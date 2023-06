Aunque durante el fin de semana la estrategia del gobierno del presidente Gustavo Petro y de sus principales escuderos en el Pacto Histórico fue empezar a mover la narrativa del 'entrampamiento', para tratar de conjurar el escándalo de las chuzadas ilegales de la Dijín a la niñera y otra empleada de Laura Sarabia, los explosivos mensajes de WhatsApp de Armando Benedetti (en los que amenaza a Sarabia y también al jefe de Estado con revelar secretos del financiamiento de la campaña del 2022) vuelven a prender el incendio en el entorno de la Casa de Nariño.



"Yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es que quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata?”, dice. Y agrega, en tono amenazante: “Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos. Nos hundimos todos, nos vamos presos”.



El escándalo, originado en las peleas del exembajador y la exjefe de Gabinete, estalló hace poco más de una semana, cuando se conoció que la niñera de Sarabia había sido sometida a una prueba de polígrafo en la Casa de Nariño en medio del robo de un maletín con plata que estaba en la casa de su jefe.



Ese procedimiento, que ha sido defendido por el Gobierno como normal en el protocolo de seguridad relacionado con los altos funcionarios del Estado, dio origen a procesos en la Fiscalía y la Procuraduría por posibles conductas de abuso de autoridad y prevaricato por mal uso de recursos públicos (bajo el entendido de que el robo podía considerarse como un asunto personal de Sarabia y no un tema de Estado).



Después se conocieron las chuzadas que realizó la Dijín a los teléfonos de la niñera y la empleada, a quienes se hizo aparecer como supuestas integrantes del 'clan del Golfo'. El presidente Gustavo Petro ha negado que su gobierno haya ordenado chuzadas y su entorno ha tratado de dirigir las luces hacia la Fiscalía: el abogado Miguel Ángel del Río, cercano al petrismo, asegura que fue esa entidad la que supuestamente condujo a la Dijín a los teléfonos de las empleadas.

Armando Benedetti, ex embajador de Colombia en Venezuela. Foto: Twitter: @AABenedetti

Además de las pruebas que hay en la investigación de la Fiscalía y de que el mismo ministro de Defensa, Iván Velásquez, ya admitió que en el procedimiento de la Dijín hubo irregularidades, esa versión se va a encontrar con una dificultad de fondo: que quien la promovió primero fue uno de los más altos alfiles del Gobierno: el propio Benedetti. Él fue el primero que sugirió que Laura Sarabia había chuzado a sus empleadas, a través de un trino, y este fin de semana le dijo a la revista Cambio que "sabía que Laura chuzaba".



Este domingo, el presidente Petro dijo que no aceptaba extorsiones, aseguró que las cuentas de sus campañas son públicas y negó que "el narco" hubiera puesto plata para su elección, en referencia a los audios de Benedetti. Pero son muchas las preguntas sin responder que quedan en el ambiente.



1. ¿Hubo plata por debajo de la mesa en la campaña?

Benedetti asegura que consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña del petrismo, y que mucha de esa plata se fue "para el Pacífico", que fue una de las zonas del país donde el Presidente logró sus mejores resultados electorales el año pasado.



Además, el embajador comparó la situación en sus mensajes a Sarabia el escándalo del proceso 8.000, la financiación del cartel de Cali a la campaña de Ernesto Samper Pizano. Esa mención al 8.000 fue la que llevó a Petro a negar la "plata del narco".



La Fiscalía empezará de oficio a investigar esas afirmaciones, que se suman a otras realizadas por la exesposa de Nicolás Petro, quien aseguró que el hijo del Presidente supuestamente había recibido mil millones de pesos de personajes como el 'Turco' Hilsaca y el excapo Santander López Sierra para la campaña de su papá en la Costa, pero que se había quedado con la plata.

Benedetti asegura que consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial del petrismo. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

2. ¿Hasta dónde pueden llegar las investigaciones?

