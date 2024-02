Aumenta favorabilidad del presidente Petro y llega a 42 %: Cifras y Conceptos

El presidente Gustavo Petro ha reportado una leve mejoría en su imagen, como lo deja ver la encuesta Polimétrica, hecha por Cifras y Conceptos. El mandatario ha tenido un repunte en la precepción favorable y han bajado los números negativos.

De acuerdo con el último sondeo, hecho en febrero, el presidente colombiano pasó de 35 por ciento de imagen positiva a 42 por ciento. Subió siete puntos porcentuales en dos meses. En cambio, bajó la visión desfavorable: pasó de 59 por ciento a 54 por ciento. Fueron cinco puntos porcentuales menos que en noviembre de 2023.



Un escenario parecido tiene la vicepresidenta Francia Márquez. Pasó de 26 por ciento de imagen favorable a 32 por ciento, seis puntos porcentuales aumentó. Y en caso de la imagen desfavorable, pasó de 64 por ciento a 60. Se observa un desempeño de la percepción muy similar en las dos cabezas del Ejecutivo.



También hubo espacio para preguntar por las reformas y otros programas del gobierno Petro. En casi todos se evidencia un aumento de los apoyos y una disminución en aquellos que se oponen.



En el caso de la reforma laboral, aumentó es puntos porcentuales los que conocen la reforma y la apoyan: se pasó de 24 a 30 por ciento. La reforma pensional también creció, pero apenas dos puntos: de 24 a 26 por ciento. El mismo aumento tuvo la reforma de la salud. En cambio, la 'paz total' y la transición energética son los que reportan menos variación. La primera ganó un punto de apoyo, de 22 a 23 por ciento, y la segunda no tuvo ningún cambio, ambos en 18 por ciento.



En cuanto a los que están en desacuerdo, los cambios no siguen una tendencia propiamente. En cuanto a las reformas laboral y pensional, hay menos personas en desacuerdo. En cambio la reforma de la salud, 'paz total' y transición energética tiene más conocedores que están en desacuerdo con las propuestas del Ejecutivo.



En cuanto a la percepción frente a las propuestas del gobierno, la encuesta de Cifras y Conceptos arrojó que son más los inconformes que los creyentes. El 27 por cuento están inconformes con estas, mientras que el 19 por ciento se considera creyentes en ella. En cambio, el 17 por ciento de los encuestados están expectantes y el 18 por ciento son escépticos. El 19 por ciento están desconectados.



Frente a la encuesta inmediatamente anterior, hubo un descenso de los que no están pendientes del tema, pasó de 26 a 19 por ciento. En cambio aumentaron los creyentes de 14 a 19 por ciento. Aunque también los inconformes tuvieron un aumento: 24 al 27 por ciento. Solo en los escépticos se reportaron níumeros menos de 23 a 18 por ciento.



El cuestionario también incluyó dos preguntas de actualidad, una sobre la relación con la Fiscalía y otra sobre las marchas de hace 20 días al frente del Palacio de Justicia.



En el primer caso, el 63 por ciento consideró que las tensiones con la Fiscalía podría implica "una posible ruptura institucional". La segunda pregunta fue si lo ocurrido al frente del Palacio aumentaban las tensiones, a lo que el 64 por ciento contestó que sí.