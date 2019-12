En revolcón de la Policía se incorporarán 34.000 agentes en 4 años

¿Qué está pasando en la Policía? Parecen navegar fuertes nubarrones sobre su cúpula…



Ese es un tema de manejo estricto del ministro de Defensa. No me meto en temas internos de las fuerzas para preservar su fuero. Pero le puedo responder que tenemos una Policía muy profesional, de las mejores del mundo, y las controversias que se puedan suscitar en su interior son tramitadas de acuerdo con los procedimientos propios de la institución.

¿Qué tan grave es la baja del general Nicacio Martínez para la política de seguridad del Gobierno?



El Ejército Nacional es una institución fuerte, muy profesional, que ha brindado resultados a Colombia y los sigue brindando. Con la llegada del general Zapateiro se mantiene la línea del presidente Duque de fortalecer el combate contra las organizaciones criminales. Es un relevo absolutamente institucional a partir de la decisión voluntaria del general por razones personales.



El Gobierno presenta su nuevo Plan de Vigilancia y Control para trabajar el tema de la seguridad. ¿Resuelve las crisis mencionadas tanto en la Policía como en el Ejército?



La política de seguridad ciudadana está dirigida a fortalecer la lucha contra la delincuencia en los espacios rurales y urbanos, y a prevenir los comportamientos contrarios a la convivencia. Es el foco del fortalecimiento de la Policía de vigilancia. Los asuntos institucionales de la Policía son materia no de esta política, sino ya de la gestión propia del Ministerio de Defensa.



¿Habrá borrón y cuenta nueva del Plan Cuadrantes?



Este nuevo modelo se construye sobre la base de las lecciones aprendidas del Plan Comunitario de Vigilancia por Cuadrantes. Es el punto de partida. Sin embargo, tiene una diferencia… Aquí lo importante es saltar de la observación y la vigilancia al control efectivo a los espacios.



A ver si entiendo. Mientras el Plan Cuadrantes implicaba, digamos, una reacción policial inmediata ante la comisión de un determinado delito, el nuevo plan incluye un control efectivo y permanente sobre el espacio urbano. ¿Pero cómo se logrará eso?



En el Plan Cuadrantes se premia la reacción ante un comportamiento contrario a la convivencia o un delito. Con el nuevo modelo, lo que se busca es garantizar el control efectivo de los espacios, de tal forma que se impida que se los tome el delito. Se eliminarán, por ejemplo, las zonas de miedo e impunidad, y el enfoque será de prevención y anticipación.

¿Qué son las zonas de miedo?



Aquellos espacios en ciudades donde se concentra la mayor cantidad de delitos, de conductas y de comportamientos contrarios a la convivencia, y que se han convertido en un desafío para la Fuerza Pública y para la administración de justicia. Allí se utilizarán todas las modalidades y especialidades de la Policía Nacional, para, primero, afectar las rentas criminales urbanas que se generan en esos espacios, y segundo, para desarticular las organizaciones criminales que controlan esas rentas ilegales urbanas. El propósito del nuevo modelo es que no existan zonas de miedo ni de impunidad en ninguna ciudad del país.



Una de las cosas interesantes es que la ciudad ya no recibirá un tratamiento homogéneo por parte de la vigilancia de la Policía, porque cada zona tiene sus propias características. ¿Eso cómo va a funcionar?



Entre los cambios del nuevo modelo de vigilancia está hacer la observación, la vigilancia y el control efectivo. El servicio de policía de vigilancia debe basarse en la evidencia y el análisis del comportamiento del delito. Y la planeación debe ser flexible en cuanto a lo que tiene que ver con turnos y horarios. Hay que empoderar al comandante de estación de policía, y ese empoderamiento significa premiar la iniciativa y el liderazgo para que este comandante ajuste el servicio de vigilancia que está en su jurisdicción, siempre bajo la tutela de la División de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y, obviamente, del director general de la Policía.



¿Habrá énfasis en capacitación?



No solo capacitación para el uso de herramientas que con base en evidencia y análisis permitan realizar una planeación más eficaz en el servicio de vigilancia, sino también en la utilización de armas no letales para el servicio de vigilancia, siempre con la perspectiva de proteger al ciudadano. El nuevo modelo involucra a todas las modalidades de policía y especialidades, y no solamente a quienes están específicamente destinados a la vigilancia.



Usted menciona capacitación en el uso de armas no letales. ¿La que accidentalmente mató a Dilan Cruz en un disturbio era realmente un arma no letal?



Es un arma avalada en los estándares internacionales como no letal.



Si, pero aquí el arma no letal resultó letal…



La policía hace permanentemente estudios para actualizar el recurso que tiene para el uso de la fuerza, con el fin de que haga el menor daño posible, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que además establece que el uso de la fuerza es la última alternativa. Y el caso de este joven, pues, fue una situación accidental, absurda y lamentable.



¿En esta reingeniería de la Policía van a incluir una revisión de los protocolos de los escuadrones antidisturbios para que cosas como esas no sucedan?



Siempre deben estar ajustados a la jurisprudencia de la Corte. En esa medida, cuando se produce un nuevo instrumento internacional o una nueva línea jurisprudencial que sea relevante para fijar las condiciones de uso de la fuerza en una unidad como el Esmad, pues, los protocolos son ajustados.



