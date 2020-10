CNC: El 78 % de los colombianos no votará por el que diga Uribe

El 78 % de los colombianos no votará por el que diga Uribe, según una encuesta divulgada en la noche de este miércoles por el Noticiero CM& y realizada para el informativo por el Centro Nacional de Consultoría.

A la pregunta: ¿Piensa votar por el candidato que diga el expresidente Álvaro Uribe?, los encuestados respondieron:

SI: 14 %

NO: 78 %

Ns/Rr: 8 %



Asimismo, el noticiero preguntó: ¿Usted piensa votar en las elecciones presidenciales del 2022?



Las respuesta fueron las siguientes

SI: 79 %

NO: 13 %

Ns/Rr: 8 %



CM& informó que la encuesta fue realizada después de la obtención de libertad del expresidente y exsenador el pasado sábado.



Ese día, la La jueza 30 de garantías, Clara Ximena Salcedo, dejó en libertad a Uribe quien estuvo dos meses en detención preventiva impuesto por la Corte Suprema de Justicia por un caso de presunto fraude procesal y soborno a testigos.



La funcionaria judicial basó su decisión en que Álvaro Uribe no ha sido imputado. El proceso judicial continuará con el expresidente en libertad pero la decisión fue apelada por su contraparte, el senador Iván Cepeda.



Horas después, el expresidente Uribe hizo una declaración pública en la que tiró línea a sus seguidores sobre el futuro político del país.



“No podemos permitir que el narco terrorismo y el proyecto socialista anulen las capacidades colombianas”, dijo desde su finca El Ubérrimo, donde cumplió su detención domiciliaria.



El exmandatario agregó: “Soy sobreviviente por la protección de Dios, de la Santísima Virgen y de los soldados y policías de Colombia. Razón poderosa para sentir que el reposo y la resignación no hacen parte de mis opciones. Saludo compatriotas. Ojo con el 22. Por la defensa de la libertad y la democracia, hasta el final”.



Además, de fijar el objetivo de las elecciones de 2022, Uribe planteó la necesidad de un referendo que va desde una reducción del Congreso hasta un cambio en la justicia.



“Pensemos además en un Referendo que disminuya el Congreso y la burocracia, adopte una norma vértice para la cúpula de la justicia, garantice ingreso solidario a los más pobres, y confirme el decomiso de la droga sin criminalizar al consumidor. Que derogue la JEP y confiera garantías a los integrantes de las Fuerzas Armadas”, aseguró Uribe.



Uribe es el jefe natural del gobernante partido Centro Democrático y fue el gran impulsor de llevar a la Casa de Nariño al actual mandatario, Iván Duque Márquez.



