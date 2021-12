El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, anuncia que el martes próximo promulgará la actualización del plan de beneficios que incluye el 97 por ciento de procedimientos médicos y el 86 por ciento de los medicamentos.



Esta transformación incluye el fin del sistema de recobros en los servicios médicos, la virtual unificación de los regímenes contributivo y subsidiado y el total saneamiento de los sistemas públicos de salud.



(Lea también: Casos de covid-19 siguen en aumento en Colombia: 3.414 este sábado).

Sobre el ataque de covid-19, el ministro Ruiz vaticina que “el virus llego para quedarse”. Visualiza entonces un escenario en el que la población deberá vacunarse al menos una vez al año y anuncia que se garantizan más de 94 millones de dosis, hasta el momento.



“Hemos aplicado cerca de 64 millones de vacunas y hoy más de 38 millones de colombianos han recibido al menos una dosis, 28 millones de personas tienen el esquema completo, 10 ciudades están por encima del 90 por ciento de población vacunada con una dosis y cerca de 27 ciudades capitales más del 80 por ciento”, indica.



¿Cuáles son las diez ciudades que tienen más del 90 % de población con una dosis?



Barranquilla, Pereira, Puerto Carreño, Leticia, Tunja, San Andrés, Bucaramanga, Yopal, Pasto y Popayán, respectivamente.



¿Qué tan preocupante es la presencia en Colombia de ómicron?



Nos debe mantener alerta pero no generar pánico. Lo que sabemos ha cambiado rápidamente en los últimos días. Ómicron ha demostrado ser una variante de 5 a 10 veces más contagiosa que delta, la evidencia también parece sugerir que tiene menor severidad, un hallazgo cada vez más consistente. Una alta contagiosidad puede tener un alto impacto en salud pública, incluso a baja severidad, por el volumen de contagiados, especialmente entre no vacunados.



(Le puede interesar: Cómo las vacunas ARNm del covid pueden convertirnos en 'superhumanos').

Nunca he sido partidario de imponer obligaciones porque pueden generar más rechazo de la población FACEBOOK

TWITTER

¿Cuáles son los síntomas de ómicron?



Similares a otras formas de covid y la afectación respiratoria puede ser menor.



¿Quien resulte contagiado qué debe hacer?



Lo mismo que con las demás variantes: aislamiento de 14 días, tratamiento de la enfermedad y manejo médico con hospitalización en caso de ser necesario.



¿Cuál ha sido en general el comportamiento en estos días de Navidad?



Colombia es uno de los países con mayor adherencia al uso del tapabocas, eso nos ha evitado muchas muertes, en estos días hemos incrementado el riesgo.



¿Hasta cuándo vivirá el covid con la humanidad?



Mucho tiempo. Probablemente se transforme en un virus respiratorio más, que nos genere enfermedad dos o tres veces al año asociado con los brotes bianuales de gripe. Creo que el virus llegó para quedarse, lo importante es llevarlo a un nivel de baja severidad.



¿Será necesaria una cuarta dosis de vacuna como refuerzo?



Es probable que en el futuro tengamos una vacuna anual de covid-19, al igual que para la influenza. La industria farmacéutica mejorará la efectividad de las vacunas logrando biológicos cuya duración de la inmunidad sea mayor.



¿Podría presentarse un cierre del país para evitar el contagio de ómicron?



Soy enfático en tres temas: primero, era imposible evitar la llegada de ómicron al país, hay circulación en más de 80 países. Segundo, los cierres no tienen un efecto importante porque es imposible contener la presencia de los virus y tercero, los cierres sí nos generan una afectación tremenda sobre la economía, que determinan problemas muy graves para la propia salud de las personas, sin contar los factores asociados a la pobreza, desempleo femenino y el confinamiento.



(Le recomendamos leer: La OMS da luz verde a primera vacuna anticovid elaborada en Latinoamérica).

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Salud cuando acudió a su cita de vacunación. Foto: Cortesía

¿Está muy lejos Colombia de alcanzar una inmunidad de rebaño?



La llegada de delta con su alto nivel de contagio nos cambió el escenario. Ya en el mundo no se habla de inmunidad de rebaño, sino de lograr los mayores niveles de protección híbrida, es decir, una protección compuesta tanto por la inmunidad generada al haber tenido contacto natural con el virus como por la protección de la vacuna, y de sostener el nivel de inmunidad mediante refuerzos.



¿Cuántos han sido contagiados y cuántos superaron la infección?



En este momento tenemos más de 5 millones de personas diagnosticadas, casos confirmados durante toda la pandemia. Dado el número de personas con enfermedad activa, más del 98 por ciento de los colombianos contagiados ya superaron la infección. Más del 85 por ciento de los colombianos que viven en ciudades capitales han tenido ya contacto con el virus, lo cual confiere algún nivel de inmunidad que debe ser siempre reforzado con la vacunación.



¿Cuánto ha invertido el sector de la salud para enfrentar el covid?



A la fecha 15,4 billones de pesos, de los cuales $ 4,5 billones están asociados al Plan Nacional de Vacunación.



¿Qué hacer con las vacunas Pfizer, que no hay?



Ya están llegando. Algunas ciudades gastaron segundas dosis como primeras generando desabastecimiento.



En EE. UU. la pandemia está atacando ferozmente a niños y jóvenes. ¿Colombia corre el mismo riesgo?



Sí, los jóvenes y niños han sido la última frontera dado que el covid-19 ya afectó a las poblaciones más adultas. En la medida que los niños no se vacunen, tienen mayor riesgo, y aun cuando la severidad es menor, hay algún nivel de mortalidad. Al día de hoy llevamos 260 menores que han fallecido atribuido al covid-19.



¿Qué hacer con el alto porcentaje de población que aún no se ha vacunado o que no completó su esquema de vacunación?



La estrategia de pedir el carné de vacunación en lugares de ocio nos ha permitido crecer de manera muy importante en los jóvenes, avanzamos a un buen ritmo, pero es imprescindible que se vacunen porque quisiéramos el año entrante tener un panorama mucho más despejado, ojalá cercano al 90 por ciento de la población vacunada.



¿Si la infección recrudece, sería usted partidario de imponer vacuna obligatoria?



Nunca he sido partidario de imponer obligaciones porque pueden generar más rechazo de la población. Debemos continuar con el mensaje contundente de que la vacunación no es un derecho individual sino sobre todo es un derecho colectivo.



¿Están garantizadas las vacunas suficientes para el año entrante?



Hasta el momento hemos garantizado 94 millones de vacunas, que nos permitirán llegar al 90 % de la población vacunada y reforzar a casi todos los mayores de 18 años. Dependiendo del nivel de cobertura que logremos tener al final de este año y comienzo del 2022, si se requiere alguna adquisición adicional, se realizará.



El llamado Punto Final todavía no resuelve el problema de caja de los hospitales. ¿Se necesita una nueva reforma del sector como lo plantea el gremio hospitalario?



Por el Acuerdo de Punto Final para el régimen contributivo se han destinado recursos por $ 8,395 billones, de los cuales $ 6,5 billones se efectuaron por giro previo y $ 1,8 billones a complemento. Por su parte, en la implementación del Acuerdo de Punto Final de régimen subsidiado se han reconocido deudas por $ 1,34 billones, de los cuales $ 456.109 millones corresponden a la financiación por las entidades territoriales y $ 880.747 millones corresponden a cofinanciación de la nación.



En consecuencia, ¿se logrará sanear la situación?



Yo no creo que sea necesaria una nueva reforma para solucionar un problema de flujo de recursos. Hay quienes llevan años con el mismo discurso, sin leer las cifras. Es una forma de estar en los titulares. Vamos a entregar un sector salud saneado de las viejas deudas y con proyección de sostenibilidad financiera.



(Además: Italia impone uso de tapabocas en la calle y cierra discotecas por ómicron).

Colombia es uno de los países con mayor adherencia al uso del tapabocas, eso nos ha evitado muchas muertes FACEBOOK

TWITTER

Es decir, ¿sin más reformas se logrará la unificación del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo?



Sin necesidad de reforma ya lo logramos en la práctica. Por primera vez en 20 años pudimos estimar la UPC (unidad por capitación) del régimen subsidiado a partir de sus propios gastos. Le anticipo una gran noticia: en la actualización del Plan de Beneficios que promulgaremos el martes, el 97 por ciento de los procedimientos médicos y el 86 por ciento de los medicamentos serán incluidos en el plan de beneficios del sistema. Terminando, en la práctica, 15 años de recobros que generaron esa crisis que puso en entredicho la sostenibilidad del sistema de salud.



