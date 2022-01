El novelista francés Marcel Proust ideó en 1890 un cuestionario que pasaría a la historia. Una especie de álbum de confesiones con el cual trataba de establecer el pensamiento y la personalidad del entrevistado.



Posteriormente, en 1975 el periodista y crítico literario francés Bernard Pivot, consagrado como gran conductor de programas culturales en la televisión francesa, retomó la idea de Proust y con algunas modificaciones les hizo célebre el cuestionario a sus entrevistados.



Años después, en 1994, el escritor, actor y presentador de televisión norteamericano James Lipton tomó los ejemplos de Proust y de Pivot y lanzó su programa de televisión, Inside the Actors Studio, que estuvo en el aire durante 24 años con altos índices de sintonía. Lipton fue decano de Actors Studio Drama School de Pace University de Nueva York. En 2007, Lipton recibió el premio Emmy por su trayectoria.



El estilo de estos cuestionarios es, básicamente, el de conocer la opinión de los entrevistados en algunos temas, resumidos en una o dos palabras: preguntas sin pedir explicaciones. Y respuestas sin dar explicaciones. Se logran respuestas que son confesiones. Definiciones que son registros de un pensamiento. Enunciados que explican posiciones.



Le solicité al presidente de la República, Iván Duque Márquez, que me aceptara un cuestionario con el estilo Proust, Pivot, Lipton. El Presidente accedió. Aquí está el resultado. Y creo no equivocarme al asegurar que quienes lleguen a esta entrevista repetirán su lectura, para meditar y analizar las respuestas del presidente.



La noticia del año en el mundo...

El lanzamiento del telescopio James Webb, que nos dará una nueva perspectiva del universo.

La noticia del año en Colombia...

El salario mínimo de un millón de pesos.

La peor noticia en el mundo...

El número de muertes que lleva la pandemia.

La peor noticia en Colombia...

Las muertes que nos dejó el covid-19 y el dolor que causó en tantas familias.

La mejor noticia para su gobierno...

El crecimiento económico cercano al 10 por ciento, el mayor en 115 años.

La peor noticia para su gobierno...

El fallecimiento de nuestro ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

La noticia más esperanzadora...

El 75 por ciento de la población colombiana vacunada con una dosis, el 55 por ciento con dos dosis y tres millones de colombianos con dosis de refuerzo.

El crecimiento en Colombia...

Bienestar económico con justicia social; mayor cobertura con programas sociales.

La inflación...

El mayor reto que tiene la economía mundial.

La deuda...

Definimos una tendencia para reducirla y regresar a los niveles prepandémicos.

La inversión...

Necesaria para el crecimiento, la generación de empleo y la equidad.

La mujer...

Prioridad en nuestro gobierno; primera mujer Vicepresidenta en la historia de Colombia. Gabinete paritario.

Los jóvenes...

Presente, futuro, esperanza y creatividad disruptiva.

La paz...

La Paz debe ser con Legalidad, un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento, como lo dice la Constitución.

La guerra...

Queremos construir un mundo sin ella.

Duque advirtió que no es el momento de bajar la guardia frente al virus. Foto: Presidencia de la República

El narcotráfico...

El principal enemigo de Colombia.

El diferendo con Nicaragua...

Primero, nuestra soberanía y la integralidad de nuestro territorio.

Venezuela...

Anhelo de democracia y de libertad; un pueblo gallardo y valiente que quiere un nuevo amanecer.

Cuba...

Ilusión de democracia.

Los partidos...

Necesarios para la democracia.

La oposición...

Cuando es constructiva fortalece la democracia.

Centro Democrático...

Mano firme, corazón grande.

El liberalismo...

Partido de Uribe Uribe y Gaitán, dos grandes de nuestra democracia.

El conservatismo...

Baluarte de nuestra coalición de gobierno.

Cambio Radical...

Partido propositivo y buenos congresistas.

Partido de ‘la U’...

Disciplinado y leal miembro de nuestra coalición.

Álvaro Uribe...

Gran colombiano, estadista.

Juan Manuel Santos...

Exministro de Uribe, expresidente y jugador de póquer.

César Gaviria...

Promotor de la Constitución del 91.

Andrés Pastrana...

Creador del Plan Colombia y Familias en Acción.

El próximo presidente...

De extremo centro.

Gustavo Petro...

Senador.

Alejandro Gaviria...

Académico, ensayista.

Sergio Fajardo...

Candidato habitual.

El futuro del país...

Colombia, centro de la innovación y la inversión en América Latina.

El mayor reto del país...

Derrotar el narcotráfico, liberarse del narcotráfico.

La pobreza...

Hay que seguir venciéndola con más justicia social.

La riqueza...

Necesaria para el desarrollo; hay que permitirle a la sociedad alcanzarla y democratizar su acceso a la mayor cantidad de ciudadanos.

La banca...

Necesaria para profundizar la inclusión financiera.

La industria...

Motor de desarrollo.

El comercio...

Mayor generador de empleo.

Su mayor acierto...

Nuestra agenda de gobierno: Legalidad más Emprendimiento igual Equidad.

Su mayor error...

No haber hecho corte de cuentas al comienzo del gobierno.

Su mayor satisfacción...

Mayor crecimiento en 115 años, mayor aumento real del salario mínimo en casi 50 años, matrícula gratis en la educación superior para los estratos 1, 2 y 3; Colombia, líder en la transición energética; proceso de vacunación en el país.

La guerrilla...

Terrorismo absurdo, cobarde y anacrónico.

¿Cuál es su palabra favorita?

Resiliencia.

¿Cuál es la palabra que menos le gusta?

Traición.

¿Qué es lo que más le desagrada?

La corrupción.

Aparte de su profesión, ¿cuál otra le habría gustado ejercer?

Futbolista.

¿Qué profesión nunca ejercería?

Torero.

¿Qué sonido le gusta?

El de una buena guitarra eléctrica.

¿Cuál le molesta?

El de un zancudo cuando estoy durmiendo.

¿En qué emplea el tiempo libre?

En leer, escribir y compartir en familia.

¿Qué no perdona?

El abuso.

¿Qué cualidad del hombre admira?

La prudencia.

¿Qué defecto repudia?

La hipocresía, la codicia y el arribismo.

¿Cuál es su mayor virtud?

La serenidad.

¿Y cuál es su mayor defecto?

El perfeccionismo.

¿Qué piensa de la mentira?

Que más rápido cae un mentiroso que un cojo.

¿Qué verdad le preocupa?

La crisis climática.

¿En qué es en lo primero que piensa al despertar?

En Dios, en mi familia y en Colombia.

Una película...

El Padrino.

Un libro...

Siddhartha, de Hermann Hesse; El arte de la prudencia, de Baltasar Gracián; los Ensayos, de Montaigne, y Auto de fe, de Canetti.

Una canción...

Cantares, de Joan Manuel Serrat; Sultans of Swing, de Dire Straits; Mano a mano, de Gardel; La hamaca grande, de Adolfo Pacheco, y De música ligera, de Soda Stereo.

Un amor...

María Juliana, Luciana, Matías y Eloísa.

Una nostalgia...

La ausencia de mi padre.

YAMID AMAT

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