Las solas afirmaciones en los audios de Benedetti -que asegura que fueron manipulados- son muy graves, pero no constituyen por sí solas una prueba judicial incontrovertible. Por lo tanto, lo que sigue es un llamado a declarar al embajador, para que explique sus dichos, y también a Sarabia, quien según los mismos audios estaba enterada de las supuestas irregularidades en la financiación de la campaña.



El Consejo Electoral y, eventualmente, la Comisión de Acusaciones (en el caso de Petro) deberán iniciar procesos tan solo por la existencia de la versión de Benedetti. En todo caso, escenarios como una declaración de nulidad de la elección del Presidente -mencionado por el expresidente Andrés Pastrana- pueden considerarse más que remotos.



3. El fantasma de Venezuela

En las declaraciones de Benedetti son constantes las referencias a sus movimientos con el régimen de Nicolás Maduro, a donde terminó además nombrado como embajador del gobierno del presidente Petro.



Una de las pistas que van a seguir los investigadores del caso apunta a determinar si el origen de los 15.000 millones de pesos que menciona como conseguidos directamente por él pueden conducir a Caracas, cuyo gobierno se ha visto claramente beneficiado por los movimientos del presidente Petro para tratar de reintegrar a Maduro al entorno político regional y para levantar las sanciones impuestas por los Estados Unidos.



4. Los señalamientos de corrupción

Benedetti, con un lenguaje de alto calibre en contra de Sarabia y del Presidente, habla de corrupción interna en el gobierno y en el Pacto Histórico. Así, se queja de no haber recibido ni las cuotas de poder que esperaba ni los puestos, mientras que supuestamente otros miembros del Gobierno sí aprovecharon el cuarto de hora.



“El señor Prada se robó todo el ministerio (del Interior) con la mujer, el señor Roy (…) todo hijueputa, todo (…)”. Esa afirmación le valió ya una denuncia penal de Prada, que va para la embajada de Francia.



Los audios revelan cómo se negocian los ministerios en el Gobierno: "Quedamos que era la Cancillería o el Ministerio del Interior, los dos te los firmo, pero yo sé que te puede ayudar más a ti el Ministerio del Interior, haciendo equipo sacamos todo… O sea, cuántos meses necesitas tú para (...) saber que Velasco no te va ayudar con la tarea y que vas a perder las elecciones (...). Ya qué importa molestar a Velasco, ya sabes que Velasco no te va a servir porque ya todo el mundo te lo dijo”, asegura Benedetti.



5. Los impactos del escándalo

Mientras las investigaciones penales se inician, habrá desde ya esquirlas políticas para el gobierno del presidente Gustavo Petro.



Por un lado, todo apunta a que el curso de las llamadas reformas sociales en el Congreso durante la actual legislatura se descarrile definitivamente, pues a las dificultades que ya traían para su aprobación se suma ahora que el Gobierno y su bancada van a concentrarse en tratar de defenderse del 'fuego amigo' de Benedetti.



Pero otra consecuencia es que el discurso del cambio del Gobierno queda en entredicho por las revelaciones hechas de la boca del hombre que fue clave en el triunfo del presidente Petro en las elecciones del 2022. Como en otros momentos de la historia, la campaña triunfadora queda bajo el manto de sospecha de una eventual financiación ilegal, y no por cuenta de la oposición sino por las palabras de uno de sus artífices, Benedetti, a quienes ya algunos comparan con Fernando Botero, el gerente de campaña de Ernesto Samper en 1994.



La rapiña burocrática y la corrupción en el manejo interno son otros temas que quedan expuestos en los audios de Benedetti. Y hay algo más: el discurso del Presidente y su Gobierno de defensa de los derechos de la mujer queda más que en duda al escuchar los términos vulgares y de amenaza con los que uno de los más allegados a Petro trata a la mujer que hasta el viernes fue la mano derecha del jefe de Estado.

REDACCIÓN POLÍTICA