Gobierno Nacional y Comité del Paro se reunirán este jueves

Este jueves se llevará a cabo el tercer encuentro entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro, diálogos que avanzan desde el pasado 16 de mayo y que buscan dar solución a cada una de las inquietudes que han dado pie a una jornada de movilizaciones que ya cumple 22 días.



La nueva reunión se desarrollará a partir de las 7 de la mañana en la sede principal de Compensar. De hecho, el mismo Gobierno confirmó la reunión a través de un comunicado.



"De manera atenta nos permitimos reconfirmar formalmente que el día de mañana jueves 20 de mayo de 2021 a las 7 a. m. en el auditorio de la sede principal de la Caja de Compensación Compensar, localizada en la Avenida 68, # 49 A-47, llevaremos a cabo la tercera reunión", se lee en la comunicación firmada por el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, y el ministro de trabajo, Ángel Custodio Cabrera.



Se espera que en el acercamiento las partes dialoguen sobre la carta que entregaron los negociadores del Gobierno al Comité Nacional del Paro dando respuesta, punto por punto, a los 19 requerimientos planteados en la reunión del domingo por el comité.



Aunque el Gobierno ha manifestado su compromiso con los diálogos, el Comité manifestó en un comunicado que no hay garantías frente a la movilización social y que no ven un compromiso real de negociación.



"El gobierno nacional no reconoce la gravedad y la dimensión de la violencia estatal contra los manifestantes. No reconoce los casos que han denunciado las organizaciones de derechos humanos. Y lo más grave en las cifras del gobierno se mezclan daños de las cosas, con daños a las personas", manifestó en Comité.



