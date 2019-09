‘Queremos seguir haciendo una Presidencia ejecutiva y eficiente’

Como un “puente efectivo” entre la Presidencia, los ministerios y las entidades del gobierno central calificó María Paula Correa, la nueva jefa de gabinete del presidente Iván Duque, las nuevas responsabilidades que espera asumir en los próximos días.

Correa habló con EL TIEMPO sobre la reorganización que se ha conocido en la estructura de la Presidencia y también contó por qué es la mujer en la que el mandatario tiene toda su confianza depositada.



¿Quién es María Paula Correa?

Soy abogada de la Universidad de los Andes con estudios de especialización en Gestión Pública de la misma universidad y maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Bogotana, con raíces en Barranquilla y Cali. Apasionada por lo que hago, enamorada del servicio público, porque creo que desde ahí se pueden lograr transformaciones reales y tangibles para la gente. Así he entendido mi oficio siempre. El trabajo para la gente me motiva.



De mi padre heredé la exigencia permanente para lograr los objetivos. Con él aprendí a disfrutar el sentido del humor y entender la importancia de la alegría en la vida diaria. De mi madre heredé la vena política. Nunca ejerció ese oficio, pero gracias a ella me enamoré de los noticieros, las discusiones sobre los temas de actualidad.



Mucha gente habla de la confianza que el presidente Duque tiene depositada en usted, ¿de dónde viene su cercanía con él?

Sabía muy bien quién era él desde hace mucho tiempo. Pero realmente nos acercamos en 2010, cuando yo vivía en Nueva York y él fue nombrado asesor del expresidente Uribe para la comisión de la ONU que investigó el asalto a una flotilla humanitaria por Israel. Durante ese tiempo permaneció por temporadas en Nueva York.



Nos veíamos con frecuencia e hicimos una buena amistad. Además compartíamos mucho de la visión de país de cara al futuro. Desde entonces entendí que iba a llegar lejos y que sus ideas eran las de un hombre de una nueva generación, con visión global, sentido social, conceptos innovadores. Todo lo que representa el duquismo.

¿Cómo será la reestructuración que se está planeando en la Casa de Nariño?

Vamos a consolidar y a diferenciar claramente dos cabezas en la estructura de Presidencia. Una, estratégica y política. Otra, administrativa y de procesos. En la práctica eso se vino dando durante muchos años, bajo diferentes figuras, como, por ejemplo, el ministro de la Presidencia o los ‘superministros’. Ahora estará claramente diferenciada cada una de esas dos cabezas. La que tendrá a su cargo los temas políticos y estratégicos será la Jefatura de Gabinete.



La otra será la Dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia. De esta manera vamos a lograr procesos más eficientes, un control de gestión más efectivo, alineado con la política del presidente Duque de “concluir, concluir, concluir”.



¿A qué obedece este cambio en la estructura de la Presidencia?

Desde el primer día de gobierno nos trazamos ese objetivo: queremos seguir haciendo una Presidencia ejecutiva y eficiente. Este cambio estructural es una herramienta que nos permitirá ir en ese sentido.



¿Cuáles serían sus nuevas funciones?



De la Jefatura de Gabinete dependerán las consejerías con perfil estratégico y de política pública, como las de Regiones, Comunicaciones, Política, Seguridad Nacional, Niñez, Juventud. Seguiremos diseñando la agenda del Presidente, articulada con los grandes asuntos de gobierno. Seremos un puente efectivo entre la Presidencia, los ministerios y las entidades del gobierno central.



¿Qué línea política cree que el país necesita después de un año del gobierno Duque?



El pensamiento político del Presidente es muy claro. Avanzar con una agenda de futuro sobre la base de la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Dejar de lado la polarización. Consolidar un relacionamiento con el Congreso sobre la base del respeto, de la coincidencia en los grandes intereses nacionales. En eso estaremos enfocados.



¿Cómo será su relación con los ministros?

Siempre ha sido una excelente relación. Hay respeto, admiración y voluntad para trabajar sin descanso en lograr los objetivos del gobierno. Somos un equipo muy cohesionado.



Varios observadores dicen que usted se convertiría en la mujer más poderosa de la Casa de Nariño, ¿qué responder a eso?



Yo no entiendo el poder como una expresión de la vanidad. Creo que tener más herramientas para lograr los objetivos es un privilegio. Y el reconocimiento debe venir de hacer las cosas bien.



