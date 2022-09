Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y férreo crítico del presidente Gustavo Petro, cambió de postura y lo aplaudió por su anuncio de un alza en la gasolina para ir desmontando los subsidios. "Es responsable la decisión del presidente Petro de aumentar el precio de los combustibles, que en Colombia hoy es de los más bajos mundo", dijo Peñalosa.

Para el exaspirante a la Presidencia, "subsidiarlos cuesta más de $30 billones año a Gobierno, que se les quitan a obras en regiones pobres y programas sociales", dijo.



"Dueños de automotores que se benefician no son los más pobres", argumentó Peñalosa.



Las alzas de la gasolina anunciadas desde hace varias semanas volvieron a ser justificadas este domingo por el presidente Gustavo Petro con el desmonte de los subsidios.



Mientras Petro dice, a través de Twitter, que el subsidio vale 10 billones trimestrales, el anterior ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, recordó, a través de la misma red, que se pagaron “14 billones antes del fin del gobierno” y se dejaron presupuestados “28,5 billones, así como otras fuentes de pago”.



“El déficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del gobierno anterior es de 10 billones por trimestre. Es decir, casi 40 billones anuales. Casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. Se produce al no subir el precio de la gasolina”, escribió Petro en su cuenta de Twitter.



“Es la hora de un debate nacional al respecto: ¿vale la pena subsidiar la gasolina por 40 billones cuando la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se duplica?”, agregó.



Además, el mandatario dijo: “A los consumidores de gasolina les decimos que retomaremos la senda de crecimiento de precios, y que el objeto no será más que disminuir el déficit irresponsablemente acumulado. No tocaremos los derivados” del ACPM. Sin embargo, Petro no adelantó de cuánto será el incremento por galón ni cuándo comenzará a regir.



De acuerdo con los trinos de Restrepo, el déficit del fondo de estabilización habría quedado financiado por un año. Aseguró que haber garantizado la estabilización de precios de combustibles durante la pandemia evitó una inflación de cinco puntos y también protegió a las comunidades más vulnerables de otros daños colaterales. “Procesos similares siguieron muchos países del mundo”, señaló



Desde entonces, diversos líderes de opinión se han manifestado por el anuncio. Peñalosa ahora se pone en la orilla de Petro.



POLÍTICA