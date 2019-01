‘El tema central de mi gestión será la atención a los migrantes’

La canalización de la ayuda humanitaria hacia los migrantes venezolanos en Colombia será la primera labor que realizará el embajador de Venezuela designado por el presidente encargado, Juan Guaidó, en Bogotá, Humberto Calderón Berti.



En diálogo con EL TIEMPO, el jefe de la misión diplomática avalada por la Asamblea Nacional de Venezuela, y cuyo nombramiento fue aceptado el mismo martes por Colombia, anunció que llegará al país la próxima semana y resaltó la proactividad colombiana en el manejo internacional de la crisis en el vecino país.

Calderón Berti también habló sobre la alta presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro, explicó que amnistía está dirigida únicamente a militares que no han cometido violaciones a derechos humanos y dijo que las protestas en la calle, sin duda, generarán un cambio positivo en este gobierno de transición que la oposición busca implementar en Venezuela.



¿Qué significa su designación como embajador en Colombia por parte del presidente encargado Juan Guaidó?

​

En uso de sus atributos legales, el presidente Guaidó propuso mi nombre a la Asamblea Nacional como representante diplomático de Venezuela en Colombia, cosa que se aprobó por unanimidad. Luego el gobierno colombiano, de una manera muy eficaz y con mucha celeridad inmediatamente lo reconoció. Yo hablé este martes en varias oportunidades con el canciller Carlos Holmes Trujillo, quien me notificó -primero verbalmente y después por escrito- la aceptación por parte del gobierno colombiano.



¿Su nombramiento hace parte de la nueva estrategia internacional del presidente encargado Guaidó?



Esto hace parte de toda una iniciativa internacional. Este martes se nombraron alrededor de 10 embajadores en Argentina, Brasil, Costa Rica, Honduras, Panamá, Estados Unidos y otros países.



¿Qué relevancia tiene que Colombia lo haya reconocido como embajador de Venezuela?



En primer lugar, el gobierno colombiano desconoció a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, fue un primer paso. En segundo lugar, que yo haya sido designado por el presidente encargado y con el respaldo de la Asamblea Nacional, como debe ser, y hayan respondido con tanta celeridad significa un gesto de apoyo y solidaridad del gobierno colombiano hacia lo que representan el presidente Guaidó y la oposición venezolana. Sin duda. Esto es algo inédito para mí porque nunca había visto un reconocimiento tan rápido como el que produjo el gobierno colombianos para mí.

¿Qué se supone que debe pasar con la representación diplomática que hay actualmente en Colombia?



Nosotros vamos a empezar a funcionar la semana entrante en Bogotá y vamos a coordinar, como debe ser, con el gobierno colombiano todo lo que significa la toma de las instalaciones por parte de quienes representamos legítimamente al gobierno venezolano. Eso tengo que coordinarlo con el gobierno colombiano. Estoy esperando hoy mismo hablar con el ministro Carlos Holmes sobre ese tema.



¿Es decir que usted va asumir desde la próxima semana en la sede de la embajada venezolana en Bogotá?



Sí. Mi primera gestión va a ser una entrevista con el canciller Holmes Trujillo y posteriormente, cuando ellos lo determinen pertinente, una entrevista con el presidente Iván Duque.



¿Cómo es la representación diplomática de Venezuela en Colombia en este momento?



El embajador, según lo que me han comentado, no está, pero sí hay funcionarios en embajada y en el consulado.



¿Y cómo van a manejar ese tema con la llegada suya?



Eso es lo que tengo que hablar con el canciller Holmes Trujillo y hablar con mis colegas de otros países porque tenemos que hacer una acción coordinada y con una especie de hoja de ruta para que todos hagamos lo mismo.



Aparte de usted como embajador, ¿quién más compondrá esa misión diplomática de Venezuela en Colombia?



Eso lo estamos trabajando. Algunos funcionarios que no están allí por razones de política sino que son de carrera no hay ninguna razón para que tengan que salir. Para el resto habrá que reestructurar el equipo. Yo ejercí durante algún tiempo la cancillería en Venezuela y tengo muchos vínculos con ese sector. También, como ministro de petróleos, tuve muchas iniciativas internacionales, entonces esto no me es ajeno. Nunca he sido embajador, pero esto no me es ajeno y ya tengo gente que está trabajando en las cuestiones operativas para tratar de empezar a funcionar desde el primer momento.



¿Qué significa para los venezolanos que están en Colombia por cuenta de la migración su llegada al país?



Creo que el tema central de mi gestión en estos primeros tiempos será, casualmente, la atención de los millones de migrantes venezolanos que están en territorio colombiano. Ellos han sido acogidos con generosidad, amplitud y solidaridad por Colombia, tanto por el Gobierno como por el pueblo colombiano. Sin duda que esto significa un esfuerzo muy grande para Colombia en materia de salud, de educación, de vivienda, de requerimientos en servicios públicos y de trabajo con una presión fuerte sobre el mercado laboral. Todo esto, sin lugar, es una carga y hay que buscar la manera de aliviarla. La labor en la que está trabajando actualmente el alcalde del municipio del Hatillo, que está allá en Bogotá, David Smolansky, es precisamente eso: cómo logramos canalizar esta ayuda hacia esa gente, que no solamente es apoyo humanitario para que tengan alguna disponibilidad de comida, sino que tiene que haber acompañamiento en materia de salud pública, de educación. Y creo que hay que trabajar un poco más y es ver si podemos articular programas de formación para que puedan participar en tareas productivas en Colombia. Muchos llegaron formados, con herramientas, con instrumentos, pero hay otros que no lo tienen. Entonces quizá a través del Sena y coordinándolo con el gobierno se puedan articular algunas iniciativas en ese sentido, porque esa es la prioridad.



