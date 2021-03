Lo que dice Duque del IVA y de la agenda social de la reforma

A pocos días de que sea radicado ante el Congreso el proyecto de reforma fiscal y tributaria, el más importante de la agenda legislativa del 2021, el presidente Iván Duque habló con EL TIEMPO sobre uno de los ejes claves de esta iniciativa, el cual ha sido presentado como una agenda de transformación social enfocada en ampliar los beneficios para la población más vulnerable en medio de la necesidad urgente de estabilizar las finanzas públicas, un año después de sufrir el impacto de la pandemia.



Presidente, ¿qué les dice a los colombianos que están sufriendo los efectos económicos de la pandemia y se preguntan por el sentido de que el Gobierno impulse una reforma que incluirá la revisión de las tarifas del IVA para algunos productos?



En el año 2020 se giraron más de 12 billones de pesos entre todos los programas sociales, esto incluye Ingreso Solidario, compensación de IVA, los giros extraordinarios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. En relación con las empresas formales, el Programa de Apoyo al Empleo Formal ha logrado proteger el empleo de más de 3,9 millones de colombianos, en el cual la mayoría de empleadores beneficiados han sido microempresas.



Es indudable que todos esos beneficios tienen un costo fiscal y para garantizar la sostenibilidad del país se hace imprescindible buscar estrategias que garanticen el ingreso sin afectar el bolsillo de los más vulnerables y la clase media.



Les digo a los colombianos que la población vulnerable tendrá los recursos suficientes a través de los programas sociales existentes y que no se gravarán alimentos de la canasta básica adicionales a los que hoy ya se encuentran gravados con IVA.

A propósito de lo que señala, si la reforma no gravará productos de la canasta básica alimenticia como los huevos, el pan y la leche, ¿entonces cuáles artículos y servicios sí serán incluidos y por qué?



Como se evidenció en la Comisión de Expertos de Beneficios Tributarios, el país deja de recaudar más o menos el 4,9 por ciento del PIB por los beneficios tributarios en las diferencias de tarifas con la general, incluyendo excluidos y exentos. No obstante, los productos que usted menciona suman solo el 12 por ciento.



Existen productos que hoy no pagan IVA, y que sin embargo es evidente que no son parte de la canasta básica alimenticia, y que quedarían gravados: las nueces, el jamón serrano, las embarcaciones y muchos otros más.



El pan, la carne, el pollo, el huevo y los demás productos básicos de la canasta familiar como los arriendos y la educación no pagarán IVA.



¿La devolución del IVA llegará a todos los hogares clasificados como pobres y vulnerables? ¿Cómo se garantizará eso?



Esto fue una promesa de campaña y en ese momento muchos catalogaron la misma de imposible, hoy le podemos decir a los colombianos que es una realidad.



El año pasado se compensó a más de 1 millón de hogares en condición de pobreza, la apuesta es llegar a más de 4,7 millones de hogares, que son los que están en condición de pobreza.



¿Cuánto podría costar la ejecución de la agenda social, que usted ha dicho que llevará al Congreso en el contexto de todos los cambios que vendrán con la reforma?



Actualmente, la agenda social de emergencia, sin incluir el Paef (Programa de Apoyo al Empleo Formal), cuesta 7 billones de pesos. Queremos llegar a casi dos millones de hogares más, por lo que aspiramos a que volviendo permanente los programas sociales y aumentando los recursos podamos asignar entre 11 y 12 billones de pesos.

La Transformación Social Sostenible es la más ambiciosa agenda social que ha tenido Colombia en las últimas décadas, a la par con la más equitativa agenda de sostenibilidad fiscal.



Esta agenda de transformación social va a beneficiar a más de 5 millones de hogares vulnerables de Colombia, es decir, a 20 millones de colombianos, para que nuestro país contenga los efectos de largo plazo que está dejando la pandemia en el mundo.

¿Qué papel cumplirá el recientemente anunciado Sisbén IV para ejecutar estas iniciativas?



El Sisbén IV nos ayudará a focalizar mejor los recursos y hará más dinámico el análisis de las condiciones sociales de los colombianos.



El Sisbén es la guía de los programas sociales, este gobierno logró lanzar un sistema de clasificación que por primera vez tiene en cuenta aspectos regionales y rurales, al igual que incluir la variable ingreso para la clasificación poblacional.



Lo anterior nos permitirá no solo focalizar y llevar los apoyos estatales a quienes más lo necesitan, sino excluir a quienes en el pasado se han incluido sin ser merecedores.



¿Los incentivos al empleo de jóvenes qué impacto tendrían y en cuánto tiempo?



Esperamos revertir la situación de nuestros jóvenes, que hoy tienen las mayores tasas de desempleo. Pretendemos ayudar a más de 500.000 jóvenes al año para que se incorporen al mercado laboral.



¿En las disposiciones que se plantearán al Congreso se incluyen medidas para fortalecer la protección a la vejez?



Se busca generar más fondos para los programas de apoyo al ingreso a la vejez como Colombia Mayor y el mecanismo Beps.



De igual forma, dentro de la población en niveles de pobreza, gran parte de ellos son adultos mayores, con lo cual la extensión del Ingreso Solidario cubrirá a muchos de los que hoy no se encuentran cubiertos por los programas sociales.



En su agenda de transformación social promete hacer permanente el Ingreso Solidario y ampliar su cobertura. ¿Cuánto vale esa iniciativa y cómo se garantizan los fondos para que sea sostenible siempre?



Como les mencioné anteriormente, la idea es llegar a casi 5 millones de hogares vulnerables e invertir cerca de 11 billones de pesos al año para este fin de reducir o eliminar la pobreza extrema. Confiamos en que el país reconozca el esfuerzo que este gobierno hace para disminuir las inequidades de nuestra sociedad.

¿Cómo operará su propuesta de extender la gratuidad educativa para los estratos 1, 2 y 3 en la universidad pública? ¿Eso implica cobijar a cuántos estudiantes?



Pretendemos que el programa Generación E se convierta en política de Estado y que podamos ayudar a todos los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 de educación superior de las universidades públicas.



También ha dicho que buscará aliviar la carga tributaria para la pequeña y mediana empresa, ¿pero qué pasará con las empresas grandes, muchas de ellas en crisis por la pandemia, lo que pone en riesgo sus puestos de trabajo?



Durante la pandemia, nuestro gobierno creó distintos mecanismos de apoyo a la empresa que no se han extendido hasta el mes de marzo, como el Paef, que ha protegido el empleo de 3,9 millones de colombianos.



Del mismo modo, desde Bancóldex se establecieron distintos mecanismos con el fin de mantener en operación las empresas afectadas por la pandemia y permitir la regionalización de los recursos. Algunos de estos son: el Crédito Colombia Responde, el Escalamiento del Sector Turístico, el reperfilamiento de las condiciones financieras de otros créditos existentes, al igual que el programa de garantías Unidos por Colombia del Fondo Nacional de Garantías.



Para las grandes empresas en la ley extenderemos el Paef hasta fin de año, y para las pequeñas y microempresas disminuiremos el impuesto de renta a fin de preservar sus empleos y capacidad de generar crecimiento económico.



¿En qué porcentaje aspira a resolver el empleo para jóvenes entre 18 y 28 años mediante el incentivo que plantea para las empresas que los contraten?



Los números que calculamos es poder contribuir a que cerca de 1’500.000 colombianos al año puedan verse beneficiados por esta política.



