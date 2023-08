El presidente Gustavo Petro se refirió desde Sincelejo, Sucre, a las revelaciones hechas por su hijo Nicolás Petro a la Fiscalía, en las que aceptó la supuesta entrada de dineros de forma irregular a la campaña presidencial. El mandatario afirmó que no ha tenido conocimiento alguno sobre supuestas acciones irregulares en su campaña.

El presidente Gustavo Petro dijo en su discurso que no puede pronunciarse a profundidad frente a la situación debido a que no hay mayores detalles y es un "tema periodístico". No obstante, afirmó que, a pesar de que se comprometió a no interferir en el proceso, iba a manifestarse a publicaciones de prensa en las que se afirmaba que Nicolás Petro le había dicho al ente acusador que el primer mandatario sí sabía sobre los presuntos dineros irregulares en su campaña.



"Si eso fuese cierto este presidente se tenía que ir el día de hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que ha pasado. Yo vengo de otra manera de entender las cosas, pero nosotros venimos de algo diferente, de otra historia, de otra realidad y de otra sensibilidad", respondió el primer mandatario.



Petro se mantuvo en que no tenía conocimiento de presuntos dineros irregulares en su campaña. Luego, cuestionó a aquellos que están pidiendo que se aparte del cargo ante la supuesta "ilegitimidad" de su mandato. "Este gobierno se acaba por el mandato popular. No hay nadie que puede terminar con este gobierno sino el pueblo mismo", señaló el presidente, que añadió: "Si fue mi pueblo el que me eligió, a nadie más le debo mi elección. Es al pueblo al que debo responder". Este volvió a la tesis de que fue un mandato popular el que se dio en las urnas en 2022 y que solo el "pueblo" puede ponerle un alto a su gobierno, que irá hasta 2026.



Asimismo, se dirigió directamente a los que han pedido su salida y les sugirió que "se esfume prontamente" la idea de que dé un paso al costado. "El mandato popular se respeta", añadió el presidente.



En el mismo camino de desestimar los rumores de su conocimiento sobre la entrada de dineros irregulares, el presidente aseveró que "jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos o hijas el delito, ni para ganar ni para financiar campañas ni para tener el poder. Mis hijos y mis hijas han sido libres".



A renglón seguido señaló supuestos intentos de usar las "cicatrices familiares" para supuestamente "abrir camino al derrumbe del primer gobierno popular en Colombia". Esto lo complementó diciendo que hay sectores que no comprenden el sacrificio que implica el ser presidente: "No es lo mismo vivir en familia que gobernar un país, no entienden que una persona tiene que sacrificar vida familiar para gobernar un país. A veces no se entiende pero es el camino que escogimos".



También hubo palabras directamente a Nicolás Petro: “Mi hijo ya verá, lo único que le puedo recomendar es, desde la dignidad, la verdad. No arrodillarse al verdugo, jamás”. Luego, su discurso se fue desplazando al tema de la reforma agraria, que era el motivo original de su presencia en la Asamblea Popular Campesina en Sincelejo.



Sin embargo, antes de concluir su intervención, hizo referencia a las críticas por haber presentado la terna para fiscal en medio del lío judicial de su hijo: "La terna que he presentado, en mi opinión, no es para esconder el delito. Soy el primer presidente que le dice a la justicia que juzgue a su hijo". Aceptó que le cuesta "muchísimo" este pedido, pero "quiero proteger primero a la justicia".