Imagen favorable del presidente Duque pasó del 28 al 41 por ciento

La imagen favorable del presidente Iván Duque pasó del 28 por ciento al 41 por ciento, según la más reciente encuesta de Pulso País.



Este resultado, publicado este lunes por La W, aumentó con respecto a la misma encuesta de diciembre del 2018, pues la imagen favorable de Duque estaba en 28 por ciento y la desfavorable en 62 por ciento.



De igual manera, aumentó la aprobación a la manera como Duque está manejando el país, pues pasó del 22 por ciento en diciembre del 2018, al 38 por ciento.

Por otra parte, la encuesta, realizada a 900 personas vía telefónica entre el 2 y el 9 de febrero, reveló que aumentó el gusto por el estilo de gobierno Duque, aunque todavía no llega al 50 por ciento esa aprobación.



A la pregunta de si le gusta o no el estilo de Gobierno del presidente Duque, el 39 por ciento respondió que sí, mientras que el 58 dijo que no. No obstante, en diciembre del 2018, el 27 por ciento de los encuestados dijo que sí le gustaba el estilo, mientras que el 67 dijo que no.



Sobre las intenciones del Eln para alcanzar la paz, solo el 16 por ciento de los colombianos cree en ellas.



Además, el 50 por ciento de los encuestados es optimista con la construcción de la paz, mientras que el 40 cree en la ofensiva militar para buscarla.



La encuesta también tuvo presente a Juan Guaidó, presidente Interino de Venezuela, quien tiene entre los colombianos una imagen favorable del 81 por ciento.



POLÍTICA

Ficha técnica

1. Nombre del proyecto de investigación: Pulso país Colombia

2. Firma Encuestadora: DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.

3. Fechas de recolección: 02 de Febrero a 09 de Febrero de 2019

4. Persona natural o jurídica que la realizó: DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.

5. Persona natural o jurídica que la encomendó: La W radio

6. Fuente de financiación: La W radio

7. Universo poblacional: Total de la población urbana colombiana mayor de 18 años de edad.

8. Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad en las regiones del alcance del estudio.

9. Tipo de muestra: Muestreo Multietápico

10. Técnica de recolección: Encuesta telefónica en hogares.

11. Técnica utilizada para la selección de la muestra: Selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (Random Digital Dialing) en las regiones del alcance del estudio.

12. Ponderación: Muestra ponderada tamaño poblacional, por género, edad y nivel socioeconómico (Fuente: Dane)

13. Marco Muestral: Base de datos de las series telefónicas de las ciudades seleccionadas dentro de las regiones del alcance del estudio.

14. Tamaño de la muestra: 900 encuestas telefónicas

15. Universo Geográfico: 6 Regiones (Población urbana): Región eje cafetero y Antioquia, Región Llanos, Región Centro - Sur Amazonía, Región Caribe, Región Centro - Oriente y Región Pacífico.

16. Margen de error y confiabilidad (Precisión): Se observa un margen de error estándar relativo de estimación del 3,12% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.

17. Temas de estudio: Evaluación de la situación del país, gobierno y presidente, personajes, instituciones y entidades, alcaldías, proceso de paz, corrupción, jurisdicción especial para la paz y Venezuela.

18. Personajes por quienes se indagó: Iván Duque Márquez, Martha Lucía Ramírez, Álvaro Uribe Vélez, Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo, Sergio Fajardo, Claudia López, Juan Manuel Santos, Antonio Navarro Wolf, Iván Cepeda, Juan Guaidó, General Leonardo Alfonso Barrerro, Donald Trump

19. Preguntas concretas que se formularon: Ver cuestionario a continuación.

20. Fecha de entrega del informe: 11 de Febrero de 2019.