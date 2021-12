‘Hezbolá no es un grupo terrorista’: embajador de Irán en Colombia

En entrevista con EL TIEMPO, el embajador de Irán en Colombia, Mohammad Ali Ziaei, habló sobre el altercado ocurrido hace unas semanas con el ministro de Defensa Diego Molano, cuando tildó a Irán de enemigo.



De igual manera, se refirió a los vínculos de su Gobierno con Hezbolá, la relación diplomática actual que mantienen con Venezuela, la adhesión de Colombia al Consejo Directivo de la Agencia Internacional de Energía Atómica y cómo las sanciones de los Estados Unidos contra Irán han afectado las relaciones entre Colombia y su país.



¿Embajador, además de su pronunciamiento, desde Irán dijeron algo acerca de las declaraciones Diego Molano en las que los tildó de enemigos?



No, no hubo más declaraciones. El presidente Iván Duque y la canciller Marta Lucía ya hablaron sobre el tema y no creemos que haya que agregar algo más. Lo que yo quería decir ya se ha dicho y la situación quedó clara. Quiero repetir que Colombia e Irán son dos países amigos.

El embajador asegura que las relaciones con Colombia no están su mejor punto. Foto: Nestor Gómez - EL TIEMPO

La ministra Marta Lucía Ramírez los había citado, ¿por qué no se dio la reunión?



Lo que nos manifestó la Cancillería es que hay un inconveniente en la agenda de la señora Ministra y eso ha afectado la reunión que estaba prevista, pero esta no ha sido cancelada, todavía se va a dar y solo está prorrogada.



¿Cómo están hoy las relaciones diplomáticas entre Irán y Colombia?



Irán y Colombia tienen una relación diplomática hace 50 años y, como ocurre en todas las relaciones diplomáticas, han habido altibajos. Actualmente las relaciones comerciales no son altas y las relaciones políticas están caminando en el curso de entendimiento entre los dos países.



Usted menciona que las relaciones no están en su mejor punto actualmente, ¿el comentario de Diego Molano tuvo algo que ver?



No, eso venía desde antes. El comentario del señor ministro Diego Molano fue en medio de un estado de shock y las malas relaciones con Colombia no son una consecuencia de su comentario, no ha afectado en lo absoluto la relación. Son las sanciones de los Estados Unidos contra Irán las que han afectado las relaciones de Irán y Colombia.



Hablemos de otro tema, ¿qué piensa de las denuncias de los vínculos de Hezbolá con su gobierno?



Primero quiero aclarar que la realidad de Hezbolá es diferente al concepto que tienen los países occidentales. Hezbolá es un partido político libanés, que se ha armado asimismo con la opinión del público para defender las fronteras de Líbano contra las agresiones de Israel. Hezbolá es el pueblo libanés que vive en la parte sur del Líbano y que están defendiéndose. Ahora, las relaciones de la cooperación entre Irán y Hezbolá son para ayudarle a los libaneses a defenderse contra la agresión de Israel. Para Irán, contrario a lo que se dice y a la propaganda que se hace, Hezbolá no es un grupo terrorista, es al contrario, un grupo de resistencia. Además, hasta la información que yo tengo, Hezbolá no tiene actividades fuera del territorio libanés.



¿Qué piensa de las acusaciones que llegan de Estados Unidos que indican que Hezbolá es un protegido de Venezuela?



Eso es mentira, por la sencilla razón de que Venezuela no necesita a Hezbolá y Hezbolá no necesita a Venezuela. ¿Por qué Hezbolá tendría que estar en Venezuela?



¿Cree que el hecho de qué Irán tenga tan buena relación con Venezuela ha afectado de alguna manera las buenas relaciones históricas que su país ha mantenido con Colombia?



Las relaciones de Irán y Venezuela son iguales a las que tenemos con Colombia. De hecho, nuestras relaciones con Venezuela son más antiguas. Hay que aclarar que nuestra política exterior en América Latina se ha basado en establecer relaciones de cooperación y entendimiento con todos los países de la región y, por tanto, no creemos que haya que relacionar la relación entre Irán y Venezuela con la que mantiene Irán con Colombia. Se dice que ‘el amigo de nuestro enemigo es nuestro enemigo’, eso es algo en lo que nosotros no creemos y somos y seremos amigos tanto de Venezuela como de Colombia. Tenemos relaciones comerciales, políticas y diplomáticas con Venezuela igualmente que con Colombia. Esto no afecta ni interrumpe las relaciones de Irán con Colombia, no representa ninguna amenaza ni peligro. De hecho, nosotros lamentamos la discrepancia que existe entre Colombia y Venezuela; y si las partes quieren, estamos dispuestos a colaborar y ayudar para que se solucione este problema.



¿Qué opina de la petición del presidente israelí para que Colombia apoye la lucha contra el plan nuclear de Irán y el compromiso del Gobierno sobre este tema?



Esa petición muestra que la persona que la hizo no tiene la información completa. Irán es miembro del Tratado sobre la No Proliferación (TNP), es decir que creemos en la no proliferación de armas nucleares. En cambio Israel es un país que tiene armas nucleares y por tanto no puede exigir a otro país a no tener actividades nucleares. Hay que dejar claro que las actividades de Irán en el campo nuclear son actividades transparentes y están en el marco de las obligaciones y los compromisos que tiene Irán con la agencia del TNP. Aparte de eso, Irán tiene un compromiso con los países del grupo P5 +1.



¿Y qué opina de que Colombia ahora haga parte del Consejo Directivo de la Agencia Internacional de Energía Atómica?



Eso es un buen punto y nosotros acogemos este asunto porque eso presenta una oportunidad para contar con Colombia en este tema. El Consejo de Gobernantes tiene unos 56 miembros y nosotros tenemos diálogo con todos ellos. Ahora podremos tener interacción con Colombia en este asunto, escuchar sus opiniones y que ellos escuchen nuestra opinión. Reitero que Irán está dispuesto a colaborar con Colombia en todos los campos, incluyendo los asuntos de la actividad nuclear. Además, quiero dejar en claro que la tarea que tiene el Consejo no es prohibir las actividades nucleares, sino ayudar a que los países en el mundo puedan desarrollar actividad nuclear pacífica. Ningún país puede impedir que otro país no pueda realizar sus actividades en cualquier campo, incluyendo el desarrollo de la industria nuclear.



¿Qué tan comprometido está Irán hoy con el acuerdo nuclear?

​

Irán está muy comprometido con el TNP. Irán hizo una promesa de no desarrollar actividades nucleares al punto de hacer un arma nuclear. Eso está más que claro. No hay duda sobre esto. Irán no quiere hacer un arma nuclear pero sí quiere usar su derecho para actividad nuclear en todos los campos, porque la ciencia nuclear es una ciencia básica que se puede usar para energía en medicamentos, en industria, en agricultura, en muchos campos y áreas, no es solamente para hacer una bomba. Si usted mira, en el mundo los países que tienen bomba no son miembros del TNP, Israel, India, China. Ahora, reitero que no hay ningún peligro de actividades nucleares de Irán y la negociación y diálogo actual es otra.



