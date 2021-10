¿Es posible que con la visita de la CPI se dé cierre al Examen Preliminar?

El Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se encuentra de visita en Colombia con el fin de conocer la situación de los procesos judiciales que se vienen desarrollando en el país en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.



A propósito de su visita, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez le sugirió a EL TIEMPO que, dependiendo de la evaluación que haga sobre la actividad judicial que hay en el país, se abre las posibilidades de que se cierre el Examen Preliminar que la CPI está haciendo en Colombia desde el año 2004.



“Lo invité a venir a Colombia para cerciorarse por sí mismo de la solidez institucional de nuestro país y la autonomía del poder judicial, y conocer de manera directa el estado de cosas frente a los asuntos objeto de Examen Preliminar iniciado desde el año 2004”, indicó Marta Lucía.



De acuerdo a lo que relató, el Gobierno de Colombia considera que los tribunales internos tienen la voluntad y la capacidad para procesar y juzgar, por lo que “hay razones suficientes para dar por cerrado el Examen Preliminar”; no obstante, “la decisión le corresponde, de forma totalmente autónoma, al Fiscal de la CPI”, quien revisará la situación judicial en el país.



Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). Foto: JEP

Todo dependerá de la evaluación que haga sobre la actividad judicial

El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry explica a este medio que “si los jueces internos (de Colombia) no tienen capacidad para juzgar los delitos de gravedad internacional (genocidios o delitos de guerra) entonces nos juzga la CPI. De este modo, el Fiscal viene a ver qué ha pasado con la administración de justicia y si se están adelantando los procesos sobre esos delitos graves”.



De este modo, argumenta que si en la investigación que realice durante su visita, se demuestra que “la justicia colombiana está funcionando y hay garantías y los procesos se están desarrollando correctamente, la CPI no tendría por qué conocer estos procesos. En mi opinión, existe la posibilidad de que se cierre (el Examen Preliminar), en la medida en que se demuestre que la justicia colombiana está funcionando. Es probable”.



El jurista Jaime Bernal Cuellar, coincide, asegurando que “la visita del señor Fiscal es fundamental y puede incidir en cualquier actividad judicial que tenga la Corte en contra de Colombia”.



La vicepresidenta Marta Lucía Ramìrez, con Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional Foto: Cancilleria

Eso sí, aclara que la sola visita no significa necesariamente que van a cerrar el Examen Preliminar, para esto, asegura que “tienen que hacer una evaluación para saber si continúan con competencia subsidiaria. Es decir, si en la visita concluyen que aquí hay actuación correcta y eficaz de la justicia, no es necesario que siga abierto este proceso”.



En este sentido, si por el contrario se considera que hay deficiencia en la justicia colombiana, “seguramente continuarían esas investigaciones”.



Alejandro Bohórquez, docente de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, le dijo a EL TIEMPO que parte de la visita de la CPI a Colombia es para revisar cómo está operando la justicia transicional. De este modo, el Estado tratará de mostrar que todo marcha de la mejor manera.



Colombia no ha podido realmente organizar la casa y esto no va a lograr que se dé esta luz verde por parte de la CPI FACEBOOK

“Hemos tenido problemas con la justicia transicional y el Pacto de Paz, lo que ha levantado muchas cejas en la comunidad internacional (..) El Estado colombiano, como todo Estado, tratará de blindar cualquier entrada de un organismo internacional de estos, pues de lo contrario, sería mandar una señal al resto del mundo de que aquí no se tienen la estabilidad suficiente para llevar a cabo estos procesos judiciales”, indica.



Sobre cuáles son las posibilidades de que efectivamente se cierre el Examen Preliminar que adelantan desde hace 17 años, él, contrario a los juristas, lo ve “muy difícil porque hemos visto que en el gobierno de Iván Duque se afectó mucho la continuidad de estos procesos (de la justicia transicional) que se adelantaban desde el 2016. Colombia no ha podido realmente organizar la casa y esto no va a lograr que se dé esta luz verde por parte de la CPI”.



Lo cierto es que el mandatario Iván Duque cree que el Fiscal ha logrado ver "los avances que ha tenido Colombia en todo el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición", así como "los avances que institucionalmente ha tenido Colombia para enfrentar muchos de los crímenes de lesa humanidad".