¿Me explica el tema? ¿Se acaban los recobros significa que desaparecerán las solicitudes de reembolso por servicios médicos o medicinas no incluidas en el plan obligatorio de salud?



Los recobros marcaron más de 10 años de historia del sistema y se transformaron en deudas impagas. Fueron remplazadas al inicio del Gobierno por los presupuestos máximos bajo los cuales ya se inició un reconocimiento del Gobierno sobre esas deudas, pero no estaban en el Plan de Beneficios (PBS), lo que hemos hecho es incluirlos definitivamente en el PBS con lo cual se elimina una gran cantidad de trámites que afectaban a las EPS, a las IPS, médicos y a los pacientes.



¿Qué otras novedades incluyen el plan de beneficios?



Se incluyen medicamentos para patologías de gran impacto en el estado de salud de la población colombiana, como hipertensión arterial, enfermedad renal, más opciones farmacológicas para diferentes tipos de cáncer: gliomas, sarcoma, mielomas, linfomas, leucemia, melanoma, cáncer de piel, cáncer de mama, cáncer pulmonar, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de colon y recto, entre otros, enfermedades respiratorias, dermatológicas, cardiovasculares, más opciones anticonceptivas para la mujer, medicamentos para el manejo del dolor, artrosis, enfermedades mentales, medicamentos de uso en oftalmología, inmunodeficiencias, antibióticos, más formas farmacéuticas para poblaciones especiales como niños y adulto mayor, más combinaciones a dosis fijas que mejoran la adherencia al tratamiento y permiten menos dosis, de esta forma las aseguradoras y el personal en salud tendrán más opciones terapéuticas con recursos de la UPC, para que el proceso de atención en salud sea integral.



¿Cuál será la agenda para el año entrante?



Hemos planteado una agenda de futuro que denominamos El Decálogo. Primero: durante 2022 vamos a abordar temas importantes adicionales al covid-19. Entre ellos, el lanzamiento del Plan Decenal de Salud Pública 2022- 2031. Segundo, todo el desarrollo de los modelos de atención centrados en el paciente; y tercero, una nueva política para los hospitales públicos.



¿Y cómo es o qué contiene el plan decenal de salud pública?



Será la hoja de ruta de los próximos 10 años para todas las acciones, metas y objetivos en salud pública para mejorar la salud y prevenir los riesgos de los colombianos. Tiene como novedad un capítulo exclusivo para los indígenas y otras comunidades étnicas, estableciendo al paciente en el centro del sistema de salud, teniendo en cuanta la medicina familiar como estrategia para la atención de los pacientes. Hemos concertado política pública para la población afrocolombiana.



¿Y cuáles son los modelos de atención al paciente?



Avanzaremos en un modelo de atención centrado en el paciente, el cual represente la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad como un propósito, y donde el médico familiar juegue un nuevo rol destacado en nuestro sistema, principalmente en la atención.



¿Y cuál es la nueva política para hospitales públicos que me anuncia?



El objetivo es fortalecer el hospital público en los aspectos misionales, sobre el modelo de atención y financieros, que permitan el mejoramiento en la prestación de servicios y la sostenibilidad en el sistema de salud del país. Este ministerio tiene un especial interés en la Atención Integral, para una adecuada garantía del derecho a la salud y para ello se ha venido diseñando un modelo en el que las IPS primarias y los Prestadores Primarios articulados en Redes faciliten el acceso a los servicios, la gestión del riesgo individual y colectivo, así como la integralidad de la atención.



¿Cuál cree que es el problema más importante del sector?



La integración informática del sistema. El sector necesita integrarse para reducir la fragmentación en servicios aislados con malos resultados. Para ello es necesario consolidar una agenda que estaremos iniciando en el 2022 para comenzar la integración de los sistemas de información y tener un sistema de salud que pueda atender a los usuarios compartiendo los datos a todas las IPS y que pueda facturar y brindar en línea la información necesaria y suficiente, para todo el sistema.



(Siga leyendo: Venezuela detecta los primeros 7 casos de la variante ómicron: Maduro).



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO