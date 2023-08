En entrevista con EL TIEMPO, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, contestó a la polémica que se vivió esta semana entre el ministro del Interior y los mandatarios departamentales en relación con los riesgos que enfrentan las elecciones por cuenta de la violencia.



Con las aguas más calmadas entre Velasco y ustedes, ¿qué le deja toda esta situación?



Aspiramos a que las últimas palabras que el ministro ha expresado en un tono muy distinto al totalmente equivocado, erróneo y agresivo que tuvo en la primera contestación se queden en la realidad. Los gobernadores llevamos un año advirtiendo por la inseguridad y lo que ha habido son oídos sordos, desatención y ahora a lo último agravios. Entonces, bienvenido un lenguaje mucho más acorde con las preocupaciones que los gobernadores hemos puesto sobre el tapete, pero veremos qué pasa en la realidad.

¿Hay desconfianza?

Hay mucha desconfianza porque no se han producido hechos de trabajo conjunto ni en ese ni en ningún otro frente. Lo digo francamente: no ganamos nada con que sea mucho más conciliador, si no hay nada en los hechos. Lo que necesitamos es que haya una conversación con los gobernadores para escuchar nuestras denuncias.

Precisamente, Velasco los invitó a trabajar en un plan de seguridad para las elecciones, ¿cómo recibe la propuesta?



Creo que es una posición más aceptable y a la altura de la propuesta nuestra como gobernadores y era la que esperábamos desde el primer comunicado. No puedo hablar por todos los gobernadores, pero en el caso mío me parece que si de verdad hay esa voluntad, pues habrá espacio para hacer esa reunión. No obstante se tienen que producir compromisos verdaderos del Gobierno Nacional. Que tenga la seguridad de que hay voluntad de los gobernadores para reunirnos y saldremos de esa reunión diciendo si sirvió para algo o no.



Si bien al final tuvo un tono más conciliador, Velasco insiste en que no usen esto como un tema electoral. ¿Qué responde?



Que no se siga equivocando. Eso es absurdo, es seguir reivindicando su negativa contestación. ¿Cómo no van a poder los gobernadores hablar de la inseguridad que azota al país? ¿Resulta que porque ahora estamos en época electoral, ya no podremos hablar de ningún otro tema? De ninguna manera. Este clamor lo expresamos por la gente de los territorios.

Facebook Twitter Linkedin

En un comunicado público, los gobernadores le pidieron al presidente Gustavo Petro que 'cambie' al ministro. Foto: Ministerio del Interior / Prensa gobernaciones

¿Cree que todo este tiempo ha habido una desconexión entre el Gobierno y los mandatarios departamentales?



Totalmente. Se lo habíamos dicho al Gobierno Nacional y al entonces Comisionado para las Regiones, que era el doctor Velasco. Llevamos cuatro o cinco reuniones con el Presidente y de allí no ha salido nada. Personalmente he tenido buen diálogo con el ministro de Defensa, hace dos meses y medio nos reunimos en Bogotá y de ahí salieron unos planes que estamos ejecutando. Pero no ha habido nada con el Comisionado de Paz, lo que se le suma a la salida destemplada del ministro del Interior.

¿Cómo está la situación de orden público en su departamento?



La situación es compleja como en todo el país. Hemos tenido atentados a la fuerza pública, esta semana un atentado en Mutatá dejó un policía muerto y uno herido. Hemos tenido enfrentamientos de la Fuerza Pública con algunos de estos grupos al margen de la ley con importantes resultados operativos. Igualmente, sentimos que los grupos al margen de la Ley han incrementado las actividades de minería ilegal y el reclutamiento en general y de menores. Además, continúan haciéndolo todos los grupos incluso los que están en ceses al fuego o negociando futuros ceses al fuego.

¿Qué tanto impacto tendrá esta situación de orden público en las elecciones?



Nos preocupa enormemente, por eso pusimos esa denuncia. Por eso me parece tan desatinada la respuesta del Ministro. Tenemos que tener un mismo objetivo: la seguridad, el respeto por la vida de los habitantes y el blindaje de las elecciones. Aquí en Antioquia hemos tenido amenazas a candidatos y constreñimientos por parte de grupos al margen de la ley a poblaciones y creemos que se van a incrementar. En la medida en que no tomemos las medidas departamentales y nacionales esto se verá reflejado en las elecciones.

¿Respalda y entiende entonces las palabras del Registrador Vega en el Cauca, en las que dijo que existe el peligro de aplazarlas o repetirlas en algunas regiones?



Yo creo que hay que escuchar con mucha atención al registrador porque tiene las informaciones de mayor valoración sobre esos hechos. Si él está denunciando y alertando sobre eso en algún territorio del país, merece atención y no un señalamiento negativo.



Usted ha sido uno de los mandatarios que más ha alzado la voz contra la ‘paz total’ del gobierno de Petro, ¿qué preocupaciones tiene al respecto?



La ‘paz total’ tiene enormes vacíos y errores, uno de ellos es el de un Estado que entrega y no recibe nada de parte de esos actores armados. Un gobierno que abre diálogo con distintos grupos sin haber consolidado ninguno. Los grupos al margen de la Ley están aprovechando los vacíos de la ‘paz total’ para crecer su presencia en los territorios; para reclutar, secuestrar y extorsionar más.

Facebook Twitter Linkedin

En el marco de la ‘paz total’, Danilo Rueda adelanta negociaciones con el Eln y otros grupos. Foto: Archivo EL TIEMPO / Oficina del Comisionado para la Paz

¿Más allá de las declaraciones del miércoles, había otra razón para llegar a pedir la salida del ministro Velasco?



En nuestro primer llamado nosotros nunca solicitamos la salida. Esa fue una reacción frente a la contestación insultante del Ministro. Pero el primer comunicado que nosotros sacamos estaba dirigido exclusivamente a la preocupación por la inseguridad y la escalada criminal que estamos viviendo en todos los territorios. Luego, ante la contestación desenfocada del Ministro, los gobernadores consideramos esa como una alternativa. No lo teníamos en agenda, pero frente a esa contestación no hay ninguna posibilidad de interlocución.



¿Qué invitación le hacen al Ministro?

La que le hicimos desde el principio. No puede ser que la crítica de los gobernadores sea estigmatizada, ni que el deseo de ser escuchados sea respondido de esa manera. Parece que ya está reflexionando, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. No vamos a callarnos por él o cualquiera que nos envié mensajes agraviantes o amenazantes.

¿Confía en que se siga restando intensidad a este choque?

Ojalá, pero lo que más me interesa es que trabajemos en la materia y blindemos las elecciones.

¿Qué llamado hace a los demás gobernadores?



Seguir trabajando juntos. Hemos mostrado un grupo de gobernadores unidos en torno a los propósitos trascendentales y principales de nuestro país hablando con altura de uns situación tan compleja como es la de orden público.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA

