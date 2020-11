Aprobación del presidente Duque se ubica en 53%, según encuesta

Según la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para CM&, el 53 por ciento de los encuestados aprueba la forma como Iván Duque desempaña su labor como Presidente de Colombia. Mientras que un 43 por ciento la desaprueba y un 4 por cientos no sabe o no responde.

La encuesta, hecha entre el 19 y el 20 de noviembre del 2020 a 1.005 personas de manera telefónica, muestra además que Duque tiene una imagen positiva del 46 por ciento. En tanto, la negativa es del 42 %, y un 2 % manifestó que no sabe o no responde.



Respecto a la forma como Duque está manejando la contingencia del covid-19, los encuestados manifestaron que el 61 por ciento aprueba su gestión, el restante 36 % lo desaprueba. Un margen del 3 % señaló que no sabe o no responde.



En cuanto a su manejo del proceso de paz, el presidente Duque fue aprobado por el 43 % de los encuestados. Mientras que el 53 % lo desaprueba y un 4 % no sabe o no responde.



Sobre la gestión del Jefe de Estado en la seguridad del país, el 45 por ciento de los encuestados la calificaron mala; el 22 % como buena; y el 33 %, regular.



De otro lado, los encuestados por el Centro Nacional de Consultoría manifestaron que los dos motores riesgos que enfrenta Colombia en la actualidad son la salud por la contingencia del covid-19, con un 30 por ciento. Y en segundo lugar, con 26 por ciento, los encuestados consideran como riesgo la inmigración venezolana y la inseguridad.

