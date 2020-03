Así va a funcionar el plan de alivios de los bancos por coronavirus

En este sexto día de cuarentena nacional, que irá hasta el 13 de abril, el presidente Iván Duque habla de cómo va el avance en los programas sociales y los planes de alivio económico para los afectados por la pandemia del coronavirus.

El mandatario aseveró que "nosotros tenemos 798 contagios y más de 11.000 casos descartados de los exámenes que se han venido haciendo (...) y que tenemos que tomarnos muy en serio esta cuarentena nacional".



(Le puede interesar: Sube a 14 el número de muertes por covid-19 en Colombia)



En cuanto a la devolución del IVA, Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación -DNP-, aseguró que este martes comienza la entrega de los $ 75.000 a un millón de hogares, que se dará cada dos meses. Estos, agrega, "son los valores por los que las familias vulnerables en Colombia debían pagar el 19%".



Adicionalmente, Rodríguez aseguró que al final de esta semana 3'000.000 de hogares recibirán por primera vez un subsidio que será de $160.000.



El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, anunció que crearon un decreto que evita que haya "especulación y acaparamiento". El jefe de esta cartera señaló que van a fijar una lista de productos de primera necesidad y se hará un seguimiento a los precios de estos productos para mirar "si hay condiciones atípicas".



Jorge Castaño, superintendente financiero, señaló que los planes de alivio aplican para personas con créditos hipotecarios, de consumo como tarjetas de crédito, libre inversión, de vehículo, microcréditos y la cartera comercial.



En cuanto a los en periodos de gracia que ofrecen los bancos, los beneficiados cuentan con tres características: no le pueden aumentar la tasa de interés, no pueden cobrar intereses sobre los intereses y no podrán ser reportados o cambiar su condición en las centrales de riesgo.



Adicionalmente, señaló que quienes aplican para retirar sus cesantías de los fondos privados podrán hacerlo de forma virtual, debe tener una carta del empleador explicando el salario con corte a primer de marzo de 2020 y por cuánto tiempo y monto fue afectado su ingreso por el coronavirus .

No le pueden aumentar la tasa de interés, no pueden cobrar intereses sobre los intereses y no podrán ser reportados FACEBOOK

TWITTER

Castaño aseveró que ya hay 306.000 créditos con un plan de alivio que tienen por saldo de cartera 6.9 billones de pesos; hay 240.000 personas naturales en créditos de consumo, 2131 empresas tienen un plan de alivio y 13. 551 hogares congelaron el pago de los créditos hipotecarios.



Rodolfo Zea aseguró que con el decreto 486 permite que van a alanzar la línea de crédito Colombia Agro produce, y les "permite a los productores del campo seguir trabajando, con unas tasas de interés muy bajas", además tendrán un periodo de gracia y serán por tres años.



El jefe de Estado aseguró que los gobernantes locales pueden proceder de hacer nueva elección de directores de los hospitales locales y pueden continuar por 30 días más.



Fernando Grillo, director de Función Pública, aseguró que los periodos institucionales culminan mañana, y frente a ello, realizan tres mecanismos: atención del ciudadano de manera virtual, entre otros.



Hasta la fecha, más del 90% de los recursos ya fueron girados a las Familias en Acción, en cuanto a los Jóvenes en Acción, el presidente aseguró que se han entregado un 60 o 70% de los subsidios.

POLÍTICA