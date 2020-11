Vergonzosa brecha de género en cargos de elección popular

La elección de Kamala Harris como vicepresidenta de Estados Unidos vuelve a poner sobre la mesa un tema muy pertinente para las sociedades democráticas: el nivel de participación de las mujeres en la política y en los cargos de poder público.

Aunque según cifras de ONU Mujeres y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las mujeres ocupan el 44,7 por ciento de los cargos directivos en el Estado colombiano, su cuota de participación en el poder judicial y en cargos de elección popular dista mucho de ser ideal.



En el poder judicial representan solo el 13 por ciento de los puestos en los máximos tribunales de justicia, con la excepción de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en donde la participación de ellas asciende al 53 por ciento.



Mientras que en el Legislativo las cifras señalan que las mujeres solo tienen el 19,7 por ciento de participación en el Congreso; es decir, de los 279 parlamentarios, solo 55 son mujeres actualmente (32 representantes y 23 senadoras).



Además, la participación de las mujeres en los cargos de elección popular a nivel regional es igualmente menor, puesto que actualmente solo 2 de las 32 gobernaciones de departamentos están a cargo de mujeres (Valle del Cauca y Atlántico). Esto se traduce en una participación del 6,1 por ciento en las gobernaciones y representa un retroceso si se compara con el 15,6 por ciento de participación que tuvieron las mujeres en las elecciones regionales del año 2015.



Para el caso de las alcaldías, la representación también es menor si se considera que de las 1.099 alcaldías que tiene Colombia, solo hay 132 mujeres que son alcaldesas (12 por ciento). Y si bien los departamentos que tienen mayor número de alcaldesas son Vaupés (33 %), Caquetá (25 %) y Meta (21 %), también hay departamentos que no tienen ninguna mujer alcaldesa: Amazonas, Arauca, Guaviare, Cesar, La Guajira, entre otros.



Lo que reflejan estos datos, revelados esta semana en un informe realizado conjuntamente por ONU Mujeres Colombia, el Dane y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (Cpem), es que aún falta mucho para cerrar las brechas de género en Colombia, especialmente en la política.

En el Día de la Mujer, en Bogotá las mujeres exhibieron pancartas en las que denunciaban el acoso y la violencia sexual y reclamaron castigo para quienes incurren en estas prácticas. Foto: EFE

Participación política de las mujeres

En este escenario se vienen impulsando propuestas para reducir esta brecha y alcanzar la paridad de género en la participación política. La más reciente de estas fue aprobada esta semana en las comisiones primeras de Cámara y Senado, y se refiere a un artículo de la reforma al Código Electoral que establece que las listas en donde se elijan 5 o más curules por elección popular deberán estar conformadas en un 50 % por mujeres.



Aunque la aprobación en las comisiones primeras de este proyecto es un avance, aún debe ser aprobado en las plenarias del Congreso para convertirse en ley, por lo que el debate hasta ahora empieza.



Para la representante a la Cámara Juanita Goebertus, este proyecto es un paso importante, pero no asegura la igualdad en la participación efectiva de las mujeres en la política. “La única manera de garantizar la igualdad real es cerrando las listas y garantizando que los puestos estén intercalados entre hombres y mujeres. Solo así podremos evitar que pongan a las mujeres en los últimos puestos de la lista ‘de relleno’ ”, señala la representante a EL TIEMPO, quien a la vez se refiere a la propuesta de reforma política que buscaba, entre otras cosas, establecer igual número de hombres y mujeres en el Congreso, pero que se hundió la semana pasada en una plenaria en la Cámara de Representantes.



Teniendo en cuenta este y otros antecedentes en los que han fracasado las propuestas para alcanzar la equidad de género en el Congreso, lo que asegura la representante Goebertus es que “si no aprueban esto, que va sin listas cerradas, quedaría claro que el miedo es a la participación política de las mujeres”.

Avances y desafíos

A pesar de las múltiples barreras que actualmente persisten para la participación política de las mujeres, ha habido algunos avances en los últimos años en esta materia. Los logros incluyen la ley de cuotas, que garantiza el 30 por ciento de participación de las mujeres en el poder público, así como también el aumento de las candidaturas femeninas y los cambios en las percepciones de la ciudadanía, pues, según la última encuesta de Polimétrica realizada por Cifras & Conceptos, el 82 por ciento de los colombianos estaría dispuesto a votar por una mujer para las elecciones de 2022.



No obstante, el camino aún es largo y una de las reivindicaciones de las mujeres en la política es la paridad de género, que se refiere a la igualdad que debe existir entre hombres y mujeres a la hora de participar en espacios de poder y toma de decisiones. Para la representante Goebertus, este es un tema importante porque "las mujeres somos la mitad de la población. Se trata de igualdad. Las leyes que hace el Congreso nos aplican por igual, nos toca pagar los mismos impuestos y, sin embargo, allí solo somos el 20 por ciento”.

Por otro lado, para Beatriz Quintero, cofundadora y coordinadora de la Red Nacional de Mujeres, que agrupa organizaciones de mujeres comprometidas con la defensa de sus derechos en Colombia, las propuestas que buscan la paridad en la política tienen dificultades para ser aprobadas debido a la predisposición de los congresistas hombres. “Yo creo que tenemos unos políticos muy poco visionarios y comprometidos con la democracia y la participación. El Congreso de la República tiene que abrir posibilidades para mejorar la representación de las mujeres. Falta esa voluntad política”.



Asimismo, uno de los puntos que señala la publicación de ONU Mujeres, el Dane y la Cpem es que si bien las cuotas de género contribuyen a superar ciertas barreras en la participación política de las mujeres, existen otros obstáculos que no son normativos, sino más bien culturales que “se expresan en prácticas y actitudes basadas en estereotipos”.



“El derecho de las mujeres a participar plenamente en la vida política y pública, en condiciones igualitarias a los hombres, no se limita al derecho a votar y a ser electas, sino a intervenir, libres de discriminación y violencia, en todos aquellos espacios donde se deliberan y deciden los asuntos públicos”, señala el documento.



En ese sentido, Quintero dice que en Colombia “hemos avanzado en normatividad, pero todavía tenemos muchas barreras –especialmente culturales– porque los mismos funcionarios no han transformado esos pensamientos”, y agrega que “los hombres están educados para relaciones desiguales en donde ellos son los que controlan y tienen el poder, pero necesitamos que los hombres se convenzan de que esa relación de aparente privilegio no lo es”.



Así, para reducir la brecha de género entre hombres y mujeres dentro de la política parece que se necesita, por un lado, unas buenas normas que garanticen la participación equilibrada y adecuada de las mujeres dentro de las esferas del poder; pero por el otro lado también hace falta realizar cambios culturales en la sociedad que posibiliten los cambios estructurales en la política.



“Nosotras como grupos de mujeres y feministas insistimos mucho en que se deben hacer campañas muy importantes para lograr estas transformaciones, de modo que los niños y las niñas enfrenten el mundo de otra manera”, resalta Quintero.

Otras desigualdades que las golpean

Para Beatriz Quintero, de la Red Nacional de Mujeres, el informe de ONU Mujeres, el Dane y la Cpem representa un avance significativo en materia de recolección de información estadística sobre las desigualdades entre hombres y mujeres, dado que es la primera vez que se realiza oficialmente este tipo de mediciones con énfasis en las brechas de género.



A continuación presentamos algunos de los hallazgos de la publicación ‘Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia’, que son muy relevantes para el debate, la investigación y la formulación de políticas públicas relacionadas con estas problemáticas.

Brechas laborales

Aunque para el año 2018 las mujeres representaban el 51,2 por ciento de la población colombiana, el 50 por ciento de ellas en edad para trabajar están por fuera del mercado laboral. Por ejemplo, mientras que los hombres sin ningún nivel educativo tienen el 69,2 por ciento de probabilidades de acceder a un empleo, las mujeres que no tienen estudios solo tienen el 33,5 por ciento de probabilidades. Esta desigualdad se ve reflejada en los últimos niveles de desempleo registrados por el Dane, en donde, a raíz de la crisis económica desatada por la pandemia, entre julio y septiembre de este año la tasa de desempleo de las mujeres fue más alta (22,8 por ciento) que la de los hombres (13,9 por ciento). Además, las mujeres que tienen empleo reciben en promedio un 12,1 por ciento menos de ingresos que los hombres que trabajan; y a pesar de que esta brecha salarial se reduce a medida que crece el nivel educativo, las mujeres con altos niveles de educación superior siguen ganando menos que los hombres con los mismos estudios.



Trabajo doméstico no remunerado

Otro de los escenarios desiguales para las mujeres se refiere al tiempo que ellas dedican en las tareas del hogar y los cuidados de niños o familiares. Según señala el informe, las oportunidades laborales que tienen las mujeres están limitadas por las actividades domésticas no remuneradas. Mientras que las mujeres dedican en promedio 7 horas diarias a los trabajos domésticos no remunerados, los hombres solo dedican 3 horas.

Derechos sexuales y reproductivos

El documento indica que una de las expresiones de la desigualdad es el embarazo y la maternidad adolescente. Una de las razones es que la mayoría de las niñas que son madres terminan abandonando los estudios. Esta es una problemática grave porque de los 649.115 nacimientos registrados en Colombia en el año 2018, casi el 20 por ciento correspondieron a madres entre los 10 y 19 años de edad.



Sobre este punto, Beatríz Quintero opina que en el informe no se profundiza en las barreras que tienen las mujeres para interrumpir el embarazo, a pesar de que esté tipificado dentro de las tres causales legales para realizar abortos. “Para las mujeres de esas edades no son saludables los embarazos, además muchas de ellas caen en la línea de pobreza porque tienen que salir de estudiar y comenzar a trabajar”,

Violencia de género

Esta es una problemática que ha venido aumentando durante la pandemia. Se trata de las formas de violencias, especialmente del feminicidio y la violencia intrafamiliar, de las que son víctimas las mujeres. Según el informe de ONU Mujeres, de los 1.001 feminicidios que fueron reportados en 2019 por Medicina Legal, en el 28,5 por ciento de los casos el asesino fue la pareja o expareja de la mujer, mientras en el 47,5 registros la víctima desconocía al agresor.



En 2019 diariamente se registraron tres feminicidios, 115 mujeres fueron agredidas por su pareja y 53 niñas fueron agredidas sexualmente cada día. Lo cual indica que las mujeres son agredidas por las personas con las que comparten sus hogares y espacios de intimidad..

SERGIO A. DAZA

Redacción DOMINGO

EL TIEMPO

En Twitter: @sergiodazacev