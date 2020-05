Funcionaria habría pasado gastos personales como representación

Se trata de la embajadora colombiana ante las Naciones Unidas, Adriana del Rosario Mendoza, quien ocupa el cargo desde el 24 de octubre de 2018 y esta semana se conoció, gracias a ‘Cuestión Pública’, que la funcionaria habría pasado, como gastos de representación, varias invitaciones a diferentes restaurantes de Suiza.

Por estos hechos, la oficina de control interno del Ministerio de Relaciones Exteriores ya anunció que abrirá una indagación preliminar por el mal manejo de recursos públicos.



Según informó el medio, en el 2018 Mendoza habría pasado una factura del restaurante Together en Ginebra, Suiza, por una cifra de 600 mil pesos colombianos, y otra cuenta, del 2019, del Restaurante Sabores del Líbano por una cifra de $ 358 mil pesos colombianos.



(Le puede interesar: ‘Todo el mundo sabe que Cuba no realiza actividades terroristas’)



También se conoció una invitación al restaurante Floor Two del Grand Hotel Kempinski, por un monto de $ 1.486.000 pesos colombianos y otro por 900 mil pesos colombianos.



De acuerdo con lo publicado por el medio, la funcionaria habría justificado esos pagos como ‘Almuerzo con ocasión de la XXXIII Conferencia internacional de la Cruz Roja y la Media Luna roja’ y como ‘Reunión-almuerzo para tratar asuntos de derechos humanos’.



A estos gastos se suman la solicitud de una plancha de ropa por $ 1’700.000 pesos colombianos y un cambio de muebles por 106 millones de pesos colombianos.

“El 29 de octubre de 2018, la embajadora Mendoza le envió un memorando a Carlos Rodríguez Bocanegra, secretario general de la Cancillería, en el que le comunicó la necesidad de reemplazar algunos muebles de la residencia donde vive en Ginebra. No de la oficina. Según asegura la misiva, después de un análisis juicioso y detenido, la embajadora llegó a la conclusión de que era necesario reemplazar unos colchones. Por ese motivo le solicitó al secretario la asignación de una partida de dinero para comprar los muebles nuevos. La solicitud fue de 11.000 francos suizos, unos $34 millones al cambio de ese día”, dice el informe presentado por ‘Cuestión Pública’.



También se registra que el vehículo oficial de la funcionaria es un BMW 740 y que en diferentes ocasiones se habría usado para ‘movilizar al compañero permanente’ de la embajadora.



(Lea también: Polémica propuesta en pensiones para disponer de empleos públicos)



Finalmente, el medio menciona que: “Además de los honorarios y gastos de representación, Colombia paga cerca de $1.150 millones al año por el arriendo del apartamento donde vive la embajadora. Aunque Ginebra es una de las capitales de Europa donde la vida es más costosa, el arriendo de un apartamento de 100 mts2, en un buen sitio, oscila entre los 5.000 y 8.000 francos suizos. El canon mensual del apartamento en el que vive la embajadora es de 19.000 francos sin contar dos empleadas del servicio a su disposición, cuyos sueldos también son pagados por los colombianos".



POLÍTICA