de puentes en las comunidades afectadas. Además, anunció una modificación en el programa de ingreso solidario que para lo que queda de este año entregará $500.000 mensuales a las mujeres con hijos en la primera infancia.



