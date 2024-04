Presidente Petro pide a la ONU 'reunirse de urgencia' tras ataque de Irán a Israel

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este sábado a la ONU "reunirse de urgencia" y "apostar de inmediato" por la paz luego de que Irán lanzara misiles y drones contra Israel en respuesta al reciente ataque contra su consulado en Siria.

"Todos saben cómo comienzan las guerras, nadie sabe cómo terminan. Ojalá el pueblo de Israel fuera lo suficientemente elevado como sus antepasados, para detener la locura de su gobernante. Naciones Unidas debe reunirse de urgencia y debe apostar de inmediato a la paz", expresó el mandatario colombiano en la red social X en una publicación que después eliminó.

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó que esta ofensiva, la primera directa de ese país contra territorio israelí, es en represalia al bombardeo contra su consulado en Damasco del 1 de abril, en el que murieron siete miembros de la Guardia Revolucionaria.

Para el presidente Petro, lo que está ocurriendo es "la antesala de la III guerra mundial precisamente cuando la humanidad debería reconstruir su economía hacia el objetivo rápido de la descarbonización". "El apoyo de los EE. UU., en la práctica, a un genocidio, ha encendido el mundo", añadió el mandatario colombiano, que es un fervoroso defensor de la causa palestina y feroz crítico de Israel.

Justamente el presidente estadounidense, Joe Biden, se ha reunido este sábado con su consejo de Seguridad Nacional en la Situation Room de la Casa Blanca para monitorear la situación y está apoyando a Israel a repeler el ataque.

'Es la paz el objetivo', presidente Petro

Citando a la agencia Efe, el presidente Gustavo Petro se refirió a la reacción de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el ataque de Irán a Israel. "El genocidio es y precede a toda barbarie, así que la OEA debe expresarse en el más absoluto objetivo de la paz; lo demás no es más sino propaganda geopolítica que no lleva sino a la destrucción humana. No es Irán ni Israel, es la paz el objetivo de la OEA", escribió en su cuenta de X.

Ataque de Irán a Israel con drones y misiles

Este sábado 13 de abril, Irán lanzó un ataque con drones a Israel, en medio de la tensión que hay entre ambos países, luego que de que el pasado 1 de abril aviones israelíes, según los ministros de Asuntos Exteriores de Irán y Siria, atacaran el edificio del consulado de Irán en Damasco.

El Gobierno de Irán invocó, a través de su misión ante la ONU, la carta de Naciones Unidas, y concretamente el artículo 51, para justificar su ataque contra Israel, considerado "legítima defensa".

La misión escribió en su cuenta de X que el ataque de este sábado, con drones y más tarde con misiles balísticos, "es en respuesta a la agresión del régimen sionista contra nuestra delegación diplomática en Damasco".

El artículo 51 reza así: "Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales".

Antes del anuncio iraní, el Ejército israelí confirmó el lanzamiento de "decenas de drones" desde Irán rumbo a Israel, pero advirtió que tardarán "varias horas" en llegar al país y que la Fuerza Aérea de Israel los está rastreando a fin de interceptarlos.

The New York Times cree saber que los objetivos, concretos del ataque son los Altos del Golán sirios ocupados por Israel y una base de la Fuerza Aérea de Israel en el desierto del Negev.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS*

*Con información de agencias

