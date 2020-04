Está circulando información falsa sobre el aislamiento inteligente

La semana pasada, el Gobierno Nacional dio a conocer diez puntos sobre la medida de aislamiento inteligente que espera comience a regir una vez termine el aislamiento obligatorio, el cual se espera finalice el próximo lunes, 27 de abril.



Entre los ítems que fueron presentados, los cuales sí son ciertos, se incluye que los menores y jóvenes deben estar en sus casas hasta el 30 de mayo. Esta decisión también es para los adultos mayores de 70 años, los cuales deberán estar en sus hogares hasta finales de mayo, y las personas con preexistencias, que los hacen más vulnerables al virus.

Del mismo modo, se estipula que las fronteras del país sigan cerradas y se realizará una evaluación para determinar cuándo vuelven los vuelos nacionales. Entre la lista, también se mantiene que aún no se podrán reabrir los eventos públicos, ni las discotecas y bares.



(Le puede interesar: Así funcionaría el aislamiento colaborativo e inteligente)



En la medida se contempla, además, que las empresas mantengan todo lo que puedan la medida del teletrabajo y que se acojan todos los protocolos de seguridad y distanciamiento, así como el uso del tapabocas.



La protección del transporte público para evitar las aglomeraciones también está en las medidas del aislamiento inteligente; al igual que recuperar la vida productiva, pero no la vida social.



Aún así, a esta lista, la cual sí es correcta, han agregado unas restricciones adicionales, que NO son ciertas ni han sido informadas en ningún momento por el Gobierno Nacional. Estos datos han circulado por las redes sociales y redes de mensajería instantánea, por esta razón, tenga en cuenta que no son verdad y evite propagar información falsa entre sus contactos.



Los datos erróneos que han circulado son:



“Hay excepciones dentro el sector de manufactura tales como:



- Barberías peluquerías: Deberán estos establecimientos registrarse en una Plataforma que el gobierno asignará para dicho trámite en el cual con cita previa se deberá solicitar el servicio.



- No podrán atender más de 10 clientes por día.



- No podrán ofrecer servicio a domicilio.



- Farmacias: seguirán prestando su labor normalmente. Sin problema alguno y con horarios establecidos por cada alcaldía.



- Ciber/salas de internet: No podrán ofrecer servicios de manejos de cómputo a ningún usuario, sin embargo deberán seguir prestando el servicio de copiado, trabajos, trámites etc., bajo estrictos controles de seguridad teniendo claro qué no sé podrá atender ningún menos de edad y ningún mayor de 70 años.



- Transporte urbano y rural no abra reapertura del mismo hasta nueva orden presidencial.



Recordemos que los establecimientos de esparcimientos y de encuentros masivos no podrán reabrir sus puertas por un período de 18 meses.



- Velódromos

- Gym

- Estadios

- Discotecas

- Bares

- Parqués públicos /privados”.



Respecto a la circulación de artículos falsos en medio de la pandemia, la Policía Nacional ha alertado que se han detectado casi 100 noticias falsas desde que comenzó la emergencia; por esta razón, le recomiendan a los ciudadanos que siempre se verifique la procedencia de la información, tenga en cuenta solo medios de comunicación que sean de su confianza y páginas institucionales.



(Además: Gobierno alerta por noticias falsas durante emergencia de coronavirus)



A su vez, confirme la fecha en la cual fue creada la noticia porque debido a la rapidez con la que se está desarrollando la pandemia esta información puede estar desactualizada. Si el artículo no tiene una fecha de publicación, sospeche.



Revise cómo le fue replicada la información, si es una fuente confiable o llego a usted principalmente a través de redes sociales.



Tenga cuenta, así mismo, si los títulos lucen diferentes, con errores ortográficos o que no estén completamente relacionados a los datos que se comparten en el cuerpo del artículo.

ELTIEMPO.COM