‘Yo no he cambiado mi postura ante la paz, me he reafirmado’: Duque

En entrevista con EL TIEMPO, el presidente Iván Duque responde si ‘se subió al tren de la paz’, como le dijo Santos, y revela qué le pedirá a su sucesor en 2022 sobre este asunto.



El mandatario igualmente se refirió a lo que viene en materia de la lucha contra la pandemia, en la fumigación de cultivos ilícitos y sobre lo que verán los colombianos en lo que resta de su mandato.

Presidente, como dijo el expresidente Santos, ¿usted se subió al ‘tren de la paz’?



El ‘tren de la paz’ está en la Constitución y su artículo 22, donde se dice que la paz “es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento”. Siempre he defendido la Paz con Legalidad como uno de los ejes centrales de nuestro gobierno. Esa política es la que ha demostrado con hechos nuestro compromiso y resultados.



A propósito, en estos tres años de implementación del acuerdo de paz de su gobierno, ¿qué destaca?



Sacamos adelante 14 de los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), 2.500 obras Pdet, estamos invirtiendo más de 9 billones de pesos en estas regiones, la implementación del catastro multipropósito, el récord histórico en la entrega de títulos de propiedad, la mayor inversión en vías terciarias, la extensión de la Ley de Víctimas, la reglamentación de las curules para las víctimas y que la reincorporación esté marchando dinámicamente.



¿Y lo contrario? ¿Qué ha sido lo más difícil en relación con la paz durante su gobierno?



Recibimos el país con un crecimiento preocupante en los cultivos de coca: 200.000 hectáreas en todo el territorio. Fue algo que debimos asumir y afrontar con toda la contundencia. Logramos detener ese crecimiento exponencial y, como lo destacó la ONU en su reporte, hemos marcado una reducción importante de cultivos ilícitos en el país. Registramos récords en erradicación manual y logramos las mayores incautaciones de droga en la historia de nuestro país y el mayor número de laboratorios destruidos. El narcotráfico es el combustible de los grupos ilegales que atentan contra líderes sociales y personas en proceso de reincorporación. Con las Fuerzas Militares y la Policía hemos logrado, también, los más grandes golpes contra organizaciones criminales como el Eln, y el desmonte de estructuras del narcotráfico, con la desarticulación de ‘los Caparros’, ‘los Puntilleros’, los Pelusos’ y el ‘clan del Golfo’. Y la demostración más grande de la contundencia de nuestras acciones ha sido la captura de ‘Otoniel’, el mayor asesino de líderes sociales.



¿Cómo recibió las palabras del secretario António Guterres por los avances del proceso?



Motivadoras, inspiradoras y validadoras. Sus palabras, que están por encima de las confrontaciones políticas de nuestro país, fueron claras: la implementación y la Paz con Legalidad son un ejemplo para el mundo.



En relación con la paz, ¿usted ha dado un giro político desde que era candidato comparado con el Presidente que ahora está a punto de terminar su gobierno?



Todo lo contrario, me he reafirmado. La Paz con Legalidad fue mi propuesta, y la ONU la valora, las comunidades lo ven y los logros han sido presentados periódicamente al Consejo de Seguridad de la ONU. Mis sugerencias para que la Justicia Especial para la Paz investigue, sancione y establezca acciones frente a la desaparición, el desplazamiento, el narcotráfico, la tortura, etc., están más vivas que nunca.



Pero ¿hoy qué les dice a quienes en su momento plantearon hacer trizas este acuerdo?



Gané la nominación de mi partido, una consulta popular, primera y segunda vuelta con votaciones históricas, diciendo: “Ni trizas ni risas”. La Paz con Legalidad es la materialización de ese sentimiento.



En el balance total, ¿en estos cinco años qué ha faltado?



Los victimarios no han aportado de manera clara a la reparación, no han entregado la verdad sobre su relación con el narcotráfico y no han aportado lo necesario para la verdad sobre el reclutamiento de menores, la desaparición, el desplazamiento. Este nivel de verdad es el que el país está reclamando.



Pero, ellos han puesto casi 300 muertos. ¿Cómo hacer para frenar esta racha de asesinatos de los excombatientes de las Farc?



Golpeando el narcotráfico, desmantelando redes criminales de grupos armados y capturando a sus cabecillas, como el caso de ‘Otoniel’.



A su sucesor, ¿usted qué le pide en relación con la paz?



Seguir aplicando el plan marco a partir del cual se han producido los logros de la Paz con Legalidad.



El secretario Guterres habló de la tierra como un elemento clave para avanzar en el proceso de paz, ¿lo ve así?



