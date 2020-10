Reactivación segura y con todos los protocolos, la apuesta de Duque

En medio de la pandemia, paralelo a contener las muertes por coronavirus y a tomar medidas para prevenir el contagio, una de las mayores preocupaciones del Gobierno se ha centrado en la reactivación económica.

En diálogo con EL TIEMPO, el presidente Iván Duque aseguró que una de las metas en esta materia es terminar el año con un desempleo por debajo del 15 por ciento.

Para el mandatario, es necesario seguir avanzando en la reactivación del turismo, la gastronomía, el entretenimiento y otros servicios. De acuerdo con él, prácticamente ya se ha reactivado el 95 por ciento de toda la economía, garantizando los respectivos protocolos de bioseguridad.



¿Se siente tranquilo con el hecho de que el desempleo esté en el 16,8 por ciento, según la última medición del Dane?



Los resultados del mercado laboral del mes de agosto muestran que en los últimos 3 meses hemos recuperado más de 3 millones de empleos, correspondientes a una reducción de la tasa de desempleo del 20 al 16,8 por ciento en el mes de agosto, evidenciando que la reactivación se inició con fuerza y que debemos trabajar los meses restantes de 2020 para cerrar bien el año y arrancar el 2021 con el objetivo de crecer por encima del 5 por ciento. Hemos definido una estrategia de reactivación cercana a los $ 170 billones que tendrá efectos positivos sobre la generación de empleo; por eso, más que sentirme tranquilo, soy muy optimista de lo que podemos lograr si seguimos reactivándonos de manera segura y priorizando inversiones estratégicas.



¿Cuál es la meta, en materia de desempleo, para terminar este año?



El mercado laboral del mundo ha estado muy golpeado. En 3 meses hemos recuperado 3 millones de empleos y hemos pasado del 20 al 16,8 por ciento de desempleo. Si seguimos la reactivación segura cada vez con mayor profundidad, podríamos cerrar el año ojalá por debajo del 15 por ciento. Es un reto grande pero no imposible si evitamos las aglomeraciones y no bajamos la guardia en los protocolos de bioseguridad.



¿Qué camino sigue para reactivar el empleo?



Reactivación segura y con todos los protocolos. Evitar rebrotes, evitando aglomeraciones y no relajándonos en ninguna medida y estimulando la inversión y el consumo. La generación de empleo ocupa un lugar primordial en la ambiciosa estrategia de reactivación que hemos denominado. ‘Nuevo compromiso por Colombia’, que aborda los retos para que recuperemos la senda de crecimiento que veníamos observando antes de la pandemia, aprovechando las lecciones que hemos aprendido para que ese crecimiento sea más equitativo, más sostenible, más innovador.

Este nuevo compromiso tiene 5 pilares: el primero de ellos es un compromiso por la generación de empleo; el segundo, por un crecimiento limpio y sostenible; el tercero, para proteger a los más vulnerables; el cuarto,por la reactivación del campo y la implementación de la paz con legalidad, y el último es el compromiso transversal con el fortalecimiento integral del sistema de salud.



Para salir adelante necesitamos que todos los colombianos hagamos nuestra parte de la tarea. Todos tenemos que ponernos del lado correcto de la historia y avanzar juntos.



¿Hubo demora en la reactivación y las ayudas para sectores claves para el empleo como el turismo y los restaurantes?



Estos sectores fueron los primeros beneficiados, incluso antes de la primera emergencia económica, a través de las líneas Colombia Responde. También se beneficiaron del aplazamiento de pago de IVA e impuestos, de pago de los parafiscales del turismo. Además, tuvimos impoconsumo al 0 por ciento e IVA en franquicias al 0 por ciento.

Así mismo, Colombia tendrá el Paef (Programa de Apoyo al Empleo Formal) hasta marzo del 2021, subsidiando la mitad de las primas y el 40 por ciento del salario mínimo a más de 3 millones de trabajadores. Esto quiere decir que habrá Paef por casi 11 meses, hecho que no tiene precedente ni en Colombia ni en América Latina. Las líneas de garantías de hasta el 90 por ciento para el sector empresarial estarán vigentes hasta junio del año 2021 y, para los sectores más afectados, hemos aplicado beneficios tributarios y medidas de crédito y fomento. Estas medidas han sido vitales en la respuesta a los efectos de la pandemia.



¿Qué sectores todavía no han despegado?

​

Tenemos que seguir avanzando en la reactivación del turismo, la gastronomía, el entretenimiento y otros servicios. Pero debemos reconocer que prácticamente hemos reactivado el 95 por ciento de la economía.

En los sectores que impliquen aglomeraciones, y siguiendo los postulados de la OMS, se debe tener una especial atención por los riesgos que existen de posibles rebrotes.



¿La reactivación nos traerá un rebrote del virus?



El reto de todos es evitarlo. La OMS dice que las aglomeraciones han sido la mayor causa de rebrotes. Por eso, el reto es apelar a las medidas de autocuidado y responsabilidad individual, así como el monitoreo constante de la situación por los mandatarios locales. Tenemos que ser muy rigurosos en el uso del tapabocas, el distanciamiento físico y en los protocolos de bioseguridad. Si hacemos todo esto, nos reactivaremos de manera segura, reduciendo el impacto de posibles rebrotes sobre la economía y los hogares más vulnerables.



¿Qué tanto han servido las ayudas sociales del Gobierno?



Han sido muy importantes. Tenemos giros extraordinarios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor hasta finales del año. Tenemos también Ingreso Solidario hasta junio del 2021, el Paef hasta marzo del año 2021, los programas de garantías hasta junio del año 2021, y hemos entregado cerca de un millón de mercados desde el Gobierno, más un millón de la campaña ‘Ayudar nos hace bien’, liderada por María Juliana, mi esposa. Estas son acciones sin precedentes en el país y las hemos puesto en marcha para proteger a quienes más lo necesitan. A estas medidas hay que agregar los estímulos y fomentos desde cada sector.



Adicionalmente, todo lo que hemos aprendido sobre la pandemia nos ha mostrado que podemos y debemos ser una sociedad más equitativa. Por eso, por ejemplo, al impulsar programa como el Paef le estamos agregando fórmulas de equidad de género, aumentando el apoyo para las mujeres al 50 por ciento.



¿Amplió la vigencia en el tiempo para estas ayudas?

​

Se han ampliado para que contribuyan a la reactivación y ayuden a los más vulnerables. Hemos logrado un hecho sin precedentes en la historia de la política social. Producto de la implementación de programas como Devolución del IVA e Ingreso Solidario, hoy cerca del 90 por ciento de los colombianos en condición de pobreza y vulnerabilidad reciben transferencias sociales, es decir, cerca de 8,5 millones de hogares que equivalen aproximadamente a 25 millones de personas.



¿Esas ayudas sí sirven para la reactivación?



Ayudan mucho porque protegen a los más vulnerables, protegen empleos y facilitan a muchos sectores retomar su impulso y dinámica; 8,5 millones de hogares beneficiados con medidas sociales y 3,2 millones de empleados con subsidio de nómina es algo sin precedentes, que sin duda ayudan a fomentar el consumo y hacen que la economía se reactive más rápidamente. Además, el Paef podrá ampliarse a nuevos trabajadores contratados por empresas que tengan afectación del 20 por ciento o más en su facturación. Los programas de asistencia a la población vulnerable no solo contribuyen a preservar el bienestar de los colombianos, sino que generan una demanda de bienes que contribuyen a que la economía continúe funcionando y a preservar el tejido empresarial, ambos son elementos claves en cualquier proceso de reactivación económica.



¿Nos va a alcanzar la plata para estas ayudas?



El Gobierno Nacional ha dispuesto de más de $ 25 billones para atender la emergencia a través del Fondo de Mitigación de Emergencias, también se dispuso de recursos para atender las necesidades adicionales que se puedan presentar en el presupuesto del próximo año. El Gobierno tiene las herramientas para poder garantizar el flujo de recursos de estos programas. Hemos creado esta estrategia de respuesta a la emergencia con rigor, con precisión y enormes esfuerzos de focalización para mitigar los efectos de la pandemia sobre el tejido empresarial, fortalecer el sistema de salud, preservar empleos y proteger los hogares más vulnerables.



¿Cuándo y en qué se usará el desembolso hasta por $ 20 billones del FMI?



El anuncio realizado por el Banco de la República y el ministro de Hacienda el 25 de septiembre consistió en comunicar la ampliación de la Línea de Crédito Flexible (FLC) por el FMI. Aún no se ha decidido si se requiere usar la línea, lo que sí es claro es que el anuncio del FMI constituye una señal contundente de la confianza que la economía colombiana genera en el mundo y en organismos multilaterales. Nosotros apelaremos al uso de la línea de crédito en la medida en que las necesidades y circunstancias lo requieran.



