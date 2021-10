‘Esta es una gran decisión para Colombia y es un voto de confianza’

Como un voto de confianza y a la vez un compromiso de la justicia ordinaria y la transicional calificó el presidente Iván Duque la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de cerrar el examen preliminar sobre Colombia. Duque habló con EL TIEMPO.



(En otras noticias: CNE archiva investigación a campaña del presidente Iván Duque)

¿Cómo se logró el cierre del examen preliminar de Colombia?



Este fue un trabajo muy riguroso que se venía adelantando ya desde un tiempo largo, desde prácticamente comienzos del Gobierno y que empezó a materializarse con unos estudios muy asertivos por parte de la Agencia Jurídica de la Nación, mostrando comparativamente con otros países del mundo cómo Colombia venía actuando en materia de sanciones, investigaciones, reparación, etcétera.



Y por eso, el acuerdo al cual llegamos con la Corte Penal Internacional valora que, en Colombia, a través de la Justicia Ordinaria, de Justicia y Paz y con la aspiración de la Justicia Transicional, pueda seguir diferenciándose en el resto del mundo en tener verdad, justicia, reparación y no repetición.



Hicimos todas esas aproximaciones, presentamos informes que recogen de manera ordenada todos los avances de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, los dos sistemas de Justicia Transicional, Justicia y Paz y la JEP, entre otros.



El informe prueba que en Colombia las instituciones están funcionando bien y trabajan para que exista investigación, juzgamiento y sanción efectiva en los casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad.



¿Qué significa para Colombia ese cierre?



El cierre es un hecho histórico. Después de 17 años de abierta la observación preliminar, la CPI le da un voto de confianza a la institucionalidad y a las capacidades de nuestra justicia. También implica un fuerte compromiso del Estado para seguir fortaleciendo todas las instituciones que investigan, juzgan y sancionan los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Este cierre significa también un enorme compromiso tanto de la Justicia Ordinaria como de la Justicia Transicional para continuar con celeridad dándoles respuesta a las víctimas, que son el centro de la Justicia.



El Estado colombiano asumió este compromiso con la firma del acuerdo que creó la Corte Penal Internacional. Y con el acuerdo firmado hoy se ratifican sus obligaciones y su compromiso de colaborar, al máximo posible, de cooperar con la Corte Penal Internacional.

El presidente Iván Duque y el fiscal de la CPI, Karim Khan, en la firma del acuerdo, ayer. Foto: Presidencia

¿Exactamente en qué consiste el acuerdo?



Para Colombia el acuerdo firmado hoy significa cooperación, significa que Colombia va a cooperar al máximo, como lo ha venido haciendo, con la Corte Penal Internacional y que, además, la Corte Penal Internacional podrá pedirle a Colombia también que le dé cooperación a otros Estados para que sigan la vía que ha tomado Colombia en materia de juzgamiento, investigación y sanción de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.



Colombia ha desarrollado un sistema completo y sofisticado para este tipo de temas y precisamente, con este acuerdo, la cooperación podrá darse en todos los aspectos que Colombia ha desarrollado para que sea efectivo el cumplimiento de la máxima prioridad, que es la investigación, sanción y reparación a las víctimas.



Creo que con el acuerdo también se fijan unas obligaciones para el Estado en cuanto a la protección y fortalecimiento.



(Le sugerimos: En vivo: Rodrigo Londoño y los 5 años del acuerdo)



¿Qué responderles a quienes dicen que esto puede permitir impunidad en algunos crímenes?



A quienes creen que esto generará impunidad quiero decirles que es exactamente todo lo contrario.



Gracias a lo que ha sucedido tendremos la obligación de fortalecer cada vez más todos los mecanismos de Justicia, tanto Ordinaria como Transicional, y es una exigencia a nuestros jueces, fiscales, a los magistrados de las Altas Cortes, a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, para responderle con rapidez y contundencia a lo que la ciudadanía está pidiendo, que es un juzgamiento, una investigación y una sanción adecuada para los crímenes que son competencia.



Para los escépticos, para quienes ven que todo es malo, les digo que esta es una gran decisión para Colombia y es un voto de confianza. Y como tal, todos los colombianos deberían estar alegres con que esto se haya logrado.



Tenemos que continuar en la vía de derrotar la impunidad. Y esto se debe hacer de manera coordinada entre todas las entidades y ramas de los poderes en Colombia.

El compromiso que suscribimos con la @IntlCrimCourt y el Fiscal @KarimKhanQC es hoy un referente para la región, es vinculante y permanente, generando confianza en los colombianos y garantizando que no haya impunidad, evitando que los victimarios se burlen de sus víctimas. pic.twitter.com/B9RuNlFFwI — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 28, 2021

¿La JEP jugó un papel importante en este cierre?



No solo la JEP jugó un papel importante. La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Justicia Penal Militar, el Consejo de Estado y el Sistema de Reparación de víctimas por la vía administrativa fueron elementos fundamentales.



Colombia tiene un sistema complejo y completo de mecanismos para hacer efectiva la investigación, juzgamiento y sanción de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.



En este sentido, la cooperación armónica de todas las entidades que he mencionado fue fundamental.



Como complemento de esto anterior, Colombia y el Gobierno ratifican y continuarán en la política de colaboración armónica entre las ramas de los poderes públicos y en esta cooperación, como siempre se ha hecho, la asignación adecuada de presupuestos y la cooperación máxima entre todas las ramas para, precisamente, fortalecer el hecho de que las víctimas puedan ser reparadas y que se llegue a la plena verdad y a la no repetición.

¿Qué viene ahora con este tema de la CPI?



Frente a lo que sigue en el futuro, es una muy estrecha colaboración con la Corte Penal Internacional, cooperación para que lo que hemos hecho en Colombia puede ser útil para otros Estados y, sin duda alguna, un frecuente y profundo intercambio de información toda la que la Corte requiera, como siempre lo hemos hecho.



Y, periódicamente, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado estará encargada de preparar los informes de Estado donde todas las entidades, tanto de la Rama Judicial, la Jurisdicción Especial para la Paz, todas las entidades, deberán aportar la información para presentarla ante la Corte Penal Internacional.



Y para Colombia internamente significa sobre todo un compromiso para que no dejemos de hacer todos los esfuerzos en materia de investigación, juzgamiento y sanción de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.



Sigue también una nueva etapa de relacionamiento con la Corte Penal Internacional. Le he dicho al Fiscal que iré a visitarlo en principios del próximo año para evaluar los avances que tengamos de aquí a ese momento, y para mantener este diálogo constructivo y frecuente con la Corte.



¿Se fortalecerá la JEP?



Tanto la JEP como la Justicia Ordinaria han contado con todo el apoyo del Gobierno y se ha visto reflejado en los presupuestos adecuados que se han tramitado y aprobado. Y no solamente en esto, sino que definitivamente la política de Estado es fortalecer la Justicia colombiana en todas sus ramas, tanto en la Justicia Transicional como en la Justicia Ordinaria.