También nos anuncian mucha nueva tecnología…



Por ejemplo, el uso de drones para la vigilancia. También el de cámaras de reconocimiento facial, al igual que de placas y de identificación de vehículos. El modelo también se apoyará en el uso de algoritmos construidos a partir de registros estadísticos para la identificación de patrones delincuenciales, para actuar preventivamente en aquellos espacios urbanos donde exista mayor posibilidad de ocurrir un delito.



¿Por qué sacarán a los policías de los esquemas de seguridad personal y de las oficinas?



Se trata de racionalizar el uso de recurso humano de la Policía Nacional. Actualmente tenemos 1.701 uniformados en control de tránsito en virtud de convenios con alcaldías y gobernaciones. Hay 5.461 uniformados destinados a protección. De esos, 1.562 en protección de personas y 3.799 en la de instalaciones. Y 12.711 uniformados dedicados a actividades administrativas, de los cuales 7.800 tienen ‘condición de no aptos con reubicación’. De ese número, 10.000 policías podrían reforzar la policía de vigilancia.



¿Ante el clamor por el asesinato de líderes sociales, cuáles serán los cambios a implementar para la seguridad rural?



Esa es una muy buena pregunta. Por ejemplo, la política de convivencia y seguridad ciudadana por primera vez tiene un capítulo referido a los modelos étnicos de convivencia. Me refiero, por ejemplo, a los guardias indígenas. Para esos modelos, la política señala que el Gobierno está dispuesto a reconocerlos, siempre y cuando fortalezcan el Estado social de derecho y se articulen con las autoridades locales, pero también que sea un modelo de coordinación con el cumplimiento de las funciones de la Fuerza Pública.

El control del homicidio rural en algunas regiones de Colombia implica mayor control territorial, lo cual significa que tiene que haber modelos coordinados de trabajo entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, cada uno en el marco de su competencia, donde el narcotráfico es el motor de los asesinatos y la Policía no tiene suficiente capacidad de control, para lo cual el Ministerio de Defensa Nacional está preparando una directiva.



Habrá una extensión de la red de participación cívica, como mecanismo de comunicación de doble vía entre los ciudadanos y las autoridades, para lograr prevenir el delito, pero también reaccionar cuando este se presenta.



Es decir que este ‘revolcón’ que se plantea lo que busca, en conclusión, es poner en el centro de la actividad de la Policía Nacional la vigilancia…



Así es. Y eso significa medidas que incentiven a quienes prestan este servicio, como por ejemplo que se tenga en cuenta en el proceso de evaluación para los ascensos, con un puntaje mayor, a aquellos miembros de la Policía que han prestado sus servicios en la modalidad de vigilancia, que se convierte en un aspecto importante para ascender en la carrera del policía. Por eso se va a presentar un proyecto de ley para la creación de agentes de policía, que reforma el estatuto de carrera policial del nivel ejecutivo para fortalecer la planta base del servicio.



¿En qué consistirá esta nueva ley de policía?



En crear un régimen especial de carrera con una nueva categoría denominada ‘agente de policía’. En virtud de esta ley, lo que se busca es que las personas que ingresan como agente de policía siempre mantengan el mismo nivel jerárquico desde su incorporación hasta la asignación de retiro. Esto es por un periodo de 25 años.



No entiendo. ¿Quiere decir que una persona que entra en un nivel no va a ascender?



No va a ascender durante los 25 años, pero va a tener incentivos periódicos, reflejados en el incremento salarial. Esto va a ir acompañado de mayor estabilidad y sostenibilidad del personal, pero adicionalmente tendrán un periodo de formación presencial de un año, lo cual les dará un alto nivel de capacitación para cumplir precisamente con el servicio de vigilancia.



No acabo de entender, porque uno supone que una persona entra a la Policía y hace carrera que consiste en escalar rangos…



Claro, pero el problema que hemos tenido en esa carrera es que muchas de las personas no han podido acceder a un ascenso. Ese es un problema que viene ya desde hace más de dos décadas y eso desincentiva el servicio, y lo que queremos tener aquí es personal especializado en una nueva categoría que se denomina ‘agente de policía’, y que tiene una formación específica para cumplir esa función, pero que va a tener incrementos salariales que se convierten en incentivos periódicos que recibirá esa persona.



¿Esto cuándo va a entrar a funcionar?



Muchas de las medidas tendrán que tomarse de manera gradual y progresiva, especialmente las que tienen que ver con la racionalización del recurso humano de la Policía. Otras ya están comenzando, como la que tiene que ver con la incorporación de 34.000 policías en 4 años, lo cual nos permitirá no solamente mantener sino recuperar el pie de fuerza y crecer un poco.



Pero lo más importante de todo esto es que usted tiene que sumar los policías que van a ingresar y que provienen de otras actividades que cumplen en otras áreas hoy, más la posibilidad de creación de la policía cívica local, la implementación de la figura de gestores de convivencia, los mecanismos de complementariedad de la vigilancia y la seguridad privada bajo la dirección de la Policía Nacional, para cumplir con la prioridad que ha dado el Presidente, al control de las calles.



Y una pregunta final, pero, eso sí, le toca sincerarse. Usted alcanzó a sonar fuertemente como nuevo ministro de Defensa. ¿Le hubiera gustado ese reto?

Nunca he hablado con el Presidente de la República sobre la posibilidad de ser ministro de Defensa, ni de nada. Lo único que yo he tenido es la oportunidad que me ha dado el Presidente de ser su consejero en Seguridad Nacional, y esa actividad la estoy cumpliendo con mucha devoción y con total satisfacción personal. Esa es la verdad.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO@MIsabelRueda