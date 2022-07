A escasos días del inicio de la primera legislatura bajo el gobierno del presidente electo Gustavo Petro, el país político se despertó este lunes en medio de una controversia que tiene como protagonista al senador Roy Barreras. No es una voz marginal ni improvisada. Se trata de quien será el presidente de la Corporación -cargo que ya ocupó hace una década- y quien conoce como pocos la mecánica del parlamento para mover las iniciativas.

La polémica está viva precisamente porque Barreras uso la expresión ‘Fast Track’, un mecanismo que permite reducir los debates en el Congreso de la República que se necesitan para debatir las leyes y reformas constitucionales ante el legislativo y que fue utilizado en medio del proceso de paz con el aval de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Por qué era precisamente una situación extraordinaria que ameritaba una respuesta extraordinaria.



Ahora no es el caso. Si bien, el gobierno de Petro es inédito porque se trata del primer líder de izquierda que llega a la Casa de Nariño con la idea de hacer profundas reformas, es un presidente más como hasta ahora lo han sido los demás.



Eso es más o menos, lo que anota los líderes de la oposición como la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, CD.



El senador del Pacto Histórico había dicho: “Estamos diseñando un mecanismo similar al ‘Fast Track’, que era constitucional para poder aprobar las normas que le dieron vida a la paz, empezando por la JEP, pero no será un ‘Fast Track’ porque eso requiere una reforma constitucional y no tenemos tiempo para hacerlo”.



Esta expresión encendió una chispa que corrió de manera inquietante hasta un barril de pólvora que obligó al propio Petro a intervenir: “Nuestro ‘Fast Track’ es el mensaje de urgencia que todos los presidentes desde 1991 han utilizado para darle más rapidez al trámite de leyes”.



Ante esta reacción, Roy matizó su propuesta y alegó que el gobierno de Petro en realidad busca es hacer más ágil el trabajo en el parlamento. “Esas reformas requieren recursos, son un reto enorme del que sin duda estará orgulloso el nuevo Congreso si cumplimos con ese mandato. Para hacerlo se requiere meter el pie en el acelerador, estamos estudiando jurídicamente un mecanismo que no es el 'Fast Track’ que usamos en la construcción de la institucionalidad de la paz”, argumentó.



“En lugar de trabajar dos días a la semana se pueden trabajar cuatro, por supuesto se pueden hacer sesiones paralelas en todas las comisiones constitucionales y se puede en los proyectos pertinentes a través del mensaje de urgencia hacer sesiones conjuntas de las comisiones económicas”, explicó.



A través de un video en sus redes sociales, Roy dijo: “El cambio real que exigieron los ciudadanos, que es un mandato popular, son las reformas estructurales de fondo. El nuevo Congreso va a cumplir con el acelerador a fondo y esperamos un nuevo sistema que permita más eficiencia y velocidad en el trámite. La combinación de normas que están en la Constitución en el artículo 138, 150 y 163 permitirá que las condiciones constitucionales sesionen de manera paralela cada una con sus reformas respectivas. Luego, a través de mensajes de urgencia e insistencia, podremos sesionar de manera conjunta las comisiones especializadas”.



“Se acabó la ‘guachafita’ de sesionar solo dos días por semana. Por lo menos cuatro días a la semana trabajando y vamos a recortar las vacaciones, en lugar de empezar en marzo lo haremos en febrero. El Congreso va a cumplirle a Colombia y todos los partidos que se han declarado de gobierno, estarán en un año orgullosos de haber generado el cambio que el pueblo está exigiendo”, agregó.



El periodo de la legislatura que va del 20 de julio al 16 de diciembre siempre es el más activo y en este caso en particular ha creado una expectativa enorme por la ambiciosa agenda que ha mencionado el presidente electo.



Entre otros temas está por delante, nada más y nada menos, que una Reforma Tributaria que en el papel aspira a recaudar 50 billones de pesos para responder a los programas sociales que el gobierno entrante al prometido.



Por esto mismo, se requiere una transparencia enorme en las reglas del juego, máximo cuando el propio Barreras, en entrevista con EL TIEMPO, se mostró optimista y dijo contar con una coalición que supera los 80 senadores.