¿Qué otros temas deben ser los principales en atender en la relación entre Colombia y Venezuela?



Sin duda el tema político. Colombia ha sido muy proactivo en estas gestiones internacionales e iniciativas que se han tomado y en el Grupo de Lima. A mí no me corresponde sino a Julio Borges, pero en todo caso en Colombia, que está en ese bloque, tendré yo que hacer algunas gestiones en ese sentido. Recuerde que no solamente es el reconocimiento, sino que tienen que haber algunas acciones concretas. Algunos países las están tomando de manera unilateral con una congelación de activos, de cuentas, todo ese tipo de gestiones hay que adelantarlas para que sean eficientes las medidas que se están tomando y que ejerzan el esfuerzo que se está haciendo.



Maduro habla de que la ayuda humanitaria y los dineros de las cuentas de EE. UU. son parte de la invasión de los demás países. ¿Cómo harán ustedes para entrar la ayuda humanitaria a Venezuela?



Lo de Maduro ha estado todo en perjuicio de la población venezolana, porque habiendo existido desde hace mucho tiempo la voluntad de otros países de cooperar y de brindar ayuda, pues ha sido él quien se ha opuesto. Aceptar la entrada de ayuda significa reconocer que hay una crisis, pero hay que ver la situación de los hospitales, de la gente esculcando la basura en las calles. No reconocerlo es algo criminal. Yo no estoy trabajando en eso, pero con tanto paso de frontera entre Venezuela y Colombia, será lógico que en algunos de esos puntos será donde se pase toda la ayuda humanitaria recibida.



¿Qué le hace pensar que las acciones encaminadas a lograr una transición democrática esta vez sí se van a lograr?



Ha habido un cambio muy dramático de la comunidad internacional. Yo fui durante algún tiempo el coordinador de la comisión de asuntos internacionales de la Coordinadora Democrática y me costaba cuando iba a los países a que me recibieran, no me querían ver. La gente no nos consideraban interlocutores válidos. Eso ahora es todo distinto. La comunidad internacional dio un giro de 180 grados y tiene un apoyo muy fuerte a todo lo que significa un presidente encargado Juan Guaidó.



¿Por qué el régimen chavista no ha detenido a Guaidó como lo ha hecho en su momento con otros líderes opositores?



Él (Maduro) sabe de las implicaciones que eso podría tener. No está deteniendo a un diputado, un civil, detendría a alguien que le corresponde constitucionalmente el ejercicio de la presidencia, y yo creo que eso es cuestión de otra entidad y lo ha pensado muy bien. Si lo detiene, el juego es distinto. Maduro no se atrevió a sacar a todo el personal de Estados Unidos.



¿La amnistía que propone la Asamblea Nacional no significa darles muchas concesiones a quienes han sido violadores de derechos humanos en Venezuela?



Eso no está incluido en el documento que se propone. No están incluidas dos cosas: ni violadores de derechos humanos ni los que han saqueado el erario del país. Esa gente tiene que responder ante la justicia por los crímenes que han cometido. Lo que está planteado es para quienes han servido al gobierno y no han cometido crímenes ni han defraudado las arcas públicas.



Es decir, es una amnistía que no está dirigida a los altos mandos militares ni a personajes como Diosdado Cabello o el mismo Maduro…



Claro, sin duda. Todos ellos tienen que pagar por las fechorías que han cometido. Van muchos muertos, detenidos políticos y miles de violaciones a los derechos humanos. Lo tienen que pagar.



¿Qué se tiene pensado para esos cientos de cubanos que integran las fuerzas militares e importantes cargos en el gobierno?



La información que yo tengo es que ya han empezado a salir de Venezuela. Ha salido mucha gente en el transcurso de los últimos días y a mí no me extrañaría un viraje del gobierno cubano que si alguna cosa le ha permitido la supervivencia a Maduro.



¿Con qué recursos se ha estado sosteniendo ese gobierno paralelo que impulsó la Asamblea Nacional en cabeza de Juan Guaidó?



Hasta el momento con ninguno. Pero en el transcurso de los próximos días veremos cómo articulamos eso con el uso de parte de los activos que tenemos en el exterior, pero eso tenemos que hacerlo muy bien, con alguien que lo administre, que controle porque no puede ser una administración ineficaz.



¿Esta vez la cúpula militar si dará su brazo a torcer?



Yo creo que ahí hay de todo. Hay gente que está con Maduro y otros no.



¿Para usted qué significó la nota del asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, con las 5.000 tropas para Colombia?



La verdad ese tema fue una tontería. No sé qué estarán pensando (en el gobierno Trump), pero ellos han dicho que todas las opciones están sobre la mesa, y cuando dicen todas las acciones son todas. Noriega (Panamá) no lo entendió y mire lo que pasó. Ellos no se ponen con rodeos.



¿Estaría de acuerdo con una intervención militar por parte de Estados Unidos?



Yo creo que lo importante para nosotros en este momento es que las fuerzas armadas venezolanas se pongan al lado de la constitución. Después pensaremos en otras alternativas.



ANDRÉS RUIZ Y JUAN FRANCISCO VALBUENA

Redacción INTERNACIONAL Y POLÍTICA