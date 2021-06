Así ven los colombianos el paro un mes después: encuesta

Una encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), divulgada por Noticentro 1 CM&, indagó sobre la percepción que tienen los colombianos alrededor del paro nacional, que cumplió un mes.



Según la medición, la mayoría de los consultados están de acuerdo con la protesta social, y aunque no aprueban los bloqueos, están en desacuerdo con el uso de la fuerza para levantarlos.

El estudio, que consultó telefónicamente a 1.003 personas de cinco regiones del país, mostró que el 60 por ciento de los encuestados estiman que el paro los ha perjudicado, mientras que el 24 por ciento asegura que lo ha ayudado. A esto se agrega que un 67 por ciento de ellos afirman que si las protestas continúan, los perjudicaría.



No obstante, el 73 por ciento de los encuestados dijeron estar de acuerdo con la protesta social, un 76 por ciento está de acuerdo con las marchas y manifestaciones, y el 70 por ciento simpatiza con la causa de los jóvenes que están protestando.



Pero al responder si el paro debe continuar, la encuesta, que tiene un margen de error de 3,1 por ciento y 95 por ciento de confianza, muestra un empate técnico, pues el 50 por ciento dice que no y el 47, que sí.



Tras esto, el estudio del CNC toca uno de los puntos que más controversia han generado en estas protestas: los bloqueos. El 79 por ciento dijo que no está de acuerdo con esta forma de protesta, aunque un 20 por ciento dijo que sí. Igualmente, el 79 por ciento estima que los bloqueos no deben continuar, y un 86 por ciento dijo que perjudican al país.



Sin embargo, ante la pregunta de que si continúan los bloqueos se justificaría el uso de la Fuerza Pública para garantizar el derecho a la movilidad, el 61 por ciento se opuso y solo el 35 por ciento estuvo de acuerdo.



¿Quién lo controla?

El CNC igualmente indagó si en la actualidad el paro es un movimiento social que controla el comité nacional o es un movimiento social que nadie controla. El 59 por ciento de los encuestados respondieron que es un movimiento sin control, y solo el 29 por ciento le adjudicó ese poder al comité.



Pero, curiosamente, la mitad de los encuestados aseguraron que sienten que el comité del paro representa sus intereses, aunque el 43 por ciento negó esto. Y otro evidente empate técnico se dio cuando el 45 por ciento de los encuestados dijeron creer que el país va a quedar peor después del paro. Y hubo un 43 por ciento que dijo que quedará mejor.



A todo esto se suma que el 59 por ciento estimó que el resultado del paro va a ser positivo. El 32 por ciento opinó lo contrario, y hubo un 9 por ciento que no se atrevió a pronosticar.



Hay que señalar que la mayoría de quienes respondieron esta encuesta, más exactamente el 52 por ciento, creen que va a estar mejor después del paro, y hubo un 55 por ciento que estimó que estas protestas sociales fortalecen la democracia.



Y, por último, el 79 por ciento de los encuestados no aprueban la forma como el Gobierno ha manejado la situación o intentado encontrar una solución al paro.



Ficha técnica

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.



PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: CM&



FUENTE DE FINANCIACIÓN: CM&



UNIVERSO EN ESTUDIO: Mujeres y hombres de 18 años o más residentes en la cabecera de los municipios de Colombia con más de 50 mil habitantes



DISEÑO DE MUESTREO: Probabilístico estratificado en dos etapas con selección de encuestados por Muestreo Aleatorio Simple. La estratificación separa las ciudades principales del resto de municipios en cada región. En la primera etapa de muestreo se seleccionaron municipios y en la segunda etapa de muestreo se seleccionaron hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico). Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar. Las regiones geográficas conformadas son: (1) Bogotá: Bogotá D.C.; (2) Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre; (3) Central: Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Huila y Tolima; (4) Oriente: Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander; (5) Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño, Valle Del Cauca



TAMAÑO DE MUESTRA: 1.003 encuestas



MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA: Margen de error de 3,1% y 95% de confianza



TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Percepción ciudadana frente al paro nacional en Colombia



PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 21 preguntas. Ver el cuestionario para conocer mayor detalle



PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 26 a 29 de mayo de 2021



TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta telefónica en hogares