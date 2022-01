El país se encuentra en espera del desenlace del caso del exasesor presidencial Andrés Mauricio Mayorquín Bocanegra, quien está en el ojo del huracán luego de que salieron a la luz los millonarios contratos que su pareja suscribió con el Estado.



La investigación ya pasó a manos de la Fiscalía General de la Nación, que anunció la apertura de una indagación preliminar en el caso, para esclarecer si en la adjudicación de contratos que enredan a la esposa del funcionario retirado, Karen Liseth Vaquiro Cuéllar, se presentaron irregularidades en su selección.



Mientras tanto, EL TIEMPO habló con Víctor Muñoz, director del Dapre, quien, como vocero del Gobierno, respondió algunos de los interrogantes sobre el caso:



¿Cómo llega Andres Mayorquín a ser asesor de la segunda mujer más importante de este Gobierno? ¿Quién lo recomendó para el cargo?

​

El señor Mayorquín llega a Presidencia en 2019 tras varios años de trabajo en el Congreso de la República desde el año 2014. Este desarrollo profesional permitió que Mayorquín durante estos años, haya sido conocido por varios funcionarios públicos. Teniendo en cuenta su experiencia, cuando la jefatura de gabinete asume funciones de trámite legislativo, se decide contratar al señor Mayorquín para hacer diferentes acompañamientos y monitoreo a proyectos de ley y a temas legislativos.



¿Qué estudios de seguridad se hacen sobre esas personas que incluso tienen acceso al Presidente?

​

El estudio de seguridad hace una verificación documental de la información relacionada por el futuro funcionario o contratista y su familia en los formatos establecidos. Se revisa la autenticidad de diplomas, antecedentes disciplinarios, judiciales, penales, multas y sanciones. La información relacionada es bajo juramento.



¿Declararse asaltado en la buena fe, como lo ha hecho el Gobierno, no resulta insuficiente frente a los colombianos a los que el Gobierno les insiste día a día en su mensaje de transparencia?

​

El principio de buena fe está consagrado en la Constitución Política, se establece que las actuaciones de los particulares y de las autoridades deberán ceñirse a los postulados de buena fe. Desde la Presidencia de la República y el Dapre ha existido total transparencia en este proceso.



El 12 de noviembre de 2021, cuando se conocieron los hechos en Presidencia se da inicio a un proceso por parte de la oficina de Control Interno Disciplinario, realizando toda la investigación y a su vez informando a los organismos de control para que adelanten también las investigaciones en lo de su competencia. Nadie puede usar su cargo para lucrarse, que se lucren terceros o realizar tráfico de influencias, esto es un delito y así debe tratarse.



También quiero hacer énfasis que desde que inició el gobierno precisamente se han habilitado herramientas como Paco.gov.co, que y se ha mejorado el portal del SECOP, para que precisamente la ciudadanía, y cualquier organización pueda verificar la información sobre contratos, montos y objetos, de los mismos.



Víctor Muñoz, director del Dapre Foto: Presidencia

¿Se están verificando las actuaciones de Mayorquín en su paso por Presidencia?

​

Desde el 12 de noviembre del año pasado se inició la respectiva investigación por parte de la oficina de Control Interno Disciplinario y esta deberá fallar en los próximos días.



Recordemos que existe el debido proceso, y esto tiene tiempos y procedimientos reglados. De igual manera es importante mencionar que la investigación avanza, y ya se han compulsado copias a los organismos de control, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría. Cuando la Oficina de Control Interno Disciplinario falle, se conocerá y se podrá tener la trazabilidad del tiempo de las diferentes actuaciones, las cuales fueron realizadas con anterioridad al 11 de enero.



¿Qué responden las cabezas del sector Ejecutivo que le dieron contratos a la esposa del asesor?

​

Frente a los contratos de las otras entidades, no conozco ni tengo información de cómo se ejecutaron cada uno de los contratos. Lo anterior, en razón a que estas están sujetas a las normas de contratación pública, de manera que corresponde a cada representante legal y ordenador del gasto determinar las modalidades de contratación, adelantar el respectivo proceso, adjudicar el contrato y realizar las demás actividades inherentes a la contratación pública. Pero debo hacer claridad que en ningún momento, bajo vigencia de los contratos llegó algún reporte de incumplimiento por parte de la contratista con entidades con las que tenía contratación. Por otra parte, la señora Vaquiro cumplió con las obligaciones contractuales durante el tiempo que prestó sus servicios a la Consejería Presidencial para las Personas con Discapacidad.



¿Por qué si ustedes se dieron cuenta de las irregularidades el 12 de noviembre solo hasta esta semana y tras las revelaciones periodísticas prescindieron del asesor?



Aquí es importante decir que el caso estaba en investigación y existe el debido proceso. Vuelvo a hacer la claridad, que en noviembre se inicia la investigación por parte de control interno disciplinario.



¿Del 12 de noviembre a hoy ustedes saben sí hubo la firma de más contratos?

​

El Dapre finalizó el contrato que tenía vigente de 2021 con la señora Vaquiro el 22 de noviembre, bajo mutuo acuerdo. Respecto a contratos con otras entidades en el SECOP no se registran nuevos contratos posteriores a esa fecha, ni contratos vigentes en el 2022.



La señora Vaquiro no informó estar casada y no relacionó tener conflictos de interés FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo se explica que la Jefa de Gabinete no supiera de las relaciones familiares Mayorquín si para entra de planta a la Casa de Nariño los estudios a los que someten a los funcionarios son rigurosos?

​

La Jefatura de gabinete no es parte del comité de contratación y, como se ha mencionado, la señora Vaquiro no registró información bajo la gravedad del juramento en su hoja de vida que estuviera casada y tampoco indicó que tuviera conflicto de interés. En el caso del señor Mayorquin este no omitió estar casado en los soportes de su hoja de vida.



¿Cómo es el procedimiento contractual de la entidad?



De acuerdo a la necesidad que presente cada área, se requiere el proceso de contratación, con la realización de los estudios previos y con la selección del candidato por parte de la Consejería que lo requiere. El área de contratos es la encargada de remitir los formatos para hacer los respectivos estudios de seguridad y constatar que la hoja de vida coincida con el perfil que solicita la entidad. Sin embargo, aclaremos que en el Sigep cada contratista o funcionario debe llenar la información respectiva con declaración bajo gravedad de juramento; si hay omisión de información es el contratista el que debe recibir las respectivas sanciones por parte de los entes de control.



A propósito, ustedes dicen que la señora Karen Liseth Vaquiro mintió y dijo ser soltera. Pero, ¿él? ¿Mayorquín también negó su relación?



La hoja de vida el señor Mayorquin indica estar casado, sin embargo toda esta información y los datos depositados en su hoja de vida, son parte de la investigación. La señora Vaquiro, como consta en documentos que se han publicado, no informó estar casada y no relacionó tener conflictos de interés.



Durante este gobierno ha habido varios escándalos por contratos, como por ejemplo dos que firmó la Presidencia con dineros del Fondo Paz, uno para mejorar la imagen del Presidente y otro para medir, con encuestas su desempeño, entregados a dedo. ¿Qué valoración hace usted de esta situación?



Ninguno de los contratos celebrados está relacionado con el mejoramiento de la imagen publicitaria del Presidente de la República o de la Presidencia y la afirmación de contratación a dedo, es temeraria y carece de cualquier soporte.



En otro caso, Juan Pablo Bieri fue contratado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, por 468,538,200 pesos, tras su salida de la dirección, con escándalo, de RTVC y en plena investigación de la Procuraduría. ¿Cuál cree usted que es el mensaje que reciben los ciudadanos con estas situaciones?

​

A la fecha el señor Juan Pablo Bieri no tiene antecedentes penales, fiscales o disciplinarios, por lo anterior, no tiene inhabilidad para suscribir contratos.

Así las cosas, solo se le puede declarar responsable de determinada conducta, al término de un proceso que debe estar fundado en plenas garantías procesales.



¿Qué van a realizar para que esto no vuelva a suceder?



Desde la Presidencia de la República, con la Secretaria de Transparencia, Colombia Compra Eficiente y Función Pública, estamos trabajando en una serie de medidas que anunciaremos en los próximos días.



POLÍTICA