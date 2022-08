El presidente Iván Duque entrega su mandato con una imagen favorable del 44,4 por ciento, según se desprende de una encuesta realizada por EcoAnalítica y Guarumo. Mientras que su desfavorable fue del 49,1 y hubo un 6,5 que dijo que no sabía o no respondió.



Es una calificación a una gestión de un cuatrienio que básicamente estuvo marcada por los efectos de la pandemia del covid-19 y los esfuerzos del Gobierno para contener sus efectos entre la población.

En la misma medición a los encuestados se les pidió que calificaran, en una escala de 1 a 10, donde uno es muy malo y 10 es excelente, la gestión del presidente Duque en estos cuatro años. Para el reporte se definió una escala: bajo (1 al 3), medio (4 al 7) y alto (8 al 10).



En este punto, el 29,8 por ciento le calificó como baja su gestión, mientras el 41,2 le dio una calificación intermedia y hubo un 29 le dio un puntaje alto.



A los 1.317 encuestados de manera presencial en 16 ciudades del país también se les planteó sobre por cuáles temas creían que iba a ser recordado Duque. El 21,4 no dudó en señalar que por la vacunación contra el covid.



Precisamente a los encuestados también se les pidió calificar de 1 a 10 la gestión del gobierno Duque en algunos asuntos puntuales. En este punto los resultados arrojaron que el 43,5 por ciento calificó como alta la gestión del mandatario en lo que tiene que ver con el plan nacional de vacunación, mientras que un 39,6 como medio y un 16,9 como bajo.



Alrededor de la reactivación económica, el 35 por ciento le puso una calificación alta, al tiempo que el 33,9 le puso una media y el 31,1, baja.



En el tercer lugar de los temas destacados de Duque estuvo la educación, en la cual el 32 por ciento le puso una calificación alta, al tiempo que un 38,1 le estimó una calificación media mientras el 29,9 le calificó la gestión como bajo.



Los colombianos consultados igualmente estuvieron revisando lo que tiene que ver con la infraestructura vial del país ejecutada en este cuatrienio. El 29,2 por ciento de los encuestados le puso una calificación alta, mientras el 43,1 le calificó como media y un 27,7 le dio una calificación baja.



La encuesta también le tomó el pulso al optimismo.Y precisamente cuando se inicia un nuevo gobierno, el 56,5 por ciento consideró que el país va por mal camino, mientras que un 38,3 estuvo optimista y cree que Colombia va por buen camino. Hubo un 5,2 % que quedó dentro de la franja de no sabe, no responde.



Los resultados del estudio son importantes debido a que la medición se hizo del 31 de julio al 4 de agosto, justamente cuando el actual gobierno se apresta para entregarle mañana el mando al presidente electo, Gustavo Petro.



Ficha técnica

Persona Jurídica que realizó la encuesta Guarumo S.A.S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S.

Persona Jurídica que la encomendó: Guarumo S.A.S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S.

Fuente de Financiación: Guarumo S.A.S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S..

Universo de Estudio: Hombres y mujeres colombianos mayores de 18 años, residentes en Colombia, exceptuando a los denominados antiguos territorios nacionales y el archipiélago de San Andrés.

Diseño de la muestra: El diseño de la muestra es probabilístico.

Tamaño de la Muestra: 1.317 encuestas

Técnica de Recolección Encuesta presencial

Fecha de Recolección: Del 31 de julio al 4 de agosto de 2022

Personajes por quienes se indagó: Remitirse al formulario de recolección.

Margen de error: El margen de error es del 2,5% con un 95% de confianza.

Distribución de la muestra Las encuestas se realizaron en los siguientes municipios: Barranquilla (77), Bello (39) Bogotá D.C (157), Bucaramanga (109), Cali (82), Cartagena (97), Cúcuta (100), Florencia (87), Medellín (120), Palmira (62), Pasto (48), Santa Marta (70), Soledad (60), Tunja (61), Valledupar (67), Villavicencio (81).

Marcos muestrales: Municipios Censo de Población Nacional

Preguntas concretas que se formularon: Remitirse al formulario de recolección

Estadístico: Gustavo Romero Cruz