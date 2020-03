'Cerrar fronteras no es una opción contemplada': Migración Colombia

Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, aseguró que la situación de Venezuela en materia política, económica y sanitaria, preocupa a Colombia y por eso el Gobierno Nacional le está prestando mucha atención a esta frontera.

Y la preocupación no es para menos, pues por los 7 pasos fronterizos habilitados transitan diariamente más de 70 mil personas.



¿Qué medidas se están tomando en la frontera con Venezuela?

​

La situación de Venezuela no solo en materia política y económica sino sanitaria, preocupa a Colombia y a toda la región. Por eso el Gobierno Nacional presta tanta atención a esta frontera, ya que por los 7 pasos fronterizos habilitados transitan diariamente más de 70 mil personas, de las cuales más del 55% lo hace para ingresar al territorio nacional, bien sea para adquirir productos de primera necesidad, para hacer tránsito hacia terceros países o bien, para radicarse en Colombia.



Al igual que en nuestros demás Puestos de Control Migratorio a nivel nacional, en la frontera con Venezuela, nuestros oficiales se encargan de realizar la pregunta; '¿Ha estado usted en los últimos 14 días en alguno de estos países?' (China, Japón, Corea del Sur, Italia, Irán, Alemania, España, Ecuador o Estados Unidos), a más de 4 mil viajeros que diariamente que ingresan al país usando su pasaporte o bien para pedir el permiso de tránsito temporal.



(Le puede interesar: ¿Está preparada Venezuela para recibir el coronavirus?)



Esto se hace con el fin de parametrizar la ruta de los viajeros y las posibles personas con las que pudo llegar a tener algún tipo de contacto.

En caso de recibir alguna respuesta positiva a cualquiera de estas interrogantes o evidenciar en los pasaportes sellos de ingreso o salida de países que son materia de control focalizado, de inmediato se contacta a las autoridades de salud para que se haga un tamizaje al viajero.



Respecto a los más de 30 mil viajeros que no entran con pasaporte, sino usando su Tarjeta de Movilidad Fronteriza - TMF, es decir, la denominada migración pendular, hemos solicitado a las gobernaciones y alcaldías que se disponga de un puesto de salud permanente en los puentes y pasos habilitados, así como que se estudie la posibilidad de instalar cámaras de calor en estos sitios, con el fin de identificar variaciones en la temperatura corporal de los viajeros y poder realizar un aislamiento preventivo, teniendo en cuenta la alta afluencia de personas que a diario transita por estos lugares.



¿Con tanto paso ilegal que hay, no es un riesgo inminente?

​

El no saber quién entra al territorio nacional y para qué, siempre representa un riesgo para el país. Sin embargo, en el caso puntual del coronavirus, el riesgo es que los viajeros, más allá de su condición migratoria, no entiendan la responsabilidad que tienen para prevenir la llegada de este virus al país.



En los pasos no autorizados se están intensificado los controles por parte de nuestro Ejército y la Policía Nacional, con el fin de mitigar el tránsito por estos lugares.​



(Lea también: Coronavirus: la frontera con Venezuela, un flanco muy débil)

¿A cuántas personas en promedio se verifica en un día?

​

A nivel nacional estamos realizando controles focalizados a los viajeros que han estado en los últimos 14 días en China, Japón, Corea del Sur, Italia, Irán, Alemania, Ecuador, España y Estados Unidos.



Estamos hablando de más de 20 mil controles a ciudadanos nacionales y extranjeros que inician con la parametrización y trazabilidad de los viajeros en el Centro Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM).



Gracias a este trabajo de parametrización, solo en el Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, en promedio, diariamente, cerca de 80 viajeros son enviados a sanidad con el fin de que las autoridades de salud realicen los controles sanitarios establecidos dentro del protocolo creado por el Ministerio de Salud.



(Además lea: Por coronavirus, Italia renuncia a los besos y saludos de mano)



¿Pueden estar pasando muchas sin verificación?

​

Como lo hemos manifestado desde un comienzo, el primer control contra el coronavirus es el viajero. Por eso reiteramos la importancia de asumir una actitud responsable por parte del viajero al momento de realizar el proceso de control migratorio.



Vale la pena recordar que los protocolos de salud se han establecido para aquellos viajeros que provienen o han estado en los últimos 14 días, en alguno de los 9 países que son materia de control focalizado.



Hay personas que en los últimos días han salido en redes o en medios a decir que llegaron hace algunas semanas al país y que no recibieron ningún control. Es preciso aclarar, en estos casos, que los controles se van implementado a los viajeros provenientes de diferentes países en la medida en que lo establece el Ministerio de Salud.

Es una realidad que el coronavirus llegará, tarde o temprano, a nuestro país. Por eso, es importante que todos trabajemos unidos FACEBOOK

TWITTER

¿Hay mucho riesgo de que lleguen venezolanos infestados con el coronavirus?

​

Es un riesgo real. Como ustedes saben, ya se han presentado casos confirmados de Coronavirus en Brasil, Ecuador y más recientemente en Chile y Argentina.



Es una realidad que el coronavirus llegará, tarde o temprano, a nuestro país. Por eso, es importante que todos trabajemos unidos, para que cuando llegue este virus al país, ojalá más tarde que temprano, nuestro sector salud esté lo mejor preparado para hacerle frente a esta enfermedad y atender cualquier eventualidad que se pueda llegar a presentar.





¿Ante ese riesgo inminente no se podría pensar en cerrar la frontera?

​

El cerrar las fronteras no es una opción que se haya contemplado. La migración venezolana es una migración que se da por necesidad y si usted cierra la frontera lo único que va a hacer es incentivar la irregularidad.



No podemos olvidar que Colombia y Venezuela comparten una frontera de más de 2.200 kilómetros, por eso debemos continuar trabajando en educar a los viajeros sobre su responsabilidad frente al coronavirus. Que los viajeros entiendan que su ingreso al país, independientemente de su nacionalidad, representa un compromiso, una obligación, no solo con la protección de sí mismo, sino de todas las familias nacionales y extranjeras, que se encuentran en nuestro país.



Como Gobierno venimos articulándonos, pero este trabajo requiere la activa participación de todos y cada uno de nosotros, incluyendo a los migrantes.

POLÍTICA