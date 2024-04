Encuentro entre cancilleres de Colombia y Argentina ya tiene fecha: será el 19 de abril

El canciller encargado de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y su homóloga de Argentina, Diana Mondino, se verán las caras el próximo 19 de abril en Bogotá. Así lo confirmó el embajador Camilo Romero, quien regresó a Buenos Aires el pasado sábado.

"El próximo 19 de abril la canciller argentina @DianaMondino visitará Colombia para cumplir una agenda conjunta con nuestro canciller (e) @LuisGMurillo, con el fin de renovar los lazos de amistad que nos han unido por más de 200 años. El afecto, el cariño y la hermandad de nuestros pueblos debe ser siempre superior", informó Romero en su cuenta de X.

El encuentro fue uno de los temas pactados entre ambas cancillerías en el momento en que intercedieron para arreglar la tensión que generó el insulto del presidente Javier Milei contra Gustavo Petro en una entrevista en CNN, y que provocó que Colombia anunciara la expulsión de todos los diplomáticos argentinos en el país.

El retorno de Romero a Buenos Aires tenía como primer objetivo coordinar la visita a Bogotá de la Ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, una de las funcionarias más cercanas a Milei.

El canciller (e) Murillo enfatizó en entrevista con EL TIEMPO que las relaciones con Argentina nunca se rompieron. "No estamos rompiendo relaciones diplomáticas entre Colombia y Argentina. Estas se mantienen. No están en su mejor momento, pero no están rotas. Lo queremos que quede claro que no aceptamos las expresiones de irrespeto del presidente Javier Milei", dijo.

El domingo 31 de marzo a las 9:30 de la noche los países en cuestión emitieron un nuevo pronunciamiento en el cual se le bajó el nivel a las tensiones y ambos países expresaron su compromiso de trabajar por una relaciones diplomáticas armónicas, más allá de las disputas presidenciales a través de X.

"Por precisas instrucciones de los presidentes de ambas naciones, las Cancillerías de Colombia y Argentina han mantenido conversaciones para afianzar las relaciones diplomáticas, acorde con las tradicionales relaciones de fraternidad, civilidad y los vínculos entre ambos pueblos en los planos político, comercial, cultural e institucional. En ese sentido, los respectivos gobiernos han dado pasos concretos para superar cualquier diferencia y afianzar esta relación", informaron.

Los gobiernos seguirán fortaleciendo estos pasos con la visita de Mondino el próximo viernes.

