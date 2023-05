Este fin de semana hubo polémica ante denuncias periodísticas sobre el trato que se le habría dado a Marelbys Meza, antigua niñera del hijo de Laura Sarabia, jefa de gabinete, tras un caso de robo en la casa de la funcionaria, ocurrido a finales de enero de este año. Además de la polémica por el procedimiento realizado con Meza –que incluyó llevarla a los sótanos de la Casa de Nariño para una prueba de polígrafo- , también se cuestionó la cantidad de dinero que Sarabia tenía en efectivo.



La funcionaria reconoció que tenía en una de las maletas de su casa cerca de 7.000 dólares en billetes y señaló que la procedencia de ese dinero eran los viáticos que había recibido por cuenta de los viajes que ha hecho al exterior con el presidente Gustavo Petro. Esto, en vez de calmar las aguas, creó más cuestionamientos.



¿Es normal que un funcionario reciba esos montos en efectivo? ¿Se puede acumular dicha cantidad de dinero en tan solo viáticos? Al ser viáticos para viajes, ¿no tenía que devolver el remanente de los recursos entregados? Estas fueron algunas de las preguntas que más se hicieron algunos sectores, sobre todo de oposición.



La política del Ejecutivo es que los viajes al exterior reciban viáticos en efectivo. Anteriores directores del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE) le confirmaron a este diario que los dineros recibidos para viajes internacionales se entregan en dólares y en efectivo.



Uno de ellos, Víctor Muñoz –director del Dapre en el gobierno Duque-, señaló que en su administración intentó hacer que este tipo de entregas de dinero para viajes al exterior fuera de forma electrónica, pero fue imposible ya que el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), que “coordina, integra, centraliza y estandariza la gestión financiera pública nacional”, no funcionaba hacia el exterior.

Marelbys Meza Buelvas, extrabajadora de Laura Sarabia. Foto: Archivo particular

En cambio, el SIIF funciona sin contratiempos en el ámbito nacional, por lo que para este tipo de viajes dentro del territorio nacional sí se hace la consignación directamente en las cuentas bancarias de los funcionarios.



Muñoz agregó que la única solución que se encontró para viajes fue hacer una cadena presupuestal, pero “esto implicaba contar con el personal del área financiera disponible hasta altas horas de la noche y eso nunca se autorizó”; esto último, debido a que había pocas personas en esa área y es alta la cantidad de viajes a distintas latitudes, con horarios distintos al colombiano.



En cuanto a un posible uso de tarjetas de crédito para viajes internacionales, tampoco lo permite el ordenamiento colombiano. “Se asume como endeudamiento del país, entonces no es viable”, agregó Muñoz. El exdirector del Dapre concluyó que todo el equipo del presidente, incluyendo sus avanzadas y funcionarios, recibe sus viáticos para los viajes internacionales en efectivo, específicamente dólares.



Por otro lado, en cuanto al alto monto que tenía Sarabia, hay que ver el Decreto 460 de 2022, firmado en la administración de Iván Duque y que aún rige la regla de viáticos de los funcionarios del Ejecutivo. En esta se definen los montos que se pueden entregar a cada funcionario cuando viajan a nivel nacional e internacional.

Laura Sarabia, jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, y Marelbys Meza, exniñera de la funcionaria. Foto: Presidencia y archivo particular

Como Sarabia gana cerca de 21 millones al mes, la escala de viáticos es la máxima dispuesta por el decreto. Esto significa que para estadías en Centro América, el Caribe y Suramérica (excepto Brasil, Chile, Argentina y Puerto Rico) recibe hasta 440 dólares diarios; Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil, África y Puerto Rico, hasta 500 dólares; y Europa, Asia, Oceanía, México y Argentina, hasta 640 dólares por día.

Como el supuesto robo ocurrió a principios de 2023, específicamente el 29 de enero, hay que tener en cuenta los viajes que realizó el primer mandatario desde agosto de 2022, cuando asumió el cargo, hasta la fecha de la denuncia. Como Sarabia es la mano derecha de Gustavo Petro, estuvo en cada uno de ellos.



En ese semestre, el mandatario colombiano estuvo en Perú, Estados Unidos, Egipto, París, México, Argentina, Brasil, Venezuela, Chile y Suiza. Sin entrar a ver en detalle las incidencias de cada viaje y solo basándose en la tabla de viáticos del decreto 460 de 2022, la funcionaria habría recibido una cifra cercana a los 14.000 dólares, teniendo en cuenta los viajes de un solo día, en que se recibe tan solo la mitad de lo establecido en el escalafón.



El texto que rige la entrega de estos dineros señala que estos dineros son para cubrir “gastos de alojamiento, alimentación y transporte”. Si estos no se gastan a su totalidad, no hay ninguna obligación legal para devolver este dinero.



Exdirectores del Dapre comentaron que, en el caso de la delegación presidencial, muchas veces hay comidas, desplazamientos y estadías en los que los funcionarios no gastan dinero debido a que esto hace parte del recibimiento al primer mandatario. Aun así, se les entregan los dineros de viáticos por estos temas y no deben devolverlo.



Por el momento, no se ha hablado de una legislación o reglamentación que cambie esta situación que permite que incluso los funcionarios reciban más dinero por viáticos que lo que reciben normalmente por su salario como funcionario. Desde la oposición se ha querido citar un debate de control político por la denuncia Marelbys Meza. En él se revisará la procedencia de los dineros presuntamente robados.