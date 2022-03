El presidente Iván Duque, en entrevista con EL TIEMPO, se refirió a lo sucedido en las elecciones de Congreso y dijo que se deben tomar correctivos de inmediato. Además, planteó en qué puntos se deben tomar dichas medidas.



Acaban de concluir unas elecciones de las cuales quedaron algunas inquietudes y quejas, qué análisis hace usted?



Creo que es necesario tomar correctivos de carácter inmediato. Creo que es urgente que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría puedan aprender de las circunstancias acontecidas y que se tomen medidas.



¿Cómo qué medidas?



Por un lado, revisar de manera exhaustiva el mecanismo aleatorio de selección de jurados, la capacitación de los jurados, que tengan la capacidad de verificar cuáles fueron los errores que se pudieron haber cometido en la transmisión del preconteo y, por supuesto, hacer cotejable en tiempo real tanto los E-14 como los formularios que se adelantan ya en la parte de escrutinio para que no haya discrepancias. Y, adicionalmente, creo que es muy importante que se puede hacer una auditoría exhaustiva de todo lo que son los software de escrutinio para que no haya ninguna duda con respecto a la idoneidad tecnológica que se aplica por parte del CNE.



¿Y por qué menciona todo esto?



Porque creo que se han generado muchas polémicas, ataques y dudas y la mejor forma de resolverlas es abordar estos puntos que le acabo de mencionar.



¿Estima que hay dudas con el software?



Creo que es importante, más que si hay dudas, es ver cómo funcionaron los lectores, porque vimos muchos tarjetones llenos de asteriscos y muchos de esos tarjetones cuando se pasa a la parte del preconteo y digitalización pueden tener algún tipo de afectación en la manera como los lean las máquinas. Por eso me parece importante que sobre la base de las impugnaciones que se están adelantando también se pueda verificar si hubo alguna falla en los lectores.



¿Cree que hubo responsabilidad por parte de algunos jurados?



Yo no quiero hacer ninguna especulación al respecto. Lo que sí es claro es que se cometieron muchísimos errores y esos errores en la cantidad que se presenten, pues solamente pueden obedecer a que hubo alguna falla en la capacitación o en la manera como se diligenciaron los formularios y, por lo tanto, debe ser abordada y resuelta por parte de las autoridades electorales.



¿Cree que se minó la confianza en el sistema electoral con lo que pasó en estas elecciones?



Yo no sé si se puede hablar de minar la confianza, creo que la situación que se presentó es una situación difícil, compleja y que obviamente se ha prestado para múltiples especulaciones, pero creo que la Mesa de Garantías Electorales que convocamos permitió ver que ningún partido ha hablado de fraude y por el contrario de lo que se hablado es de unas fallas que se presentaron y que deben ser corregidas. Por supuesto que estas fallas en términos de volumen son muchísimo más altas que las que se hayan presentado en cualquier otra situación electoral. Pero dado que esta es una elección compleja por el número de candidatos, es compleja por las circunscripciones especiales, pues claramente se hubieran podido advertir algunos temas y se hubieran podido evitar el desgaste reputacional y los ataques que se presentaron a la Organización Electoral. Pero creo que la Mesa de Garantías también permitió establecer que para ningún partido se trata de una situación fraudulenta, que hay unos errores que deben ser subsanados.

¿Entonces no se puede hablar de fraude?



El Gobierno Nacional nunca ha hablado de fraude, el Gobierno siempre ha dicho que nosotros tenemos un sistema electoral confiable, obviamente lamentamos esta situación que se presentó con estos errores protuberantes y esperamos que se resuelvan y por eso las medidas que hemos recomendado en cuanto a la capacitación, la auditoría. Y que se puedan esclarecer en las etapas de escrutinio todas las impugnaciones es la manera como se debe proceder.



Usted habló de reconteo de votos, pero los partidos no le caminaron...



Simplemente se hizo una sugerencia para que se pudiera hacer una consideración. Creo que ese tema fue tratado en la Comisión de Garantías Electorales, que es donde corresponde, y la verdad es que hubo un consenso amplio frente a no adelantar un reconteo total sino más bien el de agotar exhaustivamente la etapa de impugnaciones, que es propia del proceso de escrutinio.



Pero ha habido voces que mencionan el tema del fraude ...



La mejor forma de matar esa discusión temeraria es sobre la base de que se puedan subsanar de manera clara los errores que se presentaron. Capacitación a los jurados, mirar qué errores se pudieron presentar en la digitalización y en la transmisión del preconteo y también que se haga una auditoría integral al software para que le dé plenas garantías al país. Son cosas que estamos a tiempo de adelantar y que si se hacen de manera oportuna, con celeridad de transparencia, eso también lleva a que quienes quieren sembrar dudas no tengan más remedio que una vez más respetar el curso institucional de nuestro país.

"La mejor forma de matar esa discusión temeraria es sobre la base de que se puedan subsanar de manera clara los errores que se presentaron". Foto: Jaiver Nieto

¿Estas recomendaciones ya se las hizo la Presidencia a la Registraduría?



Yo creo que en la Mesa de Garantías Electorales se debieron esbozar. Eso también tiene que llevar a que la Organización Electoral tome medidas de precaución. Hay que revisar muy bien cómo procedieron el preconteo y la transmisión del mismo para ver si ahí hubo errores, y esos errores subsanarlos. E insisto en lo que tiene que ver con los software tanto de selección de jurados como el de escrutinio y que para darles tranquilidad a algunos sectores que han manifestado preocupaciones, se pueda realizar rápidamente una auditoría independiente.





Cambiando de tema, en los últimos días ha hablado mucho de líos en las cárceles. ¿Qué va a hacer con el Inpec?



El Inpec definitivamente necesita una reestructuración integral. Yo creo que se han hecho muchos intentos. Nosotros hemos logrado en este gobierno ampliar la infraestructura carcelaria con la mayor cantidad de nuevas facilidades en los últimos 20 años. Hemos logrado reducir la tasa de hacinamiento, hemos logrado reducir los incidentes de fugas, aunque de todas maneras se han presentado situaciones que son bochornosas, que implican corrupción y frente a las cuales tenemos que tomar una decisión integral. El sistema carcelario tiene que entrar en una revisión. Nosotros estamos trabajando en el interior del gobierno y muy posiblemente estaremos presentando al Congreso de la República antes del mes de mayo un proyecto de ley de reforma donde se puedan subsanar muchos de los errores que se han venido cometiendo históricamente en lo que tiene que ver con los protocolos de seguridad, la salvaguarda, pero, sobre todo, que tengamos mejores mecanismos de control y de selección del personal.



Mucho se habla de la cantidad de sindicatos que hay en el Inpec...



Ese es un problema, un problema histórico que ha sido muy difícil de manejar, pero creo que más allá que hablar sobre la situación de la cantidad de sindicatos, que de por sí es disfuncional, debemos pensar en un modelo de autoridad penitenciaria y carcelaria que esté mucho más regido por protocolos rigurosos de selección y manejo y que adicionalmente tenga mecanismos disciplinarios de sanción inmediata para poder evitar estas situaciones bochornosas.



Es decir, ¿no se acabará el Inpec?



Si el Inpec se acabara tendríamos que volverlo a crear, porque los modelos de gestión carcelaria y penitenciaria requieren una institucionalidad especializada y por eso es un instituto carcelario y penitenciario especializado. Lo que pasa es que también debería regirse por unos protocolos de seguridad, de autoridad, formación, ascensos que sean muy similares a los que podamos tener en otras fuerzas y también sobre la base de que es un servicio esencial frente al cual no debería permitirse la disfuncionalidad de tantos sindicatos que pueden terminar siendo algo que afecta la institucionalidad integralmente.



Hablando de la política regional, viendo lo que acaba de pasar en Chile y en Perú, donde la centroizquierda llegó al poder, ¿podemos ir por ese camino?



Colombia ha sido un país que siempre le ha dicho no al populismo y a la demagogia. Colombia ha sido un país que siempre ha defendido la libre empresa, por eso muestra el desempeño que tiene: una de las economías que más creció en el mundo del año pasado, una recuperación de más del 80 por ciento de la fuerza laboral perdida durante la pandemia y muestra también cómo se hace una transición energética, cómo se avanza con el hidrógeno verde, cómo se posiciona como el Silicon Valley de América Latina. Y todo se hace porque hay confianza e inversión. Creo que los ejemplos en otros lugares donde han llegado esas fórmulas que son áulicos del proyecto fallido de Venezuela, pues tendrán los resultados que ya son anticipables. En el caso particular de Colombia, nosotros hemos logrado siempre salir adelante, porque aquí hemos logrado tener libertades económicas y una clara política social. Colombia siempre le ha dicho que no a la demagogia y estoy seguro de que en esta oportunidad lo volverá a hacer.



Acaba usted de concluir una cumbre muy importante con la Ocde en Cartagena. ¿Qué destaca de ese encuentro?



Primero, que, como lo dijo el secretario general de la Ocde, Colombia es uno de los países que mejor ha manejado la pandemia en el mundo y particularmente en el sistema educativo, en reactivación económica y en política social. Me siento muy contento de que Colombia sea reconocido así y, además, que la política nuestra de formación de talentos de cara a la cuarta revolución industrial ha sido destacada como una de las más importantes de América latina y el Caribe por parte de la Ocde.

REDACCIÓN POLÍTICA