Sí lo veo así. Es muy importante seguir avanzando en la agenda de nuestro gobierno de integralidad en la agenda rural. Nos sentimos muy complacidos de que en nuestro gobierno hayamos logrado establecer un camino para cerrar este año con más de 50.000 títulos de propiedad otorgados en el territorio. En tres años y medio estamos superando lo que se hizo en el período 2010-2018 y 2002-2010. También hemos dado un paso muy significativo en incorporar tierras al Banco Nacional de Tierras de nuestro país y, a través de programas como ‘Pago por servicios ambientales y contratos de conservación natural’, se está dando una importante democratización del acceso a la tierra en el campo de nuestro país.



Siguiendo con el tema de la tierra, hay sectores que dicen estar preocupados porque temen que en el futuro pueda empezar a hablarse de expropiación ¿Ese riesgo puede existir?



En nuestro gobierno hemos titulado, adjudicado, restituido tierras y otorgado un valioso aporte al Banco Nacional de Tierras, sin generar una afectación a las libertades económicas ni a la libertad privada.



Cambiando de tema, ¿la vacunación va a continuar el próximo año?



Sí, la vacunación seguirá como programa de acción pública para enfrentar el covid 19. Las pautas, las formas, grupos etarios, los sectores de la población serán siempre identificados en cada una de las etapas. Como usted bien lo sabe, hoy, estamos llegando al 70 % de la población con una sola dosis y estamos próximos a tener el 50 % de la población con dosis completas. La idea es completar el 20 % adicional con dosis completas en las próximas cinco semanas.



¿Quiénes quedarían pendientes para el próximo año?



Hemos avanzado en la vacunación a partir de los 3 años y seguimos avanzando en la vacunación de menores. También, como acabo de decir, ya empezamos a aplicar los refuerzos para los mayores de 18 años; y en la medida que sigamos avanzando en todos los grupos etarios y que se vayan cumpliendo los períodos que deben transcurrir entre la segunda y tercera dosis, seguiremos aplicando dosis de manera continua en el tiempo. Para nosotros, esta no es una política para verla por años, sino verla con los segmentos de la población frente a los cuales se vacuna y también se aplican las dosis de refuerzo.



¿Hasta cuándo en Colombia se tendrá que usar tapabocas?



Hasta cuando sea necesario. Mientras exista una declaratoria de pandemia, mientras exista un riesgo, tenemos que seguir usando tapabocas, manteniendo el distanciamiento físico, la desinfección. Este es un virus muy traicionero y, adicionalmente, muta, como lo estamos viendo ahora con las variantes en Sudáfrica. Esas variantes son una demostración de que no es un enemigo pequeño y tenemos que mantener la guardia en alto y, por lo tanto, no podemos en este momento sacrificar alguna de las medidas de contención por más seguros que nos sintamos y por más vacunados que estemos. El tapabocas, el distanciamiento, la desinfección y los protocolos de bioseguridad están para quedarse, hasta que el mundo pueda decir con total conciencia que hemos acabado con el covid-19. Hay médicos, especialistas y epidemiólogos que aseguran que el covid se puede convertir en una endemia y que estará presente en la sociedad. Luego, si eso es así, tenemos que asumir —y quizás sea lo más sensato— que tendremos tapabocas y distanciamiento y protocolos para rato.



¿El Gobierno alcanzará a reanudar la fumigación de los cultivos ilícitos?



Nuestra política de lucha contra las drogas es integral. Contempla la erradicación manual, la sustitución, el desarrollo alternativo y, también, los mecanismos de precisión que se requieren. Seguimos avanzando conforme a los protocolos de la Corte Constitucional y esperamos dar pasos significativos en los próximos meses.



Presidente: ¿qué va a pasar con el acuerdo de Escazú?



El acuerdo de Escazú fue firmado por mi gobierno, lo firmé yo, como Presidente; lo presenté al Congreso de la República con mensaje de urgencia, la primera vez, y una de las de las situaciones que generó mayor controversia en algunos sectores era que al ir con trámite de urgencia no tenía la suficiente deliberación. Volvimos a presentarlo y hemos buscado esclarecer todas las dudas que puedan tener distintos sectores. Esperamos que el Congreso de la República, antes de que termine nuestro gobierno, pueda tomar una decisión favorable con respecto a este tratado.



Finalmente, Presidente, en lo que resta de su gobierno, ¿qué van a poder ver los colombianos?



Los colombianos van a seguir viendo la vacunación masiva, la reactivación segura. Tendremos el crecimiento económico más importante de este siglo, seguirán viendo la recuperación del empleo, los colombianos verán la inauguración de más de 16 proyectos de vías de Cuarta Generación y presenciarán también la inauguración de importantes obras financiadas a través del Invías. Seguirán viendo la transición energética con un mayor dinamismo, la revolución social de la matrícula gratis, la renta básica llamada Ingreso Solidario, la devolución del IVA, los días sin IVA, y también las mayores ventas de vivienda de interés social de nuestra historia, así como la mayor profundización de los programas sociales en todo el territorio.



¿Y de la paz?



Seguirán viendo el desarrollo de la aplicación de la política de Paz con Legalidad.



JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ

SUBEDITOR DE POLÍTICA DE EL TIEMPO