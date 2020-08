‘No permitiremos que con menores se siga alimentando la ilegalidad’

En la primera entrevista como nuevo defensor del Pueblo, Carlos Camargo anunció que es necesario un trabajo conjunto entre diferentes organismos del Estado para combatir el reclutamiento de menores.



Dijo que la indiferencia es el principal problema de derechos humanos que tiene el país, y por eso aseguró que no se puede seguir siendo indiferente ante delitos como el asesinato, el desplazamiento o la amenaza.

¿Cuál será su primera tarea al frente de la Defensoría?



Será un balance general de la situación de todos los programas territoriales y nacionales que deben garantizar los derechos de grupos vulnerables de la sociedad. Necesitamos saber dónde hay riesgos.



Usted logró un gran respaldo en la Cámara, ¿queda debiendo muchos favores?



La Constitución dice que la elección la hace la Cámara. Eso supone convencerlos, y eso fue lo que hicimos, con altura y propuestas. Cada vez que el Congreso cumple con su función, empiezan las suspicacias. Con los actos demostraremos que son infundadas. Mi responsabilidad es con los ciudadanos y el país en general, con nadie más.



¿Qué les responde a quienes dicen que usted no tiene experiencia en derechos humanos?



Los derechos humanos no son un club al que se pertenece, sino una vocación que se expresa en acciones. Tengo formación y sensibilidad, sé lo que es el derecho, la equidad, la defensa de las minorías y la aplicación e interpretación de la Constitución, la ley y los tratados internacionales. La Defensoría ha logrado un nivel alto de reconocimiento nacional e internacional gracias al contacto y la cercanía con la gente, al Sistema de Alertas Tempranas y el Sistema de Defensoría Pública. Me comprometo a construir sobre lo construido.



¿Qué va a hacer para que las alertas tempranas operen?



Vamos a movilizar a las autoridades para que actúen a tiempo. Eso necesita interlocución permanente con el Gobierno y los gobiernos regionales y locales. Coordinación, confianza, acción y evaluación son la respuesta. Esos cuatro ejes son claves para que las alertas tempranas respondan a lo que la gente quiere.



¿Usted va a ser un defensor de escritorio?



Soy un hombre de regiones, de provincia, siempre he estado en la Colombia profunda y lo estaré siempre. Eso no va a cambiar, se va a intensificar.



¿Cuál es el principal problema en materia de derechos humanos que ve usted en el país?





La indiferencia, sin duda el mal se ampara en la indiferencia. Los que realizan actos atroces creen que a nadie le va a importar, que nadie se va a fijar. Vamos a romper esa indiferencia, vamos a buscar soluciones. Nos conectaremos con el otro porque todos dependemos de todos. Extenderemos esa misma mirada hacia la pobreza, a la violencia intrafamiliar y de género, a la amenaza, a la segregación, al dolor, al abuso, entre otros.



¿Cómo proteger las regiones de las bandas ilegales dedicadas a la minería ilegal y al narcotráfico?



El Gobierno avanza en la dirección correcta al establecer la formalización de las pequeñas operaciones mineras ilegales. Cuando el oro alcanza precios internacionales sin precedentes, no podemos seguir entregando esa riqueza para financiar grupos al margen de la ley. Apoyaremos esa gestión del Estado, priorizando los temas ambientales, de salud, seguridad, el pago de regalías y el cuidado y la protección de las comunidades en todo el territorio. Quiero exhortar a la Fiscalía, la Procuraduría y a las autoridades a trabajar en tres velocidades simultáneas: prevención y promoción de la legalidad; la judicialización y un bloque de búsqueda en el marco de los grupos de tareas especiales.



Sobre reclutamiento de menores, ¿qué va a hacer?



En coordinación con la Fiscalía, la Procuraduría el Ministerio de Educación, el ICBF, las comisarías de familia y con el acompañamiento de la Cruz Roja Internacional, forjaremos una alianza estratégica para que el reclutamiento de nuestros menores llegue a su fin, con estricto cumplimiento de los DD. HH. y el Derecho Internacional Humanitario. Con esas entidades vamos a establecer una matriz de seguimiento permanente para verificar los índices de deserción escolar y reclutamiento. No permitiremos que la riqueza del país que son nuestros menores siga alimentando la ilegalidad. Coordinar la presencia del Estado en el territorio busca abonar el terreno de oportunidades.



