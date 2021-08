Nuevo embajador en Jamaica busca vuelo directo Bogotá - Kingston

El designado embajador de Colombia en Jamaica, Jairo Clopatofsky, quien fungía como consejero para la Participación de las Personas con Discapacidad, viaja este sábado a Kingston, capital de Jamaica, a asumir su nuevo rol.



Desde allí espera fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países, luchar contra las rutas del narcotráfico y establecer un vuelo directo de Colombia a Jamaica. Habló con EL TIEMPO.

Irse de embajador a Jamaica es un premio, pero allá qué hará por el país...



Seré el embajador no solamente en Jamaica sino que también seré recurrente en cinco países más que son Antigua y Bermudas, que hacen parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) así como las Bahamas, Dominica, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía. Esos son países que hemos tenido descuidados como país.



De hecho, en noviembre serán las elecciones de un delegado de Colombia para el comité de derechos humanos ante la OEA y habrá una cumbre. Y nosotros estamos trabajando para que estos países isleños nos apoyen en esa elección de nuestro candidato.



Allá también voy a trabajar por el turismo accesible y que haya un mayor crecimiento en relaciones económicas con esos países isleños.



¿Y en narcotráfico?



Sí. Nosotros tenemos un tráfico de drogas que sale desde Colombia y Venezuela y Jamaica es uno de los países claves en las escalas que se hacen hacia Estados Unidos.



Además quiero implementar un vuelo directo de Bogotá a Kingston. Ya he hablado con Avianca, Viva Air y otras aerolíneas para instaurar nuevamente ese vuelo que sería de dos horas y quince minutos.



¿Por qué se va faltando un año de Gobierno?



Quiero darme una nueva oportunidad para mi vida. Mi experticia toda la vida ha sido la seguridad, defensa, comercio exterior y relaciones internacionales. Y me voy con la satisfacción de que dejamos listas las rutas de emprendimiento, educación y trabajo.



¿Qué deja en la Consejería en materia de educación?



En el tema de educación tenemos, por primera vez en la historia de Colombia, toda la línea de educación para un niño o niña con discapacidad. Desde el ICBF, que luego pasa por la primaria y bachillerato en los colegios públicos de Colombia con maestros de apoyo y el tema de tecnología. Y tenemos asegurado todo el tema con Icetex para las becas.



Y con el ministerio de Ciencia tenemos más de 1.000 millones de pesos para los doctorados, maestrías y especializaciones.



Actualmente tenemos más de 200.000 niños, niñas y adolescentes en las aulas con discapacidad, aunque tenemos que llegar a 500.000 niños y niñas.



¿Y en materia de trabajo?



Hemos generado más de 15.000 plazas y 7.500 empleos a través de Función Pública y 8.000 en empresa privada, esto es un hito.

Pero el sector público tienen cuotas obligatorias…



En el caso del sector pública tenemos asegurados a través del decreto 2011 de 2017 unas cuotas obligatorias que este año es el 2 por ciento de personas con discapacidad que tiene que ser contratadas.



¿Y en las empresas privadas?



La Ley Clopatosky que la probé siendo senador de la República en 1997 que sacamos un descuento tributario el 200 por ciento del impuesto sobre la renta. Y si la empresa contrata personas con discapacidad tendrá el descuento del 50 por ciento de los aprendices del SENA. Y si como empresa privada lícita tendrá la oportunidad de tener 10 puntos de los procesos de licitación por encima de otro oferente.



En las ciudades es muy difícil que las personas con discapacidad se movilicen, ¿en qué avanzaron sobre ese asunto?



Se ha venido avanzando pero falta muchísimo. Ya cuando entras a los restaurantes encuentras baños accesibles, rampas en los edificios, también las zonas azules que están pintadas en los parqueaderos. Además, venimos avanzando con el Congreso en la ley para los y las cuidadoras de personas con discapacidad.

El presidente Iván Duque designó a Jairo Clopatosky como embajador en Jamaica. Foto: Presidencia

Y en qué se ha avanzado en turismo accesible...



Tenemos hoy en día playas accesibles. En Santa Marta, Cartagena, San Andrés. Con unos salvavidas especializados para atenderte y llevarte al mar. Estas playas no son profundas y no tienen mucha corriente. También en el Eje Cafetero las personas no pagan para ir al parque del Café, hay accesibilidad en todos los parques e intérpretes para las personas sordas.



Y en otro asunto, se vienen los paralímpicos...



Sí, ahora en Tokio comienzan los paralímpicos de Japón en septiembre. Hace dos años sacamos más de 133 medallas en los para panamericanos hace dos años.



Por la pandemia se habla de eliminar algunas consejerías para disminuir gastos, ¿ve viable que se fusione con otra entidad?



Esta consejería, a diferencia de otras, no tiene precedentes en la historia de Colombia y está tocando de forma integral a la población con discapacidad. Además es la consejería más barata. Esta consejería debe mantenerse para seguir construyendo.



LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @LuisaMercadoD